Marta Paszkin zaskoczyła nagraniem. Zdecydowała się na to po raz pierwszy

Marta Paszkin odnalazła miłość na planie produkcji "Rolnik szuka żony". Związała się z Pawłem Bodziannym, z którym stworzyła szczęśliwą rodzinę. Para wspólnie opiekuje się dwojgiem swoich dzieci oraz córką z poprzedniego związku celebrytki. Kobieta chętnie udziela się w mediach społecznościowych, a na swoim profilu na Instagramie często prezentuje spory dystans do siebie i poczucie humoru.

Historia miłości Marty Paszkin i Pawła Bodziannego z programu "Rolnik szuka żony"

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny spotkali się na planie siódmej edycji telewizyjnego show "Rolnik szuka żony". Chociaż ich relacja podczas realizacji programu bywała pełna emocji i nie brakowało w niej trudniejszych momentów, udało im się zbudować trwały związek. Po zakończeniu zdjęć kobieta zdecydowała się na przeprowadzkę do gospodarstwa swojego ukochanego. W marcu 2022 roku para stanęła na ślubnym kobiercu we wrocławskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Niedługo później, bo zaledwie trzy miesiące po uroczystości, na świat przyszedł ich syn Adam. Natomiast w czerwcu 2023 roku wzięli ślub kościelny, a wkrótce po nim powitali na świecie córeczkę.

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny chętnie odkrywają nowe miejsca na świecie. Na ich profilach społecznościowych można znaleźć liczne relacje z podróży do różnych zakątków globu o każdej porze roku. W lipcu 2026 roku wrócili z dwutygodniowego wypoczynku. Po powrocie do domu sytuacja zmusiła celebrytkę do podjęcia szybkich kroków.

Marta Paszkin rusza na zakupy w nowym stylu

Po dwutygodniowej nieobecności w domu mamy okropne pustki w lodówce. No więc idę na duże zakupy. Idę z psem i uznałam, że będzie mi wygodniej, jak wezmę wózeczek zakupowy. I nie wiem, chyba to już ten czas, żeby popylać z wózeczkiem na zakupy

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- przekazała z uśmiechem na twarzy Marta Paszkin.

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