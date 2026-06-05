Marcela Leszczak wyznaje prawdę o swoim zdrowiu. Ujawnia kluczowe filary, ale wspomina też o braku motywacji

Marcela Leszczak zdobyła sławę dzięki Top Model

Marcela Leszczak urodziła się 3 maja 1992 roku w Koninie. Ogólnopolską rozpoznawalność zyskała za sprawą trzeciej edycji programu "Top Model", w którym awansowała aż do samego finału. Wcześniej święciła triumfy w lokalnych konkursach piękności, sięgając po tytuły Miss Konina i drugiej Wicemiss Wielkopolski. Jej kariera potoczyła się błyskawicznie – brała udział w sesjach zdjęciowych, współpracowała ze znanymi markami i pojawiała się w spotach reklamowych. Ponadto zagrała w serialu telewizyjnym "Miłość na bogato".

Celebrytka przez długi czas tworzyła związek z popularnym aktorem i prezenterem Michałem Koterskim. Para, która rozstała się w 2025 roku, wspólnie wychowywała syna o imieniu Fryderyk.

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Sposoby Marceli Leszczak na figurę i zdrowie

Dzięki swojej szczupłej sylwetce Marcela Leszczak nieustannie wzbudza podziw wśród fanów, którzy dociekają, co robi, by utrzymać taką formę. W odpowiedzi na te pytania modelka przedstawiła swoje "filary zdrowia":

siedem godzin snu dziennie,

zbilansowana dieta i regularne posiłki,

aktywność fizyczna,

troska o kondycję psychiczną,

całkowita rezygnacja z używek i napojów sztucznie barwionych.

Gdy jedna z obserwatorek poskarżyła się na spadek motywacji do działania, Marcela Leszczak postanowiła wesprzeć ją dobrym słowem.

Sonda Czy myślisz, że Marcela Leszczak i Michał Koterski wrócą do siebie? TAK NIE

- Wiem, o czym piszesz, bo i sama często nie mam motywacji. Wystarczy mała przerwa 1 tydzień i wracam na trening jak za karę. Pamiętaj, że pierwsze dwa treningi są psychicznie najtrudniejsze. Mam wrażenie jakby mózg sabotował, ale jak zaczniesz odczuwać po treningową euforię to bywa uzależniające. A kiedy przychodzą pierwsze efekty to już sama dla siebie jesteś motywacją - napisała Leszczak.

Z relacji Marceli Leszczak wynika również, że w przeszłości borykała się z nałogiem nikotynowym. Ostatecznie jednak udało jej się zerwać z paleniem papierosów, o czym również opowiedziała internautom.

- Miałam trzy próby. Raz rzuciłam na tabletkach na 3 miesiące, później bez na siedem miesięcy, a teraz tylko silną wolą już nie palę już od stycznia 2023. Jak mi się udało prawdę mówiąc nie wiem. "W końcu nałóg nie steruje mną i to jest piękne uczucie" - powiedziała Leszczak.