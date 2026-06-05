Natalia Kukulska stroni od piosenek Anny Jantar. Zdradziła powód

Dzieciństwo i kariera Natalii Kukulskiej

Natalia Kukulska przyszła na świat w 1976 roku w stolicy, będąc córką wielkich gwiazd polskiej muzyki - Anny Jantar, która zginęła w katastrofie lotniczej, oraz cenionego kompozytora Jarosława Kukulskiego.

Swoją muzyczną podróż rozpoczęła jeszcze w dzieciństwie, zdobywając serca słuchaczy takimi przebojami jak „Puszek-okruszek”. Jako dojrzała wokalistka zadebiutowała w 1996 roku płytą „Światło”, która okazała się ogromnym sukcesem. Dorobek artystyczny Kukulskiej to kilkanaście albumów, liczne nominacje do nagród Fryderyk i ugruntowana pozycja na polskim rynku muzycznym.

W życiu prywatnym, od 2000 roku artystka dzieli życie z Michałem Dąbrówką, perkusistą, z którym również współpracuje zawodowo. Małżeństwo wychowuje troje dzieci: syna Jana oraz dwie córki, Annę i Laurę. Wokalistka ma także przyrodniego brata, Piotra, pochodzącego z drugiego związku jej ojca.

Dlaczego Natalia Kukulska unika repertuaru matki?

Dorastanie w rodzinie o tak wielkich muzycznych tradycjach nie zawsze było łatwe. W jednym z wywiadów dla „Zwierciadła” wyznała, że choć pielęgnuje pamięć o zmarłej matce, celowo omija jej repertuar podczas swoich występów.

Natalia Kukulska wzruszy Polaków? Anna Jantar zostanie pięknie upamiętniona! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Natalia Kukulska jest podobna do swojej mamy Anny Jantar? TAK NIE NIE WIEM

- Od lat odmawiam propozycjom śpiewania piosenek mamy, choć wspieram wydarzenia, które czczą jej pamięć [...] Na początku mojej drogi artystycznej pomyślałam, że muszę podjąć decyzję: albo zawalczę o siebie, albo będzie mi potem trudno się odbić od postrzegania mnie w kontekście mamy - powiedziała Kukulska.

Wokalistka musiała stale udowadniać swoją wartość na scenie, a jej życie od najmłodszych lat było śledzone przez całą Polskę. Wiele osób zakładało, że Kukulska stanie się wierną kopią Anny Jantar, kontynuując nie tylko jej repertuar, ale i styl.

Występ na festiwalu w Opolu w 2026 roku

W 2026 roku na opolskim festiwalu zaplanowano koncert poświęcony twórczości Bogdana Olewicza, twórcy wielu polskich hitów, w tym utworów pisanych dla Anny Jantar.

- Pisał też dla mnie, ale uważam, że jeden z jego najlepszych tekstów ever, jakie napisał, to tekst dla mojej mamy, "Tylko mnie poproś do tańca". Wyjątkowo zaśpiewam ten utwór, choć bardzo rzadko, okazjonalnie śpiewam piosenki mojej mamy. Bogdan bardzo mnie namawiał, także robię to dla niego, ale i dla siebie, bo ten utwór jest niezwykle przejmujący. Dla mnie to będzie duże przeżycie. Zdecydowałam, że to będzie dla mnie też koniec spotykania się z piosenkami mojej mamy. Długo tego nie robiłam, były wyjątki, teraz były jakieś okazje. Myślę, że to będzie dla mnie takie znaczące. - powiedziała dla "Party" Kukulska.