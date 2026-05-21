Awantury, groźby i trudne wyznania po finale reality show. Karolina Pajączkowska i Maja Rutkowski w centrum burzy

Dominika Rybak zwycięża w programie "Królowa przetrwania". Kto walczył o tytuł w dżungli?

Polska odsłona znanego formatu reality show zadebiutowała w stacjach należących do TVN w zeszłym roku. Założeniem tej produkcji jest rezygnacja z luksusowego życia przez rozpoznawalne kobiety, które rywalizują o miano tytułowej władczyni dżungli. Uczestniczki trafiają do dwóch rywalizujących ze sobą grup, gdzie muszą radzić sobie w surowych warunkach bez dostępu do cywilizacji. Na miejscu czekają na nie trudne zadania fizyczne oraz niebezpieczeństwa tropikalnego lasu.

Emisja najnowszej odsłony rozpoczęła się na początku marca, a o nagrodę główną konkurowało łącznie trzynaście postaci ze świata polskiego show-biznesu. W tropikach zameldowały się między innymi Ilona Felicjańska, Agnieszka Grzelak, Monika Jarosińska oraz Izabela Macudzińska-Borowiak. Obok nich stanęły również Karolina Pajączkowska, Nicol Pniewska i Maja Rutkowski. Stawkę uzupełniły Dominika Rybak, Natalia "Natalisa" Sadowska, Dominika Serowska, Sofi Sivokha, Anna Sowińska i Dominika Tajner.

Celebrytki sukcesywnie odpadały z rywalizacji, a tuż przed wielkim finałem z dżunglą pożegnały się od razu cztery zawodniczki. Do ostatecznej walki o zwycięstwo zakwalifikowały się ostatecznie Dominika Rybak, Ilona Felicjańska, Sofi Sivokha oraz Nicol Pniewska. Zwyciężczynią niezwykle wyczerpującego i pełnego skomplikowanych zadań starcia została ostatecznie Dominika Rybak, zdobywając główny tytuł.

Odcinek specjalny "Królowa przetrwania: Konfrontacje". Karolina Pajączkowska, Ania Sowińska i Dominika Rybak w centrum konfliktu

Najnowsza seria produkcji zapisze się w pamięci widzów głównie ze względu na ciągłe kłótnie bohaterek, które kontynuowały swoje spory długo po opuszczeniu planu zdjęciowego. Największe emocje wzbudzał nieustanny konflikt Karoliny Pajączkowskiej z Anią Sowińską i Dominiką Rybak. Zwaśnione strony atakowały się praktycznie od samego początku, a wzajemne wyzwiska były na porządku dziennym nawet po powrocie do Polski. Sytuacja zaszła na tyle daleko, że oburzeni widzowie po jednym z epizodów wysyłali masowe skargi do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Telewizyjni twórcy postanowili wykorzystać to ogromne napięcie i zorganizowali specjalny zlot wszystkich uczestniczek, który nagrano jeszcze przed ostatecznym rozstrzygnięciem sezonu. Dodatkowy epizod z podtytułem "Konfrontacje" pokazano w telewizji bezpośrednio po finale całego formatu. Kobiety miały w nim szansę odsłonić kulisy życia w dżungli oraz podjąć próbę zakopania topora wojennego przed kamerami.

W roli gospodarzy tego nietypowego spotkania wystąpili Małgorzata Rozenek-Majdan oraz Mateusz Hładki. Na początku rozmowy przebiegały w dość pokojowym i radosnym tonie. Zaproszone panie wzięły nawet udział w krótkiej zabawie, która polegała na odtworzeniu słynnego wizerunku Krzysztofa Rutkowskiego.

Karolina Pajączkowska skarży się na brak mięsa w "Królowej przetrwania". Agnieszka Grzelak dementuje

Dobry nastrój prysł w momencie, w którym zaczęto dyskutować o kwestiach żywieniowych na planie. Mateusz Hładki przypomniał wcześniejsze słowa Karoliny Pajączkowskiej o rzekomym głodzeniu obsady przez produkcję. Dziennikarka właśnie wycieńczeniem organizmu usprawiedliwiała swoją przegraną w jednym z zadań fizycznych. Kiedy reszta grupy zaczęła wyliczać dostarczane im codziennie produkty, Pajączkowska broniła się brakiem odpowiedniej porcji mięsa. Twierdziła, że przez przymusową dietę straciła w trakcie wyjazdu aż sześć kilogramów wagi.

Ja schudłam sześć kilo, jak wróciłam. Miałam też potem problemy zdrowotne, bo moja dieta jest w dużej mierze oparta o mięso. Poszłam na kilka wlewów dożylnych, bo po prostu nie miałam energii. Bardzo zaczęły mi wypadać włosy, więc brakowało mi tych witamin - mówiła dziennikarka.

