Maciej Stuhr długo ukrywał to przed matką. Po latach ujawniła prawdę o ich relacjach

Rodzina Macieja Stuhra. Dzieciństwo u boku wielkiego aktora

Urodzony w czerwcu 1975 roku w Krakowie, Maciej Stuhr od zawsze funkcjonował w artystycznym środowisku. Będąc synem wybitnego Jerzego Stuhra oraz utalentowanej skrzypaczki Barbary Koseckiej, miał ułatwiony start w świecie sztuki. Obecnie należy do grona najważniejszych polskich twórców – gra w teatrze, kinie, świetnie sprawdza się w dubbingu, a także reżyseruje i występuje w kabarecie. Widzowie pokochali go za pamiętne kreacje w filmach takich jak „Chłopaki nie płaczą”, „Wesele” czy „Pokłosie”, a także za główną rolę w serialu „Belfer”.

24

Prywatnie aktor odnalazł szczęście u boku dietetyczki Katarzyny Błażejewskiej-Stuhr, z którą doczekał się syna Tadeusza. Z poprzedniego małżeństwa z Samantą Janas ma również dorosłą już córkę Matyldę. Życie rodzinne stanowi dla niego fundament spokoju.

Rozpoznaj polskich celebrytów po oczach Pytanie 1 z 5 Czyje to oczy? Wiktoria Gąsiewska Maffashion Julia Wieniawa Vanessa Alexander Następne pytanie

Ogromnym ciosem dla całej rodziny, a w szczególności dla Macieja, była niedawna strata. W lipcu 2024 roku zmarł Jerzy Stuhr. Śmierć ojca była dla niego niezwykle trudnym, bolesnym przeżyciem i ogromną stratą nie tylko dla bliskich, ale też dla polskiej sceny artystycznej.

Barbara Stuhr o relacji z Maciejem Stuhrem. Zaskakujące wyznanie

Aktor z reguły chroni prywatność i rzadko dzieli się szczegółami z życia rodzinnego. Choć powszechnie wiedziano o jego silnej więzi z ojcem, relacja z matką pozostawała nieco w cieniu. W szczerej rozmowie z Moniką Richardson na łamach „Faktu”, Barbara Stuhr wyjawiła, że czasem była wręcz zdziwiona wypowiedziami syna i jego podejściem do okazywania emocji.

- Maciek mnie uczy cały czas tego. Jak być mamą dobrą tak, jak być synem [...] Inną mam relację z Marianną, a inną mam z Maćkiem. Maciek też bardzo jest raczkiem, jest introwertyczny. Jest bardzo introwertyczny, tak samo jak Jurek mój, jeśli chodzi o okazywanie uczuć. Ja zawsze do niego mówiłam: "Do diabła, dlaczego ja się muszę dowiadywać z wywiadów, że ty mnie kochasz? Jakbyś mi to powiedział, może byłoby lepiej" [...] Im wystarczy, żeby ktoś był bliziutko, pogłaskał, przytulił - opowiedziała Krystyna w wywiadzie.

Jak przyznała w wywiadzie, pewnego razu zdecydowała się na mały test i przez pewien czas celowo nie kontaktowała się z Maćkiem. Ten nietypowy eksperyment wywołał u aktora niemałe zaskoczenie i bardzo stanowczą reakcję.