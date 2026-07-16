Quiz dla geniuszy. Kto to zaśpiewał - Ich Troje czy ktoś z "Rancza"? Sprawdź się!

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-07-16 12:41

"Ranczo" to jeden z najpopularniejszych polskich seriali. Każdy zna też muzykę Ich Troje. A gdyby tak połączyć to w jeden quiz? Mamy dla was specjalne zadanie. Podaliśmy wam cytaty piosenek. A wy musicie wybrać - padło to od Ich Troje a może w "Ranczu"? Powodzenia!

Bohaterowie serialu Ranczo na tle liści. Obok Michał Wiśniewski na scenie. Rozwiąż quiz muzyczny na VOX FM.
Autor: AKPA

Ich Troje - zespół, który zna prawie każdy 

Ich Troje to jeden z najpopularniejszych zespołów w historii polskiego popu, założony w 1995 roku w Łodzi, przez Michała Wiśniewskiego i Jacka Łągwę. Grupa osiągnęła gigantyczny sukces na początku lat 2000., wydając diamentowe płyty i reprezentując Polskę na Eurowizji w 2003 i 2006 roku. Charakterystyczny wizerunek lidera, widowiskowe koncerty i melodyjne ballady zapewniły im stałe miejsce w popkulturze. Skład żeński grupy zmieniał się wielokrotnie.

Wokalistki grupy to kolejno:

  • Magda Femme,
  • Justyna Majkowska,
  • Anna Świątczak,
  • Jeanette Vik,
  • Justyna Panfilewicz,
  • Marta Milan,
  • Agata Buczkowska,
  • Martyna Majchrzak. 

Ranczo to serialowy fenomen 

Serial Ranczo to kultowy polski serial obyczajowo-komediowy emitowany w latach 2006–2016, który stał się prawdziwym fenomenem społecznym, przyciągającym przed ekrany miliony widzów. Fabuła skupiona wokół Amerykanki Lucy, która dziedziczy dworek w fikcyjnej wsi Wilkowyje, stała się pretekstem do genialnego i pełnego ciepłego humoru pokazania polskiej mentalności, kontrastów społecznych oraz lokalnej polityki. Wybitne kreacje aktorskie, na czele z podwójną rolą Cezarego Żaka jako wójta i księdza, a także kultowe dyskusje na ławce przed sklepem, na stałe wpisały się do kanonu polskiej popkultury.

W 2025 roku ogłoszono, że na jesień 2026 zostanie wyemitowany "finałowy spin-off" z domknięciem całości produkcji. 

Ich Troje POLSAT HIT FESTIWAL

"Ranczo" czy Ich Troje? Dopasuj cytat z piosenki! 

Przygotowaliśmy dla was 13 pytań w formie wyboru z dwóch odpowiedzi:

  • Ich Troje
  • Ranczo.

Waszym zadaniem jest wskazanie, do którego cytatu pasuje dany "artysta". Kto śpiewał daną piosenkę? Pojawiło się to w "Ranczu", a może innej piosence Ich Troje? Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia. Będzie podchwytliwie! 

Ich Troje czy Ranczo? Dopasuj cytat piosenki do konkretnego artysty!
Pytanie 1 z 13
Powtórzyć Tobie jeszcze raz to, co wtedy
Ich Troje
Ranczo