Bogdan Olewicz świętował jubileusz na festiwalu w Opolu. Słowa szefa TVP doprowadziły go do łez

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-06-06 22:43

Opolska scena gościła wyjątkowy koncert celebrujący bogatą twórczość Bogdana Olewicza, którego teksty ukształtowały pokolenia słuchaczy. Dyrektor stacji Tomasz Sygut nie ukrywał wielkich emocji, przyznając się do osobistego sentymentu wobec dzieł artysty. Główny bohater wieczoru ze łzami w oczach dziękował za poruszającą przemowę dziennikarza oraz niesamowite przyjęcie przez zgromadzoną na miejscu publiczność.

Sylwetka Bogdana Olewicza. Autor tekstów grupy Perfect ma na koncie setki przebojów

Urodzony w stolicy twórca i producent muzyczny ukończył handel zagraniczny na dawnej uczelni SGPiS, a w swojej karierze stworzył przeszło czterysta utworów. Począwszy od 1980 roku, artysta stanowił jeden z fundamentów potęgi formacji Perfect, komponując wspólnie z Grzegorzem Markowskim oraz Zbigniewem Hołdysem sztandarowe hymny okresu stanu wojennego. Oprócz tego współpracował z wieloma innymi cenionymi wykonawcami, tworząc niezapomniane kompozycje dla Anny Jantar, Maryli Rodowicz czy zespołu Lady Pank.

Do najbardziej ikonicznych utworów w dorobku tekściarza należą:

  • Perfect - "Autobiografia";
  • Perfect - "Nie płacz Ewka";
  • Perfect - "Chcemy być sobą";
  • Perfect - "Niewiele ci mogę dać";
  • Perfect - "Kołysanka dla nieznajomej";
  • Urszula - "Malinowy król";
  • Urszula - "Rysa na szkle";
  • Krystyna Prońko - "Ale Aleja Róż";
  • Perfect - "Objazdowe nieme kino";
  • Anna Jantar - "Spocząć".
Stasiek Kukulski Festiwal Opole 2026

Festiwal w Opolu 2026. Jubileusz Bogdana Olewicza obfitował w ogromne wzruszenia

W sobotni wieczór, 6 czerwca 2026 roku, na słynnej scenie amfiteatru zaprezentowała się plejada rodzimych artystów, aby wspólnie uczcić dorobek wybitnego autora. Występujący na deskach wokaliści głośno mówili o tym, jak ogromny wpływ na ich muzyczną drogę wywarła twórczość jubilata. Przedstawiciel publicznego nadawcy Tomasz Sygut przyznał wprost, że należy do ogromnego grona osób ukształtowanych przez te ponadczasowe piosenki.

- Mistrzu. Kochamy pana. Powiedziałem panu za kulisami, to spotkanie z legendą, która także mnie muzycznie ukształtowała. Wolałbym panu zaśpiewać i zagrać, niż powiedzieć. Pana teksty ukształtowały życia kilku pokoleń, były drogą do wolności. Dawały nam odwagę znaleźć odpowiedzi” – powiedział Tomasz Sygut, dyrektor generalny spółki Telewizja Polska w likwidacji.

Bohater wydarzenia przyjmował słowa uznania z potężnym rozrzewnieniem, a na jego twarzy pojawiły się szczere łzy. Uhonorowany tekściarz wyraził głęboką wdzięczność wobec piosenkarzy, grającej orkiestry, organizatorów ze stacji telewizyjnej i władz Opola.

- To był wieczór moich marzeń. Dzięki prowadzącym wszystko o mnie wiecie. Doczekałem takiego koncertu. To fenomenalne. Tak napisane te piosenki, do genialnych muzyk, trafiły do znakomitych wykonawców. Potem trafiały do państwa. Znalazły u was swój kąt. W pamięci, sercu - za to wam dziękuję – podsumował ze sceny Bogdan Olewicz.

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Bogdan Olewicz nie kryje łez na Opolu 2026
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