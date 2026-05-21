Magda komentuje swoje odpadnięcie z Hotelu Paradise. Uderzyła w Andrzeja. "Kiepsko całował"

Rusza Hotel Paradise 12

Relacja Magdy i Andrzeja w Hotelu Paradise 12

Magda z Andrzejem od razu wpadli sobie w oko w programie. Oboje szukali partnerów w swoich okolicach rocznikowych. Mężczyzna doceniał w dziewczynie nie tylko wygląd, ale i humor. Magda za to lubiła dojrzałość Andrzeja. Z odcinka na odcinek nie tylko widzowie, ale również uczestnicy zaczęli podejrzewać, że coś jest nie tak z ich relacją. Było widać spięcia między Magdą i Andrzejem, brak uczuć i większe konflikty. Dla wielu mimo, iż byli silną parą - to relacja pielęgniarki i maszynisty była momentami płytka. Oboje wprost też mówili o tym, że zależy im na programie, a co ma być między nimi to zobaczą po programie.

W pewnym momencie doszło między nimi do poważnego konfliktu. Dziewczynie było przykro, że chłopak nie spędza z nią normalnie czasu, a ten odpierał jej zarzuty, iż proponuje wspólne spędzanie czasu na sportowo, a ona odmawia.

- Andrzej nigdy nie widzi swoich wad - powiedziała Magda.

Chłopak w pewnym momencie miał na tyle dosyć, że popłakał się w tym wszystkim. W jednej z konkurencji o wszystko obwinił Magdę.

- Nie mogę powiedzieć swojego zdania - powiedział Andrzej.

Gdy odpadli przed Uberpandorą Magda powiedziała mu wprost, że nie ma zamiaru z nim tworzyć relacji po programie.

Magda o relacji z Andrzejem w Hotelu Paradise 12

Magda starała się nie odpowiadać na to, co się dzieje w programie. W pewnym momencie, gdy zobaczyła, że Andrzej regularnie komentuje jej zachowanie, zaczęła też to robić. Po emisji odcinka z jej odpadnięciem nie wytrzymała i nagrała długą relację.

- Całowaliśmy się tylko raz. Stało się to chwilę przed tym, jak Andrzej poczuł się zagrożony przed Rajskim Rozdaniem, bo Bartek miał immunitet. Jak się czułam? Nie bez powodu następnego dnia nie chciałam powtórki. Nie był to najlepszy pocałunek w moim życiu. Będąc w parze, praktycznie nie spędzaliśmy razem czasu. Andrzej zaraz powie, że to moja wina, ale kilkukrotnie wspominałam mu, że nie zadaje mi żadnych pytań. Przed konkurencją wiedziałam już, że nic o sobie nie wiemy i nie byłam zdziwiona, że odpadliśmy. Po finale kilka osób powiedziało mi, że dla nich wyglądało to tak, jakby Andrzej specjalnie źle odpowiadał na pytania. Zwłaszcza że mylił się w kwestiach, które dotyczyły jego samego - co oczywiście zostało wycięte z emisji. Przykład? Pytanie o to, w jakiej pozycji on śpi. Napisałam, że na brzuchu, bo tak śpi. On napisał, że na boku, tłumacząc później, że myślał, iż pytanie dotyczyło mnie. Takich historii było wiele - powiedziała Magda.

Andrzej odpowiada na zarzuty Magdy w Hotelu Paradise 12

Andrzej już wcześniej komentował zachowanie Magdy w swoich mediach społecznościowych. Nigdy to nie było nic o niej pochlebnego. Mężczyzna miał do niej żal za zachowanie w programie. Postanowił odnieść się do jej relacji w mediach społecznościowych.

- Nie wiem, o jakie wrzutki chodzi i szczerze mówiąc, nie chcę wiedzieć. Nie interesuje mnie to i tego nie śledzę. Prawda jest taka, że w internecie każdy może powiedzieć na nasz temat wszystko – może nas pomówić lub napisać dowolny komentarz. Odcinam się od tego, bo szkoda mi czasu i energii. Jest tego tak dużo, że gdybym miał się do wszystkiego odnosić i to prostować, nie starczyłoby mi życia, a ja chcę po prostu dopić kawę i mieć luz. Jeżeli po wyjściu z takiego miejsca nie mamy do siebie chociaż odrobiny szacunku, to świadczy to tylko o nas. Nie będę budował kontentu na aferach internetowych, bo to zupełnie nie w moim stylu. Dobrze, że tego nie obserwuję i nie oglądam - skomentował Andrzej.