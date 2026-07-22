Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony" rozpoczyna nowy etap. Zmieniła imię i śpiewa z gwiazdą disco polo

Telewidzowie poznali Ewę Kryzę w dziesiątej odsłonie randkowego formatu "Rolnik szuka żony", który emitowano na antenie w ubiegłym roku. Trzydziestojednoletnia mieszkanka województwa wielkopolskiego bardzo szybko wpadła w oko Waldemarowi, a rolnik jawnie okazywał zainteresowanie atrakcyjną uczestniczką programu. Odbiorcy przed telewizorami natychmiast dostrzegli wzajemną sympatię i wróżyli im wspólną przyszłość, jednak finał tej znajomości okazał się zgoła odmienny od początkowych oczekiwań widzów.

Mężczyzna pokładał wielkie nadzieje w tej relacji i próbował budować wspólną przyszłość z piękną brunetką, jednak z czasem wyszło na jaw, że brakuje im prawdziwego uczucia niezbędnego do stworzenia trwałej więzi. Obydwoje postanowili ostatecznie zakończyć ten etap i pójść własnymi drogami.

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Koniec dziesiątej edycji popularnego show przyniósł sporo domysłów dotyczących intencji samej uczestniczki. Podczas finałowego spotkania przed kamerami Waldemar otwarcie zasugerował, że telewizyjny występ wokalistki mógł być podyktowany chęcią zaistnienia w mediach, a nie prawdziwą potrzebą znalezienia życiowego partnera.

Główna zainteresowana całkowicie zignorowała te uszczypliwości i nigdy publicznie nie skomentowała zarzutów ze strony byłego adoratora. Telewizyjny debiut bez wątpienia przyniósł jej jednak ogólnopolską rozpoznawalność, co doskonale widać po mediach społecznościowych, gdzie jej codzienne poczynania obserwuje już ponad siedemdziesiąt sześć tysięcy osób.

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Obecnie była kandydatka rolnika poświęca swój cały wolny czas na rozwijanie artystycznych pasji. Gwiazda produkcji Telewizji Polskiej chętnie dzieli się w sieci materiałami dokumentującymi jej wokalne postępy i na bieżąco relacjonuje fanom swoje najnowsze kroki w branży rozrywkowej.

Wokalistka poinformowała właśnie o rozpoczęciu zupełnie nowego rozdziału w branży estradowej, w którym będzie funkcjonować pod pseudonimem Diana. Pochwaliła się również nadchodzącą premierą debiutanckiego utworu muzycznego, stworzonego we współpracy ze znanym wykonawcą muzyki tanecznej Andre.

Początek nowej drogi pod pseudonimem Diana, a w tle najnowszy singiel w duecie z Andre.

Rozpoznawalna piosenkarka z sukcesem realizuje więc swoje sceniczne plany i systematycznie pnie się po szczeblach kariery. Czas pokaże, czy jej odmieniony wizerunek przyniesie upragniony sukces na rynku muzycznym.

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