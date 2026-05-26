Tak politycy reagują na referendum w Krakowie. "To ogromne zwycięstwo"

Referendum w Krakowie to wielka zmiana

Referendum w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego zakończyło się sukcesem inicjatorów, co doprowadziło do natychmiastowego wygaszenia mandatu prezydenta Krakowa. Głównym powodem społecznego buntu były zarzuty o niedotrzymanie obietnic wyborczych, narastający paraliż komunikacyjny oraz polityka sprzyjająca deweloperom kosztem terenów zielonych. Frekwencja przekroczyła ustawowy próg, czyniąc wynik wiążącym.

Upadek włodarza wywołał polityczne trzęsienie ziemi w Radzie Miasta. Dotychczasowa koalicja rządząca rozpadła się, a część radnych przeszła na stronę opozycji, tworząc nową większość. Nagła zmiana układu sił doprowadziła do impasu w kluczowych kwestiach budżetowych i wstrzymania strategicznych inwestycji infrastrukturalnych.

Obecnie miastem zarządza komisarz wyznaczony przez premiera, który będzie pełnił tę funkcję do czasu przedterminowych wyborów.

MISZALSKI ODWOŁANY W REFERENDUM. BĘDZIE EFEKT DOMINA? | PORANNA ROZMOWA VOX FM

Jak politycy reagują na odwołanie prezydenta Krakowa?

Tutaj opinie są podzielone, nawet w samej Koalicji Obywatelskiej. Piotr Guział wprost to opisał.

- Każde referendum to ogromne zwycięstwo mieszkańców, szczególnie gdy do niego dochodzi. W Polsce trzeba zebrać zapisy itp, aby się w ogóle to odbyło [...] W każdym mieście toczy się dyskusja, co można zmienić [...] W samej Warszawie po referendum lata temu powstały tunele, ale też przebijają się głosy aktywistów [...] Referendum to święto demokracji, a nie porażka - powiedział.

Pytanie, czy skala referendalna w Polsce będzie o wiele lepsza i wyższa?