Znamy pełny program Top of the Top Sopot Festival 2026. Plejada gwiazd powalczy o nagrody

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Wydarzenie muzyczne znane jako Top of the Top Sopot Festival to bez wątpienia stały punkt na kulturalnej mapie Polski. Impreza co roku przyciąga tłumy do słynnej Opery Leśnej w Sopocie. Przez cztery letnie wieczory na scenie pojawiają się największe nazwiska rodzimej i zagranicznej sceny muzycznej, a wszystkie koncerty widzowie mogą śledzić na żywo dzięki transmisjom telewizji TVN.
Kluczowym elementem całej imprezy pozostaje oczywiście rywalizacja o statuetkę Bursztynowego Słowika. Muzyczne widowisko skutecznie integruje artystów z różnych muzycznych światów, łącząc uroczyste jubileusze największych gwiazd z występami obiecujących debiutantów.
Top of the Top Sopot Festival 2026. Harmonogram pierwszego dnia, 24 sierpnia
STANISŁAW SOYKA. ABSOLUTNIE
- Kayah
- Justyna Steczkowska
- Ralph Kaminski
- Zbigniew Zamachowski
- Czesław Mozil
- Renata Przemyk
- Natalia Grosiak
- Maciej Stuhr
- Janusz Radek
TOP OF THE POP
- Kaśka Sochacka
- Dawid Kwiatkowski
- Kayah
- Margaret
- Zalia
- Oskar Cyms
- Piotr Kupicha
- Natalia Szroeder
Muzyczne emocje rozpoczną się punktualnie o godzinie 19:30.
Top of the Top Sopot Festival 2026. Kto wystąpi drugiego dnia, 25 sierpnia?
OTWARTA SCENA
- Agnieszka Chylińska
- Błażej Król
- Zalewski
- Smolik // Kev Fox
- Mikromusic
- Żabson
BURSZTYNOWY SŁOWIK
- Ania Karwan
- Oceana
- Jeremi Sikorski
- Jovi
- Kuba i Kuba
- Kasia Sienkiewicz
- Natalia Muianga
- Emo i Sarsa
Artyści wyjdą na scenę równo o godzinie 19:30.
Top of the Top Sopot Festival 2026. Koncerty trzeciego dnia, 26 sierpnia
OPERA LEŚNA W CZTERECH AKTACH
- Artur Rojek
- Nosowska
- Ralph Kaminski
- Igor Herbut
- Kortez
- Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz
- Michał Bajor
- Natalia Szroeder
- Kuba Badach
- Ania Dąbrowska
Widowisko wystartuje oficjalnie o godzinie 19:30.
Top of the Top Sopot Festival 2026. Finałowy dzień, 27 sierpnia
TOP OF THE ROCK
- Lady Pank
- Perfect & Łukasz Drapała
- Małgorzata Ostrowska
- Kobranocka
- IRA TRIO
DUETY NOCY LETNIEJ
- Maryla Rodowicz
- Zalewski
- Igor Herbut
- Young Leosia
- Zalia
- Błażej Król
- Misia Furtak
- Natalia Szroeder
Zwieńczenie festiwalu zaplanowano na godzinę 19:30.