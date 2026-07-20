Znamy pełny program Top of the Top Sopot Festival 2026. Plejada gwiazd powalczy o nagrody

Wydarzenie muzyczne znane jako Top of the Top Sopot Festival to bez wątpienia stały punkt na kulturalnej mapie Polski. Impreza co roku przyciąga tłumy do słynnej Opery Leśnej w Sopocie. Przez cztery letnie wieczory na scenie pojawiają się największe nazwiska rodzimej i zagranicznej sceny muzycznej, a wszystkie koncerty widzowie mogą śledzić na żywo dzięki transmisjom telewizji TVN.

Kluczowym elementem całej imprezy pozostaje oczywiście rywalizacja o statuetkę Bursztynowego Słowika. Muzyczne widowisko skutecznie integruje artystów z różnych muzycznych światów, łącząc uroczyste jubileusze największych gwiazd z występami obiecujących debiutantów.

Top of the Top Sopot Festival 2026. Harmonogram pierwszego dnia, 24 sierpnia

STANISŁAW SOYKA. ABSOLUTNIE

Kayah

Justyna Steczkowska

Ralph Kaminski

Zbigniew Zamachowski

Czesław Mozil

Renata Przemyk

Natalia Grosiak

Maciej Stuhr

Janusz Radek

TOP OF THE POP

Kaśka Sochacka

Dawid Kwiatkowski

Kayah

Margaret

Zalia

Oskar Cyms

Piotr Kupicha

Natalia Szroeder

Muzyczne emocje rozpoczną się punktualnie o godzinie 19:30.

Kasia i Kayah | Sopot Top of the Top Festival

Top of the Top Sopot Festival 2026. Kto wystąpi drugiego dnia, 25 sierpnia?

OTWARTA SCENA

Agnieszka Chylińska

Błażej Król

Zalewski

Smolik // Kev Fox

Mikromusic

Żabson

BURSZTYNOWY SŁOWIK

Ania Karwan

Oceana

Jeremi Sikorski

Jovi

Kuba i Kuba

Kasia Sienkiewicz

Natalia Muianga

Emo i Sarsa

Artyści wyjdą na scenę równo o godzinie 19:30.

Top of the Top Sopot Festival 2026. Koncerty trzeciego dnia, 26 sierpnia

OPERA LEŚNA W CZTERECH AKTACH

Artur Rojek

Nosowska

Ralph Kaminski

Igor Herbut

Kortez

Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz

Michał Bajor

Natalia Szroeder

Kuba Badach

Ania Dąbrowska

Widowisko wystartuje oficjalnie o godzinie 19:30.

Top of the Top Sopot Festival 2026. Finałowy dzień, 27 sierpnia

TOP OF THE ROCK

Lady Pank

Perfect & Łukasz Drapała

Małgorzata Ostrowska

Kobranocka

IRA TRIO

DUETY NOCY LETNIEJ

Maryla Rodowicz

Zalewski

Igor Herbut

Young Leosia

Zalia

Błażej Król

Misia Furtak

Natalia Szroeder

Zwieńczenie festiwalu zaplanowano na godzinę 19:30.