Tak politycy reagują na referendum w Krakowie. "To ogromne zwycięstwo"

Paula Dąbrowska
2026-05-26 8:23

Gościem Jana Wróbla we wtorkowym Porannym Ringu na antenie Radia VOX FM oraz kanale Youtube Super Ring był były burmistrz Ursynowa, członek Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej - Piotr Guział. Polityk wprost ocenił referendum w Krakowie. Według niego może to być początek większych ruchów w całej Polsce.

Autor: Wojciech Artyniew

Referendum w Krakowie to wielka zmiana 

Referendum w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego zakończyło się sukcesem inicjatorów, co doprowadziło do natychmiastowego wygaszenia mandatu prezydenta Krakowa. Głównym powodem społecznego buntu były zarzuty o niedotrzymanie obietnic wyborczych, narastający paraliż komunikacyjny oraz polityka sprzyjająca deweloperom kosztem terenów zielonych. Frekwencja przekroczyła ustawowy próg, czyniąc wynik wiążącym.

Upadek włodarza wywołał polityczne trzęsienie ziemi w Radzie Miasta. Dotychczasowa koalicja rządząca rozpadła się, a część radnych przeszła na stronę opozycji, tworząc nową większość. Nagła zmiana układu sił doprowadziła do impasu w kluczowych kwestiach budżetowych i wstrzymania strategicznych inwestycji infrastrukturalnych.

Obecnie miastem zarządza komisarz wyznaczony przez premiera, który będzie pełnił tę funkcję do czasu przedterminowych wyborów. 

MISZALSKI ODWOŁANY W REFERENDUM. BĘDZIE EFEKT DOMINA? | PORANNA ROZMOWA VOX FM

Jak politycy reagują na odwołanie prezydenta Krakowa? 

Tutaj opinie są podzielone, nawet w samej Koalicji Obywatelskiej. Piotr Guział wprost to opisał.

- Każde referendum to ogromne zwycięstwo mieszkańców, szczególnie gdy do niego dochodzi. W Polsce trzeba zebrać zapisy itp, aby się w ogóle to odbyło [...] W każdym mieście toczy się dyskusja, co można zmienić [...] W samej Warszawie po referendum lata temu powstały tunele, ale też przebijają się głosy aktywistów [...] Referendum to święto demokracji, a nie porażka - powiedział.

Pytanie, czy skala referendalna w Polsce będzie o wiele lepsza i wyższa?

- Oczywiście, że się uda. Czasy się zmieniły w Polsce [...] Zmieniły się aktywności Polaków przez m.in. media społecznościowe. Prezydent Miszalski przegrał, bo social media są mocniejsze. Będzie więcej wniosków referendalnych. Opozycja na pewno ruszy do boju. Będzie tego wszystkiego więcej, a ile skutecznych? To już zależy od włodarzy. Miszalski nie budował koalicji wokół siebie. Był arogancki - podsumował

Poranny Ring