Skolim to król polskiego latino

Skolim to właściwie Konrad Skolimowski. Można śmiało powiedzieć, że przed 30 ma już na swoim koncie ogromne osiągnięcia. Urodzony w 1996 polski wokalista organizuje nawet 3 koncerty dziennie w mniejszych miejscowościach, a tam pojawiają się tysiące jego fanów. Swoją popularność osiągnął dzięki singlowi "Wyglądasz idealnie" (2022), który zdobył ponad 200 mln wyświetleń na YouTube i potrójną diamentową płytę.

Kariera Skolima rozpoczęła się od epizodów aktorskich. Występował m.in. w serialach: Na Wspólnej, Klan, Dziewczyny ze Lwowa, a szerokiej rozpoznawalności przyniosła mu postać Patryka w "Barwach szczęścia" (TVP2). W 2018 roku próbował sił jako uczestnik programu Disco Star, ale odpadł na etapie castingu. Kilka lat później pojawił się w nim już jako juror programu.

Jako freak fighter zadebiutował w walkach celebrytów - w 2022 roku pokonał Jasia Kapelę nokautem, a także zwyciężył z Elianem Bayerem. Prywatnie jest ojcem dwóch chłopców. Często wspomina w wywiadach, że są bardzo dla niego ważni i stara się w miarach możliwości uczestniczyć w ich życiu. Skolim jest również bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Jego życie śledzi ponad 2 miliony użytkowników Instagrama.

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Skolim ZARABIA FORTUNĘ na koncertach

QUIZ: PRAWDA czy FAŁSZ o Królu Latino!

Przygotowaliśmy dla was sprawdzian wiedzy o Skolimie. Mamy 11 pytań w formie PRAWDA czy FAŁSZ. Niektóre z nich mają ukryte specjalne chochliki, które świadczą o prawdziwości lub fałszywości konkretnego zdania. Nie będzie ich dużo, ale kilka się sprawdzi, dlatego ostrzegamy!

Czy poradzicie sobie z quizem PRAWDA czy FAŁSZ o Skolimie? Życzymy powodzenia!