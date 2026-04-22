Kim jest Igor Łubkowski?

Igor Łubkowski to polski model i influencer, który zyskał rozpoznawalność dzięki udziałowi w drugiej edycji reality show „Love Island. Wyspa miłości” w 2020 roku w Polsacie. W programie dotarł do ścisłego finału, zajmując drugie miejsce. Przez niemal pięć lat tworzył medialną i stabilną parę z Magdaleną Karwacką, z którą związał się na planie programu. Jednak w maju 2025 roku para oficjalnie ogłosiła rozstanie, co odbiło się szerokim echem w mediach plotkarskich.

Przed udziałem w show przez wiele lat mieszkał w Londynie, gdzie rozwijał karierę w profesjonalnym modelingu, współpracując z międzynarodowymi markami.

Pojawił się w 7. edycji "Hell's Kitchen. Piekielna kuchnia" (jesień 2022). Mimo wcześniejszego doświadczenia w branży, odpadł w 5. odcinku, przyznając później, że rygor kuchni i rozłąka z ówczesną partnerką, Magdą Karwacką, były dla niego bardzo trudne. Kolejnym dużym projektem był program "The 50" - tam spotkał byłą partnerkę, co nie ukrywał - było dla niego dosyć trudne.

Magda Lichota z "Love Island" spotkała w nowym programie swojego ex. Jak zareagowała?

Igor Łubkowski nie mieszka w Polsce. Zdradził powód

Igor Łubkowski często o sobie mówi, że jest człowiekiem świata. Często podróżuje, pracuje jako model. Mimo to przez lata był związany z Polską, gdzie mieszkał. Od jakiegoś czasu wrzucał jednak bardzo mało zdjęć z kraju. Przyznał się, że wyprowadził się z Polski. Jego argumenty mogą zaskoczyć wielu widzów.

- Unