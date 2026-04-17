Tysiąc odcinków sukcesu. "Lombard. Życie pod zastaw" świętuje wielki jubileusz

Fenomen Lombardu w Polsce

Kultowy serial „Lombard. Życie pod zastaw” obchodzi wielki jubileusz – 11 maja 2026 na TV Puls zostanie wyemitowany 1000. odcinek. Ten wyjątkowy epizod zbiega się z fabularnym świętowaniem 10-lecia działalności serialowego lombardu Kazimierza Barskiego (w tej roli Zbigniew Buczkowski). Premiera odcinka odbędzie się o godzinie 19:00, a oprócz stałej obsady, pojawią się w nim gościnnie m.in. Magdalena Waligórska-Lisiecka, Aleksandra Szwed, Marek Siudym, Alan Andersz, Sylwester Maciejewski i Sebastian Wątroba.

- Jestem wdzięczny i wzruszony. Traktuję ekipę – jak rodzinę. Każdy zna swoje miejsce, wie co robić, ale ja zawsze staram się pomóc, wesprzeć, zaopiekować się. Jak mamy zdjęcia w sobotę czy niedzielę, to cisnę, żebyśmy skończyli szybciej, żeby ludzie mogli pójść do domu, bo przecież każdy z nas ma własne rodziny, bliskich, pasje i ważne daty w kalendarzu. Nasza serialowa rodzina dziś świętuje 1000 odcinków produkcji, która odniosła sukces i 10 lat serialowego biznesu Kazimierza. W lombardzie stawili się niemal wszyscy pracownicy, byli, obecni, przyjaciele. To wiele mówi o Kazimierzu, jako szefie - powiedział Zbigniew Buczkowski.

Od momentu powstania serialu w 2017 roku, plan zdjęciowy we Wrocławiu stał się celem pielgrzymek fanów z całej Polski, którzy pragną zrobić sobie zdjęcie z ulubionymi aktorami i zobaczyć to rozpoznawalne miejsce. Aktorzy często spotykają się z widzami również na zlotach fanów.

- Cieszę się, że dołączyłem do obsady w czasie, gdy produkcja świętuje emisję 1000 odcinka. To świadczy o tym, że serial wpisał się w oczekiwania widzów i co tu dużo mówić – odniósł sukces. Wolty i perypetie, burze i grzmoty, miłości i rozstania są na stałe wpisane w scenariusz serialu codziennego, ale kiedy pojawia się nowy bohater to jego być albo nie być na ekranie. To jak Edward został skrojony na tych pierwszych stronach tekstu oddaje potem barometr uczuć widzów. Wiem, że w przypadku „Lombardu” tworzą zaangażowaną społeczność - powiedział Marek Siudym.

Michał Chorosiński to nie tylko gwiazda Lombard. Życie pod zastaw. W czym jeszcze zagrał mąż Dominiki Chorosińskiej?

Odcinek 1000. Lombardu - co wiemy?

Tysięczny odcinek to doskonała okazja, aby zajrzeć za kulisy produkcji, gdzie logistyka jest równie skomplikowana jak scenariusz. W lombardzie pojawiały się przedmioty, które zaskoczyłyby wielu kolekcjonerów: od diamentu z ludzkich włosów, kości dinozaura, przez radioaktywny samowar, po nocnik rzekomo należący do marszałka Piłsudskiego. Niezawodny Ziutek (Henryk Gołębiewski) przez lata dostarczał m.in. średniowieczną zbroję, ul z pszczołami czy buty do stepowania, a raz nawet konia dorożkarskiego. W „Lombardzie” pojawiła się także liczna menażeria, w tym rybki, wąż, papugi, kurczaczki, tarantula, a nawet homar.

A co się wtedy zdarzy?

Becia (Małgorzata Szeptycka) informuje pracowników o zbliżającej się imprezie z okazji 10-lecia lombardu Kazimierza i zaprasza wszystkich obecnych oraz dawnych pracowników i przyjaciół. Obecność potwierdzili m.in. Daniel (Alan Andersz), Kalina (Aleksandra Szwed), Marzena (Magdalena Waligórska), Maciek (Maciej Gisman), Weronika (Marika Klarman-Gisman), Anka (Hanna Kochańska) i Aleks (Sebastian Wątroba).

W lombardzie trwają przygotowania do jubileuszu – Roman (Marcin Borchardt) pompuje balony, Marta (Agata Szafrańska) zajmuje się cateringiem, Edward (Marek Siudym) planuje grilla przed lombardem, a Kopytko (Marta Zgutczyńska) narzeka na Moczynosa (Sylwester Maciejewski), że pobrudził świeżo umyte okna. To jednak dopiero początek „szaleństw”, gdyż już za chwilę zaczną pojawiać się pierwsi goście.