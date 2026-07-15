„Ranczo” to jeden z najpopularniejszych polskich seriali obyczajowo-komediowych, emitowany w latach 2006–2016 na antenie TVP1. Akcja toczy się w fikcyjnej wsi Wilkowyje, gdzie główną bohaterką jest Lucy Wilska, Amerykanka polskiego pochodzenia, która przyjeżdża odziedziczyć dworek po babci. Jej przyjazd odmienia życie mieszkańców: od proboszcza i wójta, po lokalnych bywalców ławeczki. Serial w lekkiej formie poruszał ważne kwestie społeczne - różnice mentalności, problemy lokalnej władzy, relacje Kościół–samorząd oraz obyczaje wsi.

Wójt Paweł Kozioł i jego brat bliźniak, proboszcz Piotr Kozioł, tworzyli jeden z najbardziej charakterystycznych duetów, obok Lucy i Kusego. Ważnymi postaciami byli też Michałowa, Czerepach, Pietrek, Więcławscy czy Japycz.

Ranczo. Miłosne sceny Solejuków jakich jeszcze nigdy nie było!

PRAWDA czy FAŁSZ- quiz o "Ranczo"

Przygotowaliśmy dla was specjalny quiz w formie PRAWDA czy FAŁSZ na temat poszczególnych bohaterów i całego serialu Ranczo. Mamy 11 z pozoru łatwych pytań. Ostrzegamy, że w większości z nich będą haczyki, przez które może zmienić się cały sens twierdzenia. Nie tylko litery, ale i poszczególne wyrazy mogą o wszystkim zadecydować.

Poradzicie sobie?