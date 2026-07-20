Znamy pełny program Top of the Top Sopot Festival 2026. Plejada gwiazd powalczy o nagrody

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-07-20 14:58

Wielkimi krokami zbliża się wielkie święto muzyki, czyli Top of the Top Sopot Festival 2026. Tradycyjnie na deskach kultowej Opery Leśnej zaprezentuje się czołówka artystów. Kto powalczy o prestiżowego Bursztynowego Słowika w tym roku? Poniżej prezentujemy kompletny harmonogram czterodniowej imprezy.

Wydarzenie muzyczne znane jako Top of the Top Sopot Festival to bez wątpienia stały punkt na kulturalnej mapie Polski. Impreza co roku przyciąga tłumy do słynnej Opery Leśnej w Sopocie. Przez cztery letnie wieczory na scenie pojawiają się największe nazwiska rodzimej i zagranicznej sceny muzycznej, a wszystkie koncerty widzowie mogą śledzić na żywo dzięki transmisjom telewizji TVN.

Kluczowym elementem całej imprezy pozostaje oczywiście rywalizacja o statuetkę Bursztynowego Słowika. Muzyczne widowisko skutecznie integruje artystów z różnych muzycznych światów, łącząc uroczyste jubileusze największych gwiazd z występami obiecujących debiutantów.

Top of the Top Sopot Festival 2026. Harmonogram pierwszego dnia, 24 sierpnia

STANISŁAW SOYKA. ABSOLUTNIE

  • Kayah
  • Justyna Steczkowska
  • Ralph Kaminski
  • Zbigniew Zamachowski
  • Czesław Mozil
  • Renata Przemyk
  • Natalia Grosiak
  • Maciej Stuhr
  • Janusz Radek

TOP OF THE POP

  • Kaśka Sochacka
  • Dawid Kwiatkowski
  • Kayah
  • Margaret
  • Zalia
  • Oskar Cyms
  • Piotr Kupicha
  • Natalia Szroeder

Muzyczne emocje rozpoczną się punktualnie o godzinie 19:30.

Kasia i Kayah | Sopot Top of the Top Festival

Top of the Top Sopot Festival 2026. Kto wystąpi drugiego dnia, 25 sierpnia?

OTWARTA SCENA

  • Agnieszka Chylińska
  • Błażej Król
  • Zalewski
  • Smolik // Kev Fox
  • Mikromusic
  • Żabson

BURSZTYNOWY SŁOWIK

  • Ania Karwan
  • Oceana
  • Jeremi Sikorski
  • Jovi
  • Kuba i Kuba
  • Kasia Sienkiewicz
  • Natalia Muianga
  • Emo i Sarsa

Artyści wyjdą na scenę równo o godzinie 19:30.

Top of the Top Sopot Festival 2026. Koncerty trzeciego dnia, 26 sierpnia

OPERA LEŚNA W CZTERECH AKTACH

  • Artur Rojek
  • Nosowska
  • Ralph Kaminski
  • Igor Herbut
  • Kortez
  • Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz
  • Michał Bajor
  • Natalia Szroeder
  • Kuba Badach
  • Ania Dąbrowska

Widowisko wystartuje oficjalnie o godzinie 19:30.

Top of the Top Sopot Festival 2026. Finałowy dzień, 27 sierpnia

TOP OF THE ROCK

  • Lady Pank
  • Perfect & Łukasz Drapała
  • Małgorzata Ostrowska
  • Kobranocka
  • IRA TRIO

DUETY NOCY LETNIEJ

  • Maryla Rodowicz
  • Zalewski
  • Igor Herbut
  • Young Leosia
  • Zalia
  • Błażej Król
  • Misia Furtak
  • Natalia Szroeder

Zwieńczenie festiwalu zaplanowano na godzinę 19:30.

Śpiewająca Kayah na scenie Opery Leśnej w Sopocie. O gwiazdach Top of the Top Sopot Festival przeczytasz na VOX FM.
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Top Of The Top Sopot Festival