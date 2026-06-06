Bogdan Olewicz świętował jubileusz na festiwalu w Opolu. Słowa szefa TVP doprowadziły go do łez

Sylwetka Bogdana Olewicza. Autor tekstów grupy Perfect ma na koncie setki przebojów

Urodzony w stolicy twórca i producent muzyczny ukończył handel zagraniczny na dawnej uczelni SGPiS, a w swojej karierze stworzył przeszło czterysta utworów. Począwszy od 1980 roku, artysta stanowił jeden z fundamentów potęgi formacji Perfect, komponując wspólnie z Grzegorzem Markowskim oraz Zbigniewem Hołdysem sztandarowe hymny okresu stanu wojennego. Oprócz tego współpracował z wieloma innymi cenionymi wykonawcami, tworząc niezapomniane kompozycje dla Anny Jantar, Maryli Rodowicz czy zespołu Lady Pank.

Do najbardziej ikonicznych utworów w dorobku tekściarza należą:

Perfect - "Autobiografia";

Perfect - "Nie płacz Ewka";

Perfect - "Chcemy być sobą";

Perfect - "Niewiele ci mogę dać";

Perfect - "Kołysanka dla nieznajomej";

Urszula - "Malinowy król";

Urszula - "Rysa na szkle";

Krystyna Prońko - "Ale Aleja Róż";

Perfect - "Objazdowe nieme kino";

Anna Jantar - "Spocząć".

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Festiwal w Opolu 2026. Jubileusz Bogdana Olewicza obfitował w ogromne wzruszenia

W sobotni wieczór, 6 czerwca 2026 roku, na słynnej scenie amfiteatru zaprezentowała się plejada rodzimych artystów, aby wspólnie uczcić dorobek wybitnego autora. Występujący na deskach wokaliści głośno mówili o tym, jak ogromny wpływ na ich muzyczną drogę wywarła twórczość jubilata. Przedstawiciel publicznego nadawcy Tomasz Sygut przyznał wprost, że należy do ogromnego grona osób ukształtowanych przez te ponadczasowe piosenki.

- Mistrzu. Kochamy pana. Powiedziałem panu za kulisami, to spotkanie z legendą, która także mnie muzycznie ukształtowała. Wolałbym panu zaśpiewać i zagrać, niż powiedzieć. Pana teksty ukształtowały życia kilku pokoleń, były drogą do wolności. Dawały nam odwagę znaleźć odpowiedzi” – powiedział Tomasz Sygut, dyrektor generalny spółki Telewizja Polska w likwidacji.

Bohater wydarzenia przyjmował słowa uznania z potężnym rozrzewnieniem, a na jego twarzy pojawiły się szczere łzy. Uhonorowany tekściarz wyraził głęboką wdzięczność wobec piosenkarzy, grającej orkiestry, organizatorów ze stacji telewizyjnej i władz Opola.

- To był wieczór moich marzeń. Dzięki prowadzącym wszystko o mnie wiecie. Doczekałem takiego koncertu. To fenomenalne. Tak napisane te piosenki, do genialnych muzyk, trafiły do znakomitych wykonawców. Potem trafiały do państwa. Znalazły u was swój kąt. W pamięci, sercu - za to wam dziękuję – podsumował ze sceny Bogdan Olewicz.

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