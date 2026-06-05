Wyniki konkursu Premiery na festiwalu Opole 2026. Znamy nazwisko wielkiego zwycięzcy

NN
2026-06-05 22:20

Zakończyły się zmagania w ramach jednego z najważniejszych wydarzeń 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. O prestiżowe statuetki w konkursie "Premiery" rywalizowało dziesięcioro uzdolnionych wykonawców. Publiczność oraz grono jurorskie ostatecznie wyłonili najlepszego artystę tegorocznej edycji.

Wyniki konkursu Premiery na festiwalu Opole 2026. Znamy nazwisko wielkiego zwycięzcy

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Autor: AKPA

Kolejna odsłona 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu rozpoczęła się od tradycyjnego wyłonienia najlepszych świeżych kompozycji. Słynny konkurs "Premiery" stanowi stały punkt programu imprezy i skupia się na docenianiu piosenek zaprezentowanych rynkowi w ostatnim czasie oraz tych wykonanych po raz pierwszy prosto ze sceny opolskiego amfiteatru.

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Festiwal Opole 2026. Emocje po konkursie Premiery

Zasady przyznawania wyróżnień na opolskiej scenie wielokrotnie ewoluowały w ciągu sześciu dekad istnienia muzycznego święta. Zgodnie z decyzją podjętą w 2017 roku statuetki trafiają obecnie wyłącznie do uczestników zmagań w kategoriach Debiutów oraz Premier. Otwierający tegoroczne koncerty pierwszy z tych plebiscytów przyniósł prestiżową Karolinkę, czyli nagrodę imienia Anny Jantar, wprost do rąk Karoliny Charko, podczas gdy Maja Oleśków zdobyła serca publiczności. Piątkowy wieczór, 5 czerwca, należał już do twórców prezentujących nowe utwory. Stawkę uczestników uzupełnił triumfator szesnastej odsłony muzycznego programu "The Voice of Poland", który stanął w szranki z dziewięciorgiem wykonawców wyselekcjonowanych wcześniej przez Radę Artystyczną.

Wyniki konkursu Premiery podczas Opola 2026. Znamy laureatów

Muzyczne widowisko uświetniły swoim występem triumfatorki zeszłorocznej edycji, Katarzyna Żak oraz Anna Iwanek, natomiast w role gospodarzy wieczoru wcielili się Paulina Chylewska i Łukasz Nowicki. Stawka rywalizacji była wysoka, ponieważ na zwycięzców czekało 35 tysięcy złotych z puli sędziowskiej oraz dodatkowe 30 tysięcy złotych ufundowane dla faworyta telewidzów. Do walki o statuetki i nagrody finansowe przystąpili:

  • Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy i Patrycja Markowska z utworem "Fale"
  • Darya i Sebastian Fabijański z piosenką "Nieidealna"
  • Krzysztof Iwaneczko wykonujący "Zatrzymaj się"
  • Poparzeni Kawą Trzy prezentujący "Twoje oczy"
  • Sargis ze swoim utworem "Ziemia"
  • Maciej Skiba w utworze "Wołam"
  • Kuba Szmajkowski z piosenką "Porto"
  • Vix.N śpiewający "Stara dusza"
  • Michał Wiśniewski z kawałkiem "Do moich dzieci"
  • Jasiek Piwowarczyk wykonujący "Halo Houston"

Główne wyróżnienie w tej kategorii trafiło ostatecznie do Sargisa, którego kompozycja pod tytułem "Ziemia" najbardziej urzekła grono profesjonalnych oceniających. Organizatorzy przewidzieli również specjalne uhonorowanie dla autorów słów i warstwy dźwiękowej, które ufundowało stowarzyszenie ZAiKS. Za najlepszy tekst doceniono twórczość Dariusza Szlagora znanego pod pseudonimem Vix.N, a laur za wyjątkową muzykę powędrował do rąk Krzysztofa Iwaneczki.

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