Już wiemy, kto jest w finale Hotelu Paradise 12. Dwie pary odpadły przed metą!

Konkurencja ze znajomości par. Kolejni uczestnicy żegnają się z programem
Warto przypomnieć, że wcześniej Roksana wygrała przywilej, a Magda - karę. Okazało się, że ta pierwsza będzie mogła ominąć pytanie i dostać dwa dodatkowe punkty, a ta druga odjęte dwa punkty od wyniku. Pary odpowiedziały na 18 pytań bez konsultacji i rozmów.
Okazało się, że wbrew pozorom niektóre pary nie były takie zgodne, jak się wydawało innym. Magda cały czas dawała po sobi znać swoje niezadowolenie. Okazało się, że nie zna tak dobrze Andrzeja.
Najmniej punktów nawet bez odjęcia uzyskali Magda i Andrzej. Para musiała opuścić Hotel Paradise.
- Spodziewaliśmy się tego, że tak może być. Bawcie się dalej i to zobaczenia - powiedział Andrzej.
Andrzej nie krył rozczarowania całą sytuacją. Wiedział, że mało zna się z Magdą i był zawiedziony wszystkim.
- Nie mamy szans po hotelu - powiedziała Magda.
Za nami Uberpandora. Bartek i Zuzia przed ostrzałem
Uberpandora to ostatnia pandora przed samym finałem. Pojawili się na niej tacy uczestnicy jak:
- Andrzej,
- Magda,
- Denis,
- Oliwka,
- Tobiasz,
- Werka,
- Darka,
- Martę,
- Martynę,
- Weronikę,
- Maksa.
Uczestnicy w pytaniach upatrzyli sobie najbardziej Dominikę i Bartka.
Pytania na Uberpandorze:
- Czy w realnym życiu również traktujesz kobiety tak przedmiotowo? - do Bartka
- Czy jesteś z Roksi tylko dlatego, że po twoim powrocie jako jedyna miała niestabilną parę? - do Bartka
- Krystian powiedział, że lubi manipulować ludźmi. Czy nie uważasz, że wpadłaś w pułapkę miłosną? - do Zuzy
- Skoro wymieniłeś Roksanę na Weronikę uważając, że to dużo lepsza opcja, a następnie ubliżałeś Weronice to, w jakim miejscu stawia to Roksanę? - do Bartka
- Dlaczego tak manipulujesz ludźmi zwłaszcza mężczyznami? - do Dominiki
- Jak to jest grać zakochaną parę dla korzyści finansowych? - do Zuzi i Krystiana
- Skoro powiedziałaś, że możesz odbić koleżance chłopaka, żeby zostać w programie to czy nie oznacza to, że jesteś tutaj tylko dlatego po wygraną i rzucisz kulą - do Roksany
- Jak się czujesz, z tym że relacja z Marcelem odebrała ci twój styl niegrzecznej dziewczynki? - do Dominiki
- Czy Pani psycholog powinna podrywać innych jak jest z kimś w romantycznej relacji? - do Zuzi
- Dlaczego wybrałaś Krystiana, skoro to Bartek jest w twoim typie? - do Zuzi
- Czy jesteś zakochana w Krystianie? - do Zuzi
- Od momentu wyjścia do hotelu sporo namieszałeś wiele osób uważa , że działałeś nielojalnie wobec grupy, jak się do tego odniesiesz? - do Bartka
- Dlaczego mieszałaś się w trójkąt Marty i Werki z Tobiaszem? Sugerowaliście, że ściągnięcie muszelki jako symbol końca relacji z Werką - do Dominiki
Decyzją uczestników do finału przechodzi Krystian z Zuzią i Dominika z Marcelem.
Dominika nie kryła swojego oburzenia na to, że Marcel nazwał ją koleżanką.
- Fajnie, że szanujesz moje zdanie. Jest mi przykro Marcel - powiedziała Dominika.