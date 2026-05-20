Otwarcie plenerowego studia "Pytania na śniadanie". Boś, Grysz w ciąży i Woźniak-Starak na imprezie

"Pytanie na śniadanie" przenosi się w plener. Zmiany na Woronicza

Twórcy porannego pasma telewizyjnej Dwójki wprowadzili modyfikacje i zaprezentowali widzom zupełnie nową przestrzeń nadawczą pod chmurką. Już 20 maja prezenterzy pokazali letnie studio plenerowe, co natychmiast wywołało żywe reakcje wśród odbiorców. Za plecami gospodarzy widać było zieleń oraz scenografię zaprojektowaną z myślą o cieplejszych miesiącach. Realizatorzy postanowili wprowadzić wakacyjną atmosferę na antenę na cztery tygodnie przed kalendarzowym latem.

Zobacz także: Wielki powrót Agnieszki Woźniak-Starak do "Pytania na śniadanie". Widzowie podzieleni!

26

Świeżo oddana do użytku strefa została zaaranżowana bezpośrednio przy głównym gmachu stacji. Projektanci przestrzeni postawili na przytulny klimat, wyposażając ją w miękkie sofy, drewniane akcenty oraz niezliczoną ilość żywej roślinności. Taki układ sprawia, że rozmowy z gośćmi przypominają swobodne spotkania w przydomowym ogrodzie. W przestrzeni wygospodarowano też specjalne strefy przeznaczone na koncerty, rozmowy eksperckie i segmenty kulinarne, co ma stanowić magnes na widownię w sezonie urlopowym.

QUIZ Imiona prezenterek TVP w PRL. Sommer, Loska, Wander i inne. Pamiętasz? Pytanie 1 z 15 Loska ma na imię: Klaudyna Faustyna Krystyna Następne pytanie

Plejada gwiazd na otwarciu studia "Pytania na śniadanie". Kto się pojawił?

Uroczyste zaprezentowanie odświeżonej scenografii przyciągnęło prawdziwe tłumy znanych i lubianych. Uwagę fotoreporterów kradli nie tylko sami prowadzący, ale również inni goście, wśród których brylowała uczestniczka programu "Rolnik szuka żony", Kamila Boś. Jej strój, składający się z żakietu w kropki oraz spodni z falbanami, nawiązywał swoim stylem do mody lat osiemdziesiątych. Motyw groszków wybrała także Ksenia Ngo, jednak w jej przypadku była to długa kreacja. Jasnowłosa celebrytka chętnie pozowała do zdjęć w towarzystwie syna Justyny Steczkowskiej, Leona Myszkowskiego.

Zobacz także: Porażające wyznanie Anny Lewandowskiej. Prowadząca "Pytanie na śniadanie" przeszła załamanie nerwowe. "Mąż w ostatniej chwili zdjął mnie z balkonu"

Deseń był tego dnia popularny, bo sukienkę w kropki założyła również Aleksandra Grysz. Przylegający do sylwetki krój kreacji wyraźnie podkreślał ciążowe krągłości dziennikarki. Zupełnie inną drogą poszła Agnieszka Woźniak-Starak, która zaprezentowała się w poszarpanych spodniach dżinsowych oraz białej bluzce z prześwitującą ciemną bielizną. Z kolei Anna Lewandowska postawiła na skrajny minimalizm, decydując się na jasne spodnie połączone z białą górą.

Zobacz także: Gwiazda "Pytania na śniadanie" spodziewa się dziecka! Posypały się gratulacje od znanych znajomych!

Na odważne barwy postawiła Magdalena Pecka, która zachwycała w krótkiej, żółtej sukience, podczas gdy Marta Surnik wybrała nieco jaśniejszy ton tej samej barwy. Aleksandra Kostka zaprezentowała się w marynarce zdobionej florystycznymi motywami, a Ada Fijał przyciągała spojrzenia krwistoczerwonym ubiorem od stóp do głów. Katarzyna Dowbor i Paulina Orłoś zdecydowały się z kolei na klasyczne brązy. Wśród obecnych na evencie panów fotoreporterzy uwiecznili między innymi Łukasza Kadziewicza, Filipa Antonowicza, Michała i Jakuba Budników, a także Grzegorza Dobka i Roberta Stockingera.

O tym, czy odświeżona, letnia formuła porannego magazynu zyska ostateczne uznanie w oczach widzów, przekonamy się już w nadchodzących tygodniach.

Zobacz więcej zdjęć. Natasza Urbańska w Cannes żyje swoim najlepszym życiem. Tylko spójrzcie, jak się ubrała!

Pytanie na śniadanie. Nowe studio TVP Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.