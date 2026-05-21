Znamy zwycięzców 12. edycji "Hotelu Paradise". Ta para stanęła na Ścieżce Lojalności

Wielki finał 12. sezonu "Hotelu Paradise" dostarczył sporo emocji, a ostateczne rozstrzygnięcia mogły nieco zaskoczyć widzów. Zuzia i Krystian nawiązali kontakt stosunkowo późno, jednak zdołali zbudować bardzo silną i romantyczną więź, która zyskała uznanie w oczach grupy. Z kolei Marcel od pierwszych chwil wpadł w oko Dominice, a ich relacja rozwijała się niezwykle dynamicznie, doprowadzając nawet do namiętnego zbliżenia.

Tuż przed decydującym starciem wciąż można było zauważyć pewne rozczarowanie u Dominiki. Powodem był fakt, że Marcel publicznie określił ją mianem swojej koleżanki.

- Wiem, ile ona dla mnie znaczy – powiedział Marcel.

Jednak przed samym finałem najważniejsze okazały się emocje zupełnie innego rodzaju. Uczestnicy otrzymali szansę na rozmowę ze swoimi najbliższymi. Wszyscy bez skrępowania okazywali ogromne wzruszenie oraz głęboką tęsknotę za domem i rodziną.

Tak rozłożyły się głosy uczestników 12. edycji "Hotelu Paradise":

Bartek – Zuzia i Krystian; Tobiasz – Zuzia i Krystian; Maks - Dominika i Marcel; Denis – Dominika i Marcel; Andrzej – Dominika i Marcel; Darek – Zuzia i Krystian ; Marta – Dominika i Marcel ; Roksana – Dominika i Marcel; Magda – Zuzia i Krystian ; Oliwka – Dominika i Marcel; Werka – Dominika i Marcel; Weronika – Zuzia i Krystian; Martyna – Zuzia i Krystian ;

Ostatecznie Krystian i Zuzia zdobyli 6 głosów, podczas gdy Dominika i Marcel otrzymali poparcie 7 osób.

Kto wygrał w 12. edycji Hotelu Paradise?

Głosowanie pozostałych uczestników zadecydowało, że to Dominika i Marcel otrzymali szansę wejścia na Ścieżkę Lojalności. Rozpoczęli oni nerwowy spacer, starając się donieść złote kule do samego końca. Mimo że montaż programu sugerował różne scenariusze, inni mieszkańcy hotelu jedynie obserwowali sytuację, komentując ją w tle. Maksymalna wygrana wynosiła aż 200 tysięcy złotych. Jeśli oboje dotarliby do mety, nagroda została podzielona po równo. Kolejne sumy pojawiały się na ekranie dopiero w momencie, gdy uczestnicy stawali na danym polu.

Oto stawki na poszczególnych polach:

90 000 zł;

100 000 zł;

120 000 zł;

130 000 zł;

190 000 zł;

200 000 zł.

Zgodnie z przewidywaniami większości widzów, w 12. sezonie "Hotelu Paradise" nikt nie zdecydował się na rzut kulą. Dominika i Marcel wspólnie dotarli do samego końca, co oznaczało, że podzielili główną nagrodę w wysokości 200 tysięcy złotych na pół, inkasując po 100 tysięcy złotych na osobę.

