Co wiemy o Polska Shore?

"Polska Shore" to kontrowersyjne reality show emitowane na platformie Canal+, stanowiące bezpośrednią kontynuację kultowego formatu "Warsaw Shore - Ekipa z Warszawy". Zasady programu pozostają niezmienne: grupa młodych ludzi zamieszkuje wspólnie w jednej luksusowej willi, a kamery śledzą ich codzienne życie, relacje, konflikty, flirty oraz intensywne imprezowanie w klubach. W odróżnieniu od pierwowzoru, w nowej odsłonie postawiono na miks znanych już influencerów i twarzy z innych programów rozrywkowych z zupełnie nowymi uczestnikami. Rolę prowadzącego i szefa ekipy objął Wojciech Gola, jeden z najpopularniejszych uczestników pierwszych edycji oryginalnego show.

W programie występuje dziesięcioro uczestników (pięć kobiet i pięciu mężczyzn):

Olga "Kotolga" Rerutko;

Natasza Jakubiec;

Laura Chmielewska;

Magda Krasoń;

Amanda "Samanti" Gorońska;

Kamil "Taazy" Mataczyński;

Milan Kazimierczak;

Bilel Gebali;

Sebastian "Bepcio" Tokarz;

Mateusz Szczepanik.

Emisja nowych odcinków co środę na streamingu Canal +. Czasami stacja w swoich mediach społecznościowych pokazuje urywki fragmentów programu.

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Preambuła jest w kościele lub to miejsce w Brazylii. Quiz wiedzy w Polska Shore

Reality show nie mają często litości nad swoimi uczestnikami. Nie bez powodu w prawie każdym z nich znajduje się wielki test wiedzy. Sprawdza on nie tylko inteligencję, ale czasami i spryt.

To samo spotkało uczestników "Polska Shore". Musieli się oni zmierzyć z pytaniami nie tylko o preambułę, ale również o liczbę kontynentów czy liczbę kości w męskim przyrodzeniu.

A jak sobie wy poradzicie z tymi pytaniami? Sprawdźcie, czy jesteście tak mądrzy jak Katolga! Niektóre pytania mogą was zaskoczyć, ale wierzymy, że dacie sobie spokojnie radę.

Czy jesteś mądrzejszy od uczestnika Polska Shore? Sprawdź się! Pytanie 1 z 12 Ile kości ma męskie przyrodzenie? 0 1 2 Następne pytanie