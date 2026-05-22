Będzie więcej amerykańskiego wojska w Polsce. To zasługa Karola Nawrockiego?

Decyzja Trumpa o amerykańskich wojskach w Europie

Spór o amerykańskich żołnierzy w Polsce to pokłosie transakcyjnego podejścia Donalda Trumpa do sojuszy. Choć w czasie pierwszej kadencji obiecał on wzmocnienie wschodniej flanki NATO o dodatkowe tysiące mundurowych, rzeczywistość okazała się bardziej złożona. Obecna afera wynika z obaw, że nowa administracja USA może wykorzystać obecność wojsk jako kartę przetargową w relacjach z Europą. Mimo że Polska wydaje na zbrojenia rekordowe 4% PKB, wciąż pojawiają się sygnały o możliwym wycofaniu części sił z kontynentu, jeśli inni członkowie NATO nie zwiększą nakładów.

Zamieszanie potęguje fakt, że deklaracje o „5 tysiącach żołnierzy” często mieszają się z planami relokacji jednostek z Niemiec, co budzi napięcia dyplomatyczne na linii Warszawa-Berlin-Waszyngton. W efekcie polskie bezpieczeństwo staje się elementem szerszej gry o reformę NATO i podział kosztów obrony, gdzie wcześniejsze gwarancje stabilności są poddawane ponownej weryfikacji przez Pentagon.

PŁK PRZEPIÓRKA ODPALIŁ BOMBĘ! „Kancelaria Nawrockiego to OBŁĄKANI! Trump ich nie szanuje!" | EXPRESS BIEDRZYCKIEJ

Będzie więcej wojsk w Polsce

22 maja 2026 roku pojawiły się doniesienia o tym, że w Polsce jest szansa na nie wycofanie, a nawet dodanie amerykańskich wojsk w Polsce. Ten temat potwierdziła Kancelaria Prezydenta RP - Karola Nawrockiego.