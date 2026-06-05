Książulo pochwalił się nowym domem. Tak wyglądają bogate wnętrza

Kim jest Szymon Nyczke, znany w sieci jako Książulo

Urodzony w 1996 roku Szymon Nyczke zalicza się aktualnie do czołowych postaci polskiego internetu. Swoją karierę rozpoczynał pod pseudonimem KOLOROWYVLOG, co w naturalny sposób połączyło go z artystami tworzącymi hip-hop, a o bliskich relacjach z nim opowiadała chociażby Doda czy Smolasty podczas promowania utworu „Nie żałuję”. Powszechnie wiadomo, że przez wiele początkowych lat twórca skutecznie unikał pokazywania swojej twarzy, wyjątkowo mocno ceniąc sobie strefę prywatną w mediach.

Prawdziwą sławę przyniosły mu bezkompromisowe i rzetelne testy jedzenia z najróżniejszych zakątków kraju oraz zagranicy. Publikowane w serwisie YouTube materiały wideo generują gigantyczne zainteresowanie u średnio dwóch milionów widzów. Co istotne, influencer konsekwentnie odrzuca zaproszenia od tradycyjnych mediów i stanowczo odmawia udziału w kulinarnych współpracach o charakterze komercyjnym.

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Karierę opierał na sprawdzaniu jakości tanich fast foodów, jednak z biegiem czasu znacznie rozszerzył pole swojego działania i jego obecny format filmów obejmuje między innymi:

Lokale należące do znanych osobistości, takich jak Magda Gessler, Piotr Adamczyk czy Borys Szyc.

Punkty z jedzeniem serwowanym na masowych imprezach plenerowych oraz okolicznościowych jarmarkach świątecznych.

Potrawy podawane w najbardziej ekskluzywnych i najkosztowniejszych obiektach hotelowych na całym świecie.

Zestawienia posiłków o zupełnie różnych cenach, analizujące zarówno te najtańsze, jak i skrajnie drogie wynalazki w stylu pizzy wycenionej na osiem tysięcy złotych.

Zasięgi youtubera mają bezpośredni i ogromny wpływ na całą branżę gastronomiczną, ponieważ jedna pozytywna opinia potrafi natychmiast wygenerować tłumy przed sprawdzanym lokalem, podczas gdy surowa krytyka zazwyczaj brutalnie i z dnia na dzień odbiera właścicielom stałych klientów.

W życiu prywatnym influencer od lat tworzy szczęśliwy związek z Martą. Zakochani dość rzadko afiszują się swoim uczuciem, ale ostatnio coraz śmielej publikują wspólne kadry w internecie, czego przykładem były ich udostępniane zdjęcia z egzotycznych wakacji w Tajlandii. Para nie posiada na ten moment potomstwa.

DODA I SMOLASTY O SINGLU NIE ŻAŁUJĘ I ZNAJOMOŚCI Z KSIĄŻULO Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nowy dom Książula robi wielkie wrażenie. Zobacz wnętrza youtubera

Internetowy celebryta do tej pory nie zdradził swoim obserwatorom, czy wybudował nieruchomość od zera, czy po prostu kupił gotowy budynek do gruntownego remontu. Od dłuższego czasu dzielił się jednak informacją, że wkrótce przeprowadzi się do perfekcyjnie skrojonego pod siebie miejsca, w którym wszystko zaprojektował osobiście. Na opublikowanych materiałach widać, że centralnym i najważniejszym punktem domu będzie niezwykle jasna i przestronna kuchnia, którą wyposażono w wielką kuchenkę gazową.

- Powoli ta chata zaczyna wyglądać jak chata. Tu będziemy pichcić. Ładnie kurde - powiedział Książulo.

Twórca zaprezentował fanom również wygląd innych korytarzy, pokazując przedpokój, łazienkę oraz jeden z docelowych pokojów. Cały projekt został utrzymany w bardzo subtelnych i spokojnych barwach. Zgodnie z zapowiedziami influencera w jednym z przedstawionych pomieszczeń pojawi się wkrótce nieco bardziej szalony akcent dekoracyjny.