Karolina Nowakowska trafiła do szpitala. Aktorka znana z "Klanu" przeszła poważną operację

Gwiazda „Klanu” apeluje o profilaktykę. Karolina Nowakowska po operacji

Karolina Nowakowska zazwyczaj chroni swoją prywatność i nieczęsto dzieli się życiem osobistym. Ostatnio jednak postanowiła zrobić wyjątek. Zamieściła w sieci wpis, w którym przekazała, że przeszła bardzo ważny zabieg medyczny i teraz skupia się na powrocie do zdrowia. Przy okazji aktorka zaapelowała do swoich odbiorców, aby pamiętali o regularnych badaniach profilaktycznych.

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Zabieg Karoliny Nowakowskiej z "M jak miłość". Ważna decyzja

Na opublikowanych materiałach widać Karolinę Nowakowską leżącą w szpitalnym łóżku w otoczeniu sprzętu medycznego. Choć aktorka nie powiedziała wprost, z jaką chorobą się zmaga, podkreśliła, że to istotny i trudny moment w jej życiu. Dziś, jak sama mówi, odczuwa ulgę, bo to, co najgorsze, minęło. Teraz najważniejsza jest dla niej spokojna rekonwalescencja.

Prawdziwe emocje wywołał jej apel do fanów. Aktorka zwróciła uwagę na problem bagatelizowania własnego zdrowia w natłoku codziennych obowiązków. Zauważyła, że wiele osób ignoruje niepokojące objawy, tłumacząc to brakiem czasu lub brakiem bólu.

Nowakowska stwierdziła, że sama mogła wpaść w tę pułapkę. Na szczęście systematycznie poddaje się badaniom, co pozwoliło lekarzom zareagować w porę. Wprost przyznała, że ta decyzja mogła zaważyć na jej zdrowiu, a nawet na życiu.

Aktorka poprosiła swoich obserwatorów, by nie odkładali na później wizyt lekarskich i traktowali profilaktykę jako formę dbania o przyszłość. Jej wpis stał się przestrogą, przypominającą, jak ogromne znaczenie mają badania.

Mimo że Karolina Nowakowska nie zdradziła szczegółów medycznych, to przekazała, że główną operację ma już za sobą. Rozpoczęła etap odzyskiwania formy, po którym zamierza wrócić do normalnego życia.

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Zbyt łatwo odkładamy siebie na później. Mówimy: "Nie mam czasu", "To przecież nie boli". Ja też mogłam tak pomyśleć. Na szczęście badam się regularnie i dbam o swoje zdrowie i życie. Dziś wiem, że ta jedna decyzja mogła zmienić wszystko. Jeśli czytasz ten post, potraktuj go jak czułe przypomnienie - napisała w sieci aktorka.

Jej internetowy wpis szybko zyskał mnóstwo komentarzy od zmartwionych, ale wspierających fanów oraz znajomych. Wśród komentujących osób ze świata show-biznesu znalazły się chociażby Ada Fijał, która życzyła jej zdrowia, czy Olga Borys. Internauci chętnie dziękowali Karolinie za nagłośnienie tak ważnego tematu i przesyłali życzenia powrotu do pełnej sprawności.