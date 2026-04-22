Ilona Felicjańska o pieniądzach z telewizji. To dlatego wzięła udział w kontrowersyjnym show?

Trzeci sezon "Królowej przetrwania" pełen gwiazd. Celebrytki walczą w dżungli

"Królowa przetrwania" to popularny format rozrywkowy, który zadebiutował na kanałach grupy TVN w 2023 roku. Formuła tego widowiska zakłada, że znane z polskiego show-biznesu kobiety rezygnują z luksusów i przeprowadzają się do dżungli. Podzielone na dwie konkurujące ze sobą grupy celebrytki mierzą się z bezlitosną naturą oraz skomplikowanymi zadaniami. Telewizyjny hit ma za zadanie przetestować wytrzymałość fizyczną oraz psychiczną uczestniczek, które muszą radzić sobie bez żadnych udogodnień i kontaktu ze światem zewnętrznym.

Najnowsza, trzecia odsłona formatu wystartowała na początku marca. Tym razem o główną wygraną rywalizuje aż trzynaście rozpoznawalnych postaci z przestrzeni medialnej. Na liście uczestniczek znalazły się Dominika Rybak, Karolina Pajączkowska, Agnieszka Grzelak, Izabela Macudzińska-Borowiak, Nicol Pniewska, Dominika Serowska, Maja Rutkowski, Dominika Tajner, Monika Jarosińska oraz Sofi Sivokha. Zmagania w dzikich warunkach okazały się na tyle wymagające, że część z wymienionych gwiazd musiała już na dobre pożegnać się z telewizyjną rywalizacją o tytułową koronę.

Ilona Felicjańska o powrocie na ekrany. Dołączyła do "Królowej przetrwania" tuż po zakończeniu terapii

Decyzja o zaangażowaniu Ilony Felicjańskiej do głośnego reality show wywołała ogromne poruszenie wśród widzów. Dawna gwiazda wybiegów wielokrotnie trafiała na czołówki gazet ze względu na swoje skomplikowane życie prywatne, dlatego fani przypuszczali, że zrezygnuje z dalszego bywania w mediach. Format realizowany przez grupę TVN przyciąga widownię przede wszystkim ze względu na liczne awantury i nieustanne konflikty między zamkniętymi w dżungli celebrytkami.

Od samego początku najnowszego sezonu była modelka objęła stanowisko liderki w jednej z rywalizujących grup. Początkowo doskonale odnajdywała się w tej funkcji, jednak upływ czasu obnażył poważne różnice pokoleniowe między nią a resztą znacznie młodszych kobiet. Kwestię udziału w telewizyjnym hicie Ilona Felicjańska poruszyła niedawno podczas wywiadu. Gwiazda opowiedziała o swoich przeżyciach w rozmowie z Marcinem Wolniakiem, który prowadzi internetowy podcast zatytułowany "Galaktyka Plotka".

Wynagrodzenie Ilony Felicjańskiej za "Królową przetrwania". Ta kwota uratowała finanse dawnej modelki

Podczas wywiadu dawna celebrytka wyjawiła, że bardzo długo odrzucała propozycje dołączenia do obsady formatu. Czuła się wyczerpana nieustanną obecnością w świetle reflektorów i uciążliwym funkcjonowaniem w branży rozrywkowej. Co więcej, tuż przed wylotem na plan zdjęciowy Ilona Felicjańska zamknęła istotny rozdział, jakim była terapia leczenia uzależnień. Twórcy programu nie zamierzali jednak rezygnować z jej osoby i po wielu próbach ostatecznie namówili dawną gwiazdę wybiegów do podpisania wiążącego kontraktu.

"I powiedziałam: "Nie". Po czym oni powiedzieli: "No niech się pani zastanowi, bo być może pani udział jest potrzebny. Być może warto jest pokazać inny punkt widzenia". I to mnie przekonało, chociaż teraz, patrząc na to, co się dzieje dookoła, moja obecność tam jest nieoczywista - przyznała gwiazda programu."

W owym czasie dawna modelka zmagała się nie tylko z wyniszczającymi nałogami, ale również niesamowicie trudną relacją partnerską. Honorarium otrzymane za występy w "Królowej przetrwania" zapewniło jej niezbędne zaplecze finansowe. Otrzymane pieniądze pozwoliły uczestniczce reality show rozpocząć wszystko od nowa po tym, jak odeszła od partnera z pustymi rękami. Kobieta nie ukrywa jednak, że w trakcie negocjacji z producentami wyceniła swoje usługi na zbyt niską sumę i mogła żądać więcej.

"Wiesz co, w tym momencie wiem, że powiedziałam zdecydowanie za mało, ale tak. No to jest program, za który dostaje się pieniądze, tylko nigdy nie wiesz, jaka to jest kwota wystarczająca - przyznała Ilona Felicjańska."

"Dla mnie była to kwota, która pomogła mi stanąć na nogach, bo ja kolejny raz uciekłam z relacji z mężczyzną bez niczego, ale uciekłam żywa. Uciekłam po to, aby się ratować, aby wyjść z bardzo dużego bagna, w jakie pozwoliłam sobie spaść - dodała."

Monika Jarosińska o "Królowej przetrwania": Nie tęskniłam za mężem

