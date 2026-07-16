Quiz dla geniuszy. Kto to zaśpiewał - Ich Troje czy ktoś z "Rancza"? Sprawdź się!

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Ich Troje - zespół, który zna prawie każdy
Ich Troje to jeden z najpopularniejszych zespołów w historii polskiego popu, założony w 1995 roku w Łodzi, przez Michała Wiśniewskiego i Jacka Łągwę. Grupa osiągnęła gigantyczny sukces na początku lat 2000., wydając diamentowe płyty i reprezentując Polskę na Eurowizji w 2003 i 2006 roku. Charakterystyczny wizerunek lidera, widowiskowe koncerty i melodyjne ballady zapewniły im stałe miejsce w popkulturze. Skład żeński grupy zmieniał się wielokrotnie.
Wokalistki grupy to kolejno:
- Magda Femme,
- Justyna Majkowska,
- Anna Świątczak,
- Jeanette Vik,
- Justyna Panfilewicz,
- Marta Milan,
- Agata Buczkowska,
- Martyna Majchrzak.
Ranczo to serialowy fenomen
Serial Ranczo to kultowy polski serial obyczajowo-komediowy emitowany w latach 2006–2016, który stał się prawdziwym fenomenem społecznym, przyciągającym przed ekrany miliony widzów. Fabuła skupiona wokół Amerykanki Lucy, która dziedziczy dworek w fikcyjnej wsi Wilkowyje, stała się pretekstem do genialnego i pełnego ciepłego humoru pokazania polskiej mentalności, kontrastów społecznych oraz lokalnej polityki. Wybitne kreacje aktorskie, na czele z podwójną rolą Cezarego Żaka jako wójta i księdza, a także kultowe dyskusje na ławce przed sklepem, na stałe wpisały się do kanonu polskiej popkultury.
W 2025 roku ogłoszono, że na jesień 2026 zostanie wyemitowany "finałowy spin-off" z domknięciem całości produkcji.
"Ranczo" czy Ich Troje? Dopasuj cytat z piosenki!
Przygotowaliśmy dla was 13 pytań w formie wyboru z dwóch odpowiedzi:
- Ich Troje
- Ranczo.
Waszym zadaniem jest wskazanie, do którego cytatu pasuje dany "artysta". Kto śpiewał daną piosenkę? Pojawiło się to w "Ranczu", a może innej piosence Ich Troje? Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia. Będzie podchwytliwie!