Marcin Wrona trafił do szpitala. Korespondent TVN musi poddać się operacji

Marcin Wrona czekał na operację w szpitalu. Reporter TVN wyznaje, że odczuwa lęk

Od przeszło dwudziestu lat Marcin Wrona współpracuje z telewizją TVN. Pełniąc funkcję amerykańskiego korespondenta, relacjonuje on najważniejsze zjawiska społeczne i polityczne, a polscy odbiorcy systematycznie śledzą jego doniesienia prosto z Waszyngtonu. Tym razem jednak postanowił zrezygnować z zawodowego tonu i skierował do swoich widzów niezwykle prywatny komunikat.

Dziennikarz udostępnił na swoim profilu krótki film ze szpitalnej sali, w którym oficjalnie przekazał, że czeka go zabieg wymiany stawu kolanowego.

Nie będę oszukiwał ani siebie, ani państwa. Boję się. Strach jest, ale właśnie lekarz chirurg powiedział, że gdybym się nie bał, to znaczy, że coś by tutaj było nie tak. A chcę wreszcie normalnie chodzić

- wyznał Marcin Wrona w opublikowanym materiale wideo na Instagramie.

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Prezenter wyjaśnił na nagraniu, że od dłuższego czasu cierpi na dokuczliwe dolegliwości, które znacznie utrudniają mu codzienne funkcjonowanie. Każdy najmniejszy ruch sprawia mu ogromne cierpienie, stąd operacja okazała się koniecznym rozwiązaniem jego problemów.

Od dwóch lat kuleję, utykam, każdy krok to ból i podobno wymiana stawu kolanowego to nic wielkiego. Proszę za mnie trzymać kciuki i proszę o siebie dbać

– zaapelował wprost Marcin Wrona.

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W dołączonym opisie pod zamieszczonym w sieci materiałem wideo, korespondent podsumował całą sytuację bardzo zwięźle:

Strach jest ale ma być dobrze podobno 😷.

Internauci oraz znajomi wspierają Marcina Wronę przed zabiegiem

W sekcji komentarzy pod opublikowanym wpisem błyskawicznie pojawiło się mnóstwo ciepłych słów. Zwykli użytkownicy sieci życzą pracownikowi stacji TVN pomyślnego przebiegu operacji oraz bezproblemowej rekonwalescencji, a niektórzy dzielą się nawet własnymi doświadczeniami z podobnych zabiegów. Głos w sprawie zabrały również telewizyjne znajome Marcina Wrony.

Wszystko będzie dobrze

– napisała dziennikarka Joanna Racewicz.

Zdrówka będziesz jak nowy

– dodała krótko Marta Kuligowska.

Nasza redakcja również dołącza się do najlepszych życzeń. Głęboko wierzymy, że reporter szybko zregeneruje swoje siły i powróci do pełni zdrowia fizycznego.

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