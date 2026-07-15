Sensacja roku w polskim show-biznesie. Wiśniewski wraca do Mandaryny po dwóch dekadach! Co o tym wiemy?

Początek związku Michała Wiśniewskiego i Mandaryny

Ich drogi skrzyżowały się na przełomie XX i XXI wieku, kiedy zespół Ich Troje był u szczytu swojej gigantycznej popularności. Marta Mandrykiewicz dołączyła do grupy jako tancerka i choreografka, szybko stając się prawą ręką Michała Wiśniewskiego. Początkowo łączyła ich wyłącznie praca, jednak spędzane wspólnie godziny na próbach, koncertach i w trasie szybko przerodziły się w coś znacznie głębszego. Michał, będący świeżo po rozstaniu z pierwszą żoną Magdą Femme, odnalazł w Marcie nie tylko partnerkę na scenie, ale też bratnią duszę. Związek szybko stał się medialny, a Marta zyskała pseudonim „Mandaryna”

Ślub Michała Wiśniewskiego i Mandaryny

To było wydarzenie, które na zawsze zapisało się w historii polskiej popkultury. W grudniu 2003 roku para postanowiła powiedzieć sobie sakramentalne „tak” w lodowej kaplicy w szwedzkiej Kirunie. Rozmach tej ceremonii do dziś budzi podziw: lodowe rzeźby, bajkowa sceneria, futra, diamenty i suknia panny młodej zdobiona tysiącami piór. Całe wydarzenie było relacjonowane na żywo w programie „Jestem jaki jestem”, dzięki czemu miliony Polaków mogły to podziwiać.

Rozwód Michała Wiśniewskiego i Mandaryny

Niestety, życie na świeczniku i ciągła obecność kamer w ich prywatnym życiu ostatecznie zebrały bolesne żniwo. Po zaledwie kilku latach małżeństwa, nad związkiem Michała i Marty zaczęły gromadzić się czarne chmury. Presja ze strony mediów, intensywne kariery obojga partnerów oraz narastające nieporozumienia doprowadziły do kryzysu, którego nie udało się już zażegnać. W 2006 roku, po serii publicznych wzajemnych oskarżeń i medialnej burzy, para ostatecznie sfinalizowała swój rozwód.

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Relacje Michała Wiśniewskiego z Mandaryną po rozwodzie

Choć rozstanie było niezwykle bolesne, para po latach ogłosiła oficjalnie pokój dla dobra swoich dzieci - Xaviera i Fabienne. Oboje nie ukrywali tego, że to oni są dla nich najważniejsi, dlatego przestali krytykować się nawzajem w mediach. Michał Wiśniewski miał regularny kontakt z dziećmi, które na stałe były z Martą Wiśniewską. Tancerka tez nie ukrywała, że nie utrudnia im kontaktów z ojcem.

Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem

Tego Polska się nie spodziewała. Michał Wiśniewski ogłosił rozwód ze swoją obecną żoną – Polą. Kobieta nawet na spotkanie przyniosła kilkaset stron dowodów. Jednak w lipcu 2026 Michał Wiśniewski przekazał, że wraca do siebie z Mandaryną!

- I jeszcze jedna najważniejsza rzecz na koniec, jak już wiecie o co chodzi. Jestem z Mandaryną i zdradziłem z nią Polę. Ale, ani w styczniu, ani w marcu, kiedy się rozstaliśmy, tylko zaczęliśmy się spotykać pod koniec czerwca tego roku. Trochę zostaliśmy wepchnięci w swoje ramiona przez całą tę sytuacje i bardzo się z tego powodu cieszę. Być może te 5 lat razem i 21 lat osobno pozwoli nam pewne rzeczy zrozumieć, przeanalizować i zrobić inaczej. Nieważne, czy dacie nam szansę, czy nie my to i tak po prostu zrobimy. O to w życiu chodzi, żeby być szczęśliwym, czego Poli również życzę – przekazał to Michał.

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Michał Wiśniewski i Mandaryna razem – reakcja dzieci

Eska.pl skontaktowało się z synem Michała – Xavierem. Okazało się, że zarówno dla niego i jego siostry było to ogromne zaskoczenie.

- Był to dla nas szok, ale super widzieć ich szczęśliwych, a tak jest, gdy są przy sobie. Trzymam za nich mocno kciuki, na pewno na razie roznieśli internet - powiedział w rozmowie z serwisem Eska.pl.

Fabienne za to głównie prosiła fanów, aby przestali wypytywać ją o związek ich rodziców.

Michał Wiśniewski i Mandaryna do siebie wrócili – reakcja obecnej i byłej żony

Pola Wiśniewska nie ukrywała swojego oburzenia. Zasugerowała, że romans trwał o wiele wcześniej i będzie walczyła o prawdę przed sądem. Jednocześnie zdementowała informację o kwocie pieniędzy, którą rzucił jej jeszcze obecny mąż.

Eska.pl skontaktowało się też z byłą żoną Michała – Dominiką Tajner. Kobieta nie ukrywała swojego delikatnego zaskoczenia, ale jak dodała, wspiera parę w ich decyzji i dalszych losach.