W środku tego wywodu Sofi wtrąciła, że mięso pojawiało się w jadłospisie, jednak było pozbawione tłuszczu. Z tą wersją natychmiast zgodziła się Agnieszka Grzelak, która przypomniała o stałym dostępie do jajek stanowiących bogate źródło pełnowartościowego białka.

Ilona Felicjańska i Karolina Pajączkowska w ogniu krytyki. Agnieszka Grzelak nie wytrzymuje w studiu

Dalsza część programu obfitowała w powrót do sporów, które napędzały dynamikę całego trzeciego sezonu reality show. Prowadzący pokazali specjalnie przygotowany materiał wideo z najbardziej wulgarnymi wypowiedziami, po którym Ilona Felicjańska zdecydowała się oficjalnie przeprosić koleżanki za swoje skandaliczne słowa.

Na te przeprosiny natychmiast zareagowała Agnieszka Grzelak. Wyraźnie poirytowana całą sytuacją twórczyni internetowa skierowała swoje ostre słowa bezpośrednio do byłej modelki i obecnej w studiu Karoliny Pajączkowskiej.

Wy potraficie tak bardzo ładnie mówić o rzeczach. Dla mnie konfrontacja jest bardzo ciężka, wolę sobie odejść. Tutaj byłam trochę zmuszona do tej konfrontacji i jestem bardzo zadowolona z tego faktu. Ale nie lubię osób, które ładnie mówią, a nic za tym nie idzie albo idą nawet gorsze rzeczy. W sensie, jak wy możecie mówić takie rzeczy, a potem za plecami nas obgadywać? Albo gadać rzeczy, które nie były prawdą. Tak jak ty z tym głodowaniem? - dopytywała. Po jej słowach w studiu rozległy się oklaski.

Wywołane do tablicy gwiazdy przyjęły tę burkliwą tyradę z wyraźnym niezadowoleniem na twarzach. Jasne stało się, że zawodniczki absolutnie nie zamierzają łagodzić wzajemnych animozji. Kiedy poruszono wątek lekceważącego podejścia Pajączkowskiej do pracy w internecie, Natalia Sadowska wspomniała o identycznej dyskusji z dziennikarką, która zareagowała na jej zawód z równą dezaprobatą.

Miałaś na mnie taką samą reakcję, a potem się okazało, że jednak wiedziałaś troszeczkę kim jestem, bo rzuciłaś coś takiego, że miałam niebieską stronę - wtrąciła Sadowska.

Bo mi powiedziały dziewczyny, że jesteś przyjaciółką Fagaty - tłumaczyła się Karolina.

Anna Sowińska kpiąco podsumowała ten argument, mówiąc, że znajomość z Fagatą najwyraźniej automatycznie oznacza posiadanie profilu na popularnej platformie dla dorosłych. W obronie dobrego humoru stanęła jedynie Monika Jarosińska, która w ramach żartu zwróciła się do raperki z prośbą o techniczne wsparcie przy rejestracji na wspomnianym portalu.

Myślę, że nie zrobiłabyś furory na tej stornie - wtrąciła Pajączkowska.

Awantura pomiędzy Mają Rutkowski a Natalisą. Żona Krzysztofa Rutkowskiego uderza w raperkę

Po stronie krytykowanej Karoliny Pajączkowskiej stanęła niespodziewanie Dominika Serowska. Kobiety od samego początku trwania programu zbudowały silną relację, a wszystko wskazuje na to, że ich telewizyjna przyjaźń przetrwała również powrót do szarej rzeczywistości.

Widzę Karolinę jako osobę, która jest zabawna, oczytana, od której można się wiele nauczyć. Ja ją widzę naprawdę jako fajną i empatyczną dziewczynę, tylko trzeba ją też umieć zrozumieć - wyjaśniła ukochana Marcina Hakiela.

Prowadzący poprosił pozostałe uczestniczki o ocenę, czy byłyby w stanie wybaczyć dziennikarce dawne błędy i oficjalnie podać jej dłoń na zgodę. Agnieszka Grzelak postawiła jednak twardy warunek, domagając się całkowitego zaprzestania oczerniania się w wywiadach prasowych i telewizyjnych. Podkreśliła stanowczo, że niemal cała grupa celowo unikała publicznych oświadczeń uderzających w inne rywalki.

Oprócz Mai na mnie - wtrąciła Natalisa. - Ja byłam bardzo zaskoczona tymi słowami, bo wydawało mi się, że się z Mają bardzo dobrze dogadywałyśmy. [...] Nie miałyśmy żadnej spiny między sobą, jakiejś przykrej wymiany zdań. A w momencie, gdy Maja dostaje pytanie o to, co myśli na mój temat, po tylu tygodniach bycia razem ona potrafi powiedzieć tylko to, że ona nie chciałaby takiej córki...

Wywołana do tablicy Maja Rutkowski natychmiast zaczęła odpierać zarzuty. Celebrytka tłumaczyła przed kamerami, że jej medialne słowa zostały rzekomo zmanipulowane i całkowicie wyrwane z pierwotnego kontekstu.

To nie było tak, to była wycięta wypowiedź. Ja nie chciałam odnieść się... Każdy ma prawo robić to, co chce. Nawet mogę przyjść na twój koncert na Narodowy. To były słowa wycięte z kontekstu. Byłam ciągnięta za język i niefortunnie powiedziałam, że nie chciałabym, żeby moja córka... to robiła... Śpiewała w klubach jakby takie teksty. No i tak ubrana, gdzieś z tymi gołymi pośladkami. Jeśli cię personalnie dotknęły te słowa, to bardzo cię przepraszam - tłumaczyła celebrytka.

Natalia Sadowska nie dawała za wygraną i ostro uderzyła w żonę detektywa, wytykając jej hipokryzję. Muzyczka wypomniała starszej koleżance, że krytykuje odsłonięte ciało, chociaż sama publikuje w sieci kadry, na których pozuje prawie nago, a partner trzyma ją za biust.

Ok, ale nikt nie płaci dwadzieścia złotych, żeby zobaczyć gołe pośladki. Robię to dla mojego męża - wtrąciła Rutkowski, a młoda raperka odpowiedziała jej, że przecież wrzuca to na post i to za darmo.

Od tego momentu rozmowa przerodziła się w czystą, niczym niehamowaną agresję słowną. Maja Rutkowski posunęła się do skrajności i przyrównała sposób zarabiania młodej raperki do prostytucji.

Wolę za darmo. Wiesz, bo jak ktoś płaci to się nazywa ten zawód... - rzuciła.

Publiczność w studiu zareagowała na te słowa głośnym buczeniem, podczas gdy Natalia Sadowska stanowczo zażądała, by znana z ciętego języka celebrytka głośno dokończyła swoją myśl. Do kłótni włączyła się nawet Izabela Macudzińska-Borowiak, która dotychczas stroniła od jakichkolwiek konfliktów na planie show. Skarciła Rutkowski, przypominając jej o granicach przyzwoitości, jednak dopiero stanowcza interwencja Małgorzaty Rozenek-Majdan zdołała nieco ostudzić gorące nastroje.

Krzysztof Rutkowski radzi uczestniczkom. Partner Karoliny Pajączkowskiej ujawnia prawdę o groźbach

Karolina Pajączkowska przeszła do ofensywy, zarzucając pozostałym kobietom stosowanie podwójnych standardów w wyrażaniu poglądów na forum. Dziennikarka oburzała się, że wypowiedzi Agnieszki Grzelak są traktowane jako zwykły komentarz, a jej własne słowa natychmiast nazywa się bezpodstawnym atakiem. Nagle ktoś z publiczności zapytał o brutalny incydent z jednego z zadań fizycznych, w którym walcząca o wygraną dziennikarka niemal udusiła Annę Sowińską przywiązaną do pala, za co ukarano ją oficjalnym ostrzeżeniem.

Dziennikarka próbowała bagatelizować zdarzenie, zwalając winę na swoją przewagę fizyczną i znaczny wzrost. Ostatecznie jednak pod presją przyznała się do przesadnej agresji w tej konkurencji. Gospodarze show zapytali o zdanie obecnego w studiu partnera Pajączkowskiej, żołnierza Tomasza, z którym kobieta jest w związku od kilku miesięcy. Mężczyzna zdradził, że jego partnerka otrzymuje przerażające wiadomości od anonimowych widzów. Zaznaczył, że choć rozumie konflikty na planie, to skrajna nienawiść ze strony internautów jest dla niego całkowicie niepojęta.

Gorsze są wiadomości, które ludzie wysyłają. Tego nie mogę zrozumieć najbardziej. Bo tu są uczestniczki jednak. Mogą się wymieniać tymi uwagami. Natomiast ludzie postronni, którzy obserwują ten program wysyłają często wiadomości nawet z pogróżkami. Tego najbardziej nie mogę zrozumieć i nie jest to miłe - powiedział.

Mateusz Hładki i Małgorzata Rozenek-Majdan jednoznacznie potępili takie zachowania, dostrzegając wciąż trwający impas w relacjach pań. Gospodarze zachęcali do zawarcia rozejmu na wizji, lecz kilka celebrytek powątpiewało w szczerość intencji, przewidując szybki powrót do obrzucania się błotem w mediach. W tej napiętej chwili do dyskusji włączył się obserwujący wszystko z widowni Krzysztof Rutkowski.

Te wasze wzajemne pretensje ja mogę ocenić tak - każdy kto wchodził do tego programu musiał się liczyć z tym, że będzie narażony na pewnego rodzaju kłopoty, problemu. Jeżeli decyduję się na wejście w jakiś układ i kontakt, to ja nie narzekam. Mówcie o tym programie dobrze, a to, co wam się nie podoba zostawcie dla siebie. [...] Wierzcie mi, to co słyszę jest dla mnie niewyobrażalne, jak wy się same ośmieszacie - podsumował.

Na ten wywód natychmiast zareagowała Natalia Sadowska, rzucając bez ogródek, że detektyw może w każdej chwili opuścić telewizyjne studio.

Ilona Felicjańska i Karolina Pajączkowska o traumach z przeszłości. Zaskakujący finał programu

Telewizyjna dżungla okazała się nie tylko areną zaciętych sporów, ale również przestrzenią do intymnych wyznań na najboleśniejsze tematy. Bohaterki chętnie wracały wspomnieniami do największych życiowych dramatów. W zaprezentowanym skrócie wideo przypomniano te wzruszające momenty, które udowodniły, że skonfliktowane na co dzień kobiety umiały okazać sobie prawdziwą troskę w chwilach słabości.

Poważny sprawdzian przeszła Ilona Felicjańska, od dłuższego czasu walcząca z chorobą alkoholową w świetle jupiterów. Była modelka wprost opowiadała przed kamerami o destrukcyjnych relacjach partnerskich i samym uzależnieniu, z którego leczyła się w specjalistycznym ośrodku ledwie kilka dni przed lotem na nagrania. Dziennikarz chciał wiedzieć, czy gwiazda czuła strach przed ewentualnym nawrotem swoich mrocznych epizodów.

Nie, tutaj nie było tego. Mój starszy syn powiedział "mamo, pamiętaj, że to nie jest format, żeby cię pokazali pięknie i wszyscy cię lubili. Przypominałam sobie często te słowa. I naprawdę były trudne momenty - tam na miejscu i przy oglądaniu, ale teraz nie żałuję tego - przyznała modelka.

Z kolei Małgorzata Rozenek-Majdan dopytywała byłą modelkę, jaką najważniejszą lekcję o sobie samej wyniosła z udziału w tym skrajnie wyczerpującym formacie.

Dowiedziałam się, że nadal jestem i będę osobą opiniującą czy oceniającą bardzo niepotrzebnie. Ale właśnie dzięki temu, że ja mogłam zobaczyć siebie, to jest coś czego nikt mi nie zabierze. Nie tylko mogłam pomyśleć sobie, że może zrobiłam źle, ale też naocznie zobaczyć, że zrobiłam źle. Tak nie chcę postępować. To jest bardzo ważne doświadczenie - powiedziała z mocą Felicjańska.

Ogromne poruszenie wywołały również osobiste wynurzenia Karoliny Pajączkowskiej, wspominającej lata życia z brutalnym ojcem oraz toksycznym partnerem. Kiedy wyznania trafiły na ekrany, dziennikarka została zasypana wiadomościami od poruszonych widzów. Pisały do niej głównie kobiety, które na własnej skórze doświadczyły podobnych aktów domowej agresji.

Dzisiaj wiem, że dałam ludziom taki impuls do tego, żeby zrzucili z siebie to poczucie ofiary. Bo to jest coś co towarzyszy ci przez całe życie. Nawet jeśli jesteś wychowany, nie chcę używać słowa patologia, ale w takich warunkach skrajnie niekorzystnych, to jesteś w stanie z tego wyjść i odmienić swoje życie.

Gospodyni formatu pogratulowała paniom ogromnej siły w obnażaniu tak trudnych historii ze swojego życia. Prowadzący ponownie namawiali skłócone strony do ostatecznego pojednania na wizji. W efekcie Karolina Pajączkowska zdobyła się na oficjalne przeprosiny względem Anny Sowińskiej, a dawne rywalki zdecydowały się puścić w niepamięć wszystkie krzywdy, symbolicznie kończąc konflikt.

Zobacz również: Kłótnia o oszustwa w programie "Królowa Przetrwania". Małgorzata Rozenek-Majdan musiała interweniować

Monika Jarosińska o "Królowej przetrwania": Nie tęskniłam za mężem