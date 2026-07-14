Zdrada w Na Wspólnej? Wiemy, czy Basia wybaczy Krzysztofowi

Już wkrótce widzowie "Na Wspólnej" zobaczą kryzys u Smolnych. W 4247. odcinku Basia zacznie podejrzewać, że jej mąż ma romans z Gwiazdą. Po powrocie z Poznania Krzysztof unika żony, bo nie chce zdradzić jej prawdy o oszustwach byłego partnera Basi. Jednak znaleziona w jego rzeczach spinka do włosów pogłębia podejrzenia, a lakoniczne tłumaczenia męża nie przekonują kobiety.

Co wydarzy się w 4253. odcinku "Na Wspólnej"? Kryzys u Smolnych

Sytuację wykorzystuje Sandra, która intryguje przeciwko Krzysztofowi i dostarcza Basi rzekomy dowód na jego niewierność. Zdenerwowana żona nie chce słuchać tłumaczeń i grozi rozstaniem. W tle rozgrywają się inne dramaty: Bożydar rozważa rozwód z Mileną, a Juliusz odkrywa sekrety pacjenta w szpitalu. Akcja serialu z pewnością dostarczy widzom wielu emocji.

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Grażyna Wolszczak zdradza tajemnice produkcji "Na Wspólnej"

Mimo burzliwych wydarzeń, fani mogą spać spokojnie. Aktor grający Krzysztofa, Łukasz Konopka, wynegocjował z producentami, by jego postać nie dopuściła się zdrady. Grażyna Wolszczak, wcielająca się w Basię, potwierdziła to w rozmowie z dziennikarką Eski.

Wiem, że Łukasz Konopka, który teraz gra mojego męża, bardzo skutecznie się broni przed tym, żeby Basię zdradzić. Mówi: "Nie, nie ma mowy, absolutnie". Jak wiadomo, Smolny miał różne tam problemy z hazardem, ze złością, z agresją i różne inne przywary, więc bardzo poprosił producentów, żeby ocalili miłość z Basią - powiedziała.

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