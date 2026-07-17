Czy jesteś mądrzejszy od uczestnika Polska Shore? Sprawdź się!

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Co wiemy o Polska Shore?
"Polska Shore" to kontrowersyjne reality show emitowane na platformie Canal+, stanowiące bezpośrednią kontynuację kultowego formatu "Warsaw Shore - Ekipa z Warszawy". Zasady programu pozostają niezmienne: grupa młodych ludzi zamieszkuje wspólnie w jednej luksusowej willi, a kamery śledzą ich codzienne życie, relacje, konflikty, flirty oraz intensywne imprezowanie w klubach. W odróżnieniu od pierwowzoru, w nowej odsłonie postawiono na miks znanych już influencerów i twarzy z innych programów rozrywkowych z zupełnie nowymi uczestnikami. Rolę prowadzącego i szefa ekipy objął Wojciech Gola, jeden z najpopularniejszych uczestników pierwszych edycji oryginalnego show.
W programie występuje dziesięcioro uczestników (pięć kobiet i pięciu mężczyzn):
- Olga "Kotolga" Rerutko;
- Natasza Jakubiec;
- Laura Chmielewska;
- Magda Krasoń;
- Amanda "Samanti" Gorońska;
- Kamil "Taazy" Mataczyński;
- Milan Kazimierczak;
- Bilel Gebali;
- Sebastian "Bepcio" Tokarz;
- Mateusz Szczepanik.
Emisja nowych odcinków co środę na streamingu Canal +. Czasami stacja w swoich mediach społecznościowych pokazuje urywki fragmentów programu.
Preambuła jest w kościele lub to miejsce w Brazylii. Quiz wiedzy w Polska Shore
Reality show nie mają często litości nad swoimi uczestnikami. Nie bez powodu w prawie każdym z nich znajduje się wielki test wiedzy. Sprawdza on nie tylko inteligencję, ale czasami i spryt.
To samo spotkało uczestników "Polska Shore". Musieli się oni zmierzyć z pytaniami nie tylko o preambułę, ale również o liczbę kontynentów czy liczbę kości w męskim przyrodzeniu.
A jak sobie wy poradzicie z tymi pytaniami? Sprawdźcie, czy jesteście tak mądrzy jak Katolga! Niektóre pytania mogą was zaskoczyć, ale wierzymy, że dacie sobie spokojnie radę.