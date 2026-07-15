Ewa Kasprzyk ujawnia powody odejścia z "Tańca z Gwiazdami". Wszystko przez jeden szczegół

Kariera aktorska Ewy Kasprzyk. Droga do popularności

Urodzona w pierwszy dzień 1957 roku w Stargardzie, Ewa Kasprzyk zyskała uznanie dzięki licznym rolom filmowym i teatralnym. Aktorka jest absolwentką krakowskiej PWST, którą ukończyła w 1983 roku, a swoją sceniczną karierę rozpoczęła w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, by później związać się z warszawskim Teatrem Kwadrat. Widzowie mogli ją po raz pierwszy podziwiać na ekranie w 1985 roku, gdy wcieliła się w postać Kwiryny w „Dziewczętach z Nowolipek”. Prawdziwą sławę przyniosły jej jednak niezapomniane kreacje Barbary Wolańskiej w komediach „Kogel-mogel” i „Galimatias”, a także rola Ilony Clark-Kowalskiej w serialu „Złotopolscy”, emitowanym od 1998 do 2010 roku. Sukces artystyczny przypieczętowała nagroda na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za główną rolę w filmie „Bellissima” z 2001 roku.

Przygoda Ewy Kasprzyk z „Tańcem z Gwiazdami” zaczęła się w 2015 roku, kiedy to jako uczestniczka trzeciej polsatowskiej edycji, w parze z Janem Klimentem, dotarła do dziewiątego odcinka i zajęła czwarte miejsce. Po niemal dekadzie, wiosną 2024 roku, aktorka wróciła na parkiet w zupełnie nowej roli – jako jurorka czternastej odsłony show. Razem z Iwoną Pavlović, Rafałem Maserakiem i Tomaszem Wygodą oceniała zmagania taneczne, kontynuując swoją misję przez kolejne sezony w latach 2024-2026 i biorąc udział łącznie w pięciu edycjach programu.

Dlaczego Ewa Kasprzyk opuściła „Taniec z Gwiazdami”? Aktorka zabrała głos

Postawa Ewy Kasprzyk za jurorskim stołem niejednokrotnie spotykała się z ostrą krytyką ze strony fanów formatu. Widzom często nie przypadały do gustu jej żarty, które uważano za niewybredne i pozbawione smaku, co skutkowało apelami do Edwarda Miszczaka o natychmiastową roszadę w składzie sędziowskim. „Super Express” donosił w czerwcu 2026 roku o ostatecznym pożegnaniu aktorki z polsatowskim hitem. Gwiazda wielokrotnie podkreślała przy tym, że nie wyrzucono jej z produkcji, a zakończenie współpracy było wyłącznie jej inicjatywą.

Początkowo aktorka tłumaczyła swoją nieobecność w kolejnych edycjach brakiem czasu i zbyt napiętym harmonogramem zawodowym, który nie pozwalał jej na regularne wizyty w studiu. Jednak w niedawnej rozmowie z Wirtualną Polską gwiazda odsłoniła kolejne powody swojej decyzji, sugerując, że na jej rezygnację z „Tańca z Gwiazdami” złożyło się znacznie więcej czynników niż tylko kolidujące terminy.

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- To była świadoma decyzja, że to nie jest mój vibe. Wolałabym tańczyć niż znaleźć się za stołem […] To jest bardzo dobra decyzja, bo jestem uwolniona od czegoś, od świata, który nie był moją bajką. To inny rodzaj gry. Wspaniały oczywiście, nabierający rozmachu dzięki Edwardowi Miszczakowi. Nowe pomysły, nowe twarze… Kibicuję im bardzo, ale nie tak, żebym tam siedziała co chwilę na widowni - skomentowała Ewa Kasprzyk.

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W kuluarach od dłuższego czasu mówiło się także o rzekomym konflikcie między jurorką a producentami show. Zarówno Ewa Kasprzyk, jak i władze stacji Polsat nigdy jednak nie skomentowały tych doniesień, pozostawiając je bez odpowiedzi.