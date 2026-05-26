Ada Fijał dołącza do "Pytania na Śniadanie". Poprowadzi zupełnie nowy cykl

Ada Fijał od lat zaskakuje opinię publiczną niezwykle barwnymi i odważnymi zestawieniami ubrań. Teraz to ogromne zainteresowanie trendami znajdzie odzwierciedlenie w telewizji, ponieważ artystka oficjalnie zasila zespół twórców "Pytania na Śniadanie". W ramach porannego pasma zadebiutuje jej osobisty kącik pod nazwą "Moda od A do F". Z całą pewnością widzowie nie będzie narzekać na monotonię, bo nowa prezenterka ma zamiar wciągnąć wszystkich w swój wyjątkowy i kolorowy świat.

Ada Fijał tłumaczy nazwę swojego cyklu w "Pytaniu na Śniadanie"

Tytuł segmentu jest dość bezpośrednim nawiązaniem do jej osoby, chociaż autorka przemyciła tam również całkiem zabawną grę słów.

"Moda od A do F" - to dość łatwe do rozkminienia, do zapamiętania. Chociaż śmieję się, że trendy są na literę T, więc nie wiem jak dobrniemy do tych trendów, skoro zaczynamy od A do F. Ale F to też jest fashion, to też jest moda, a to wszystko się wiąże - nie tylko z moimi inicjałami, ale też po prostu z modą

— precyzuje w jasny sposób sama zainteresowana w rozmowie z "Super Expressem".

Nowa prezenterka "Pytania na Śniadanie" uwielbia modę

W momencie otrzymania zaproszenia do współtworzenia porannego formatu TVP, gwiazda natychmiast wyczuła ogromny potencjał i uznała to za strzał w dziesiątkę.

Moja pierwsza myśl była taka, że cieszę się, że jest coraz więcej mody w telewizji. To dla mnie jest super, jak i dla wszystkich ludzi, którzy kochają modę. Ucieszyłam się bardzo i zastanawiałam się, czy i jak sobie poradzę. Zawsze jest ta nutka niepewności, ale kocham modę - więc co tam może być trudnego

— zdradza Ada Fijał podczas rozmowy z "Super Expressem".

"Pytanie na Śniadanie" emitowane jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 7:30 na antenie telewizyjnej Dwójki.

Ada Fijał o nowym programie modowym: "Zapraszam do mojego adahadowego świata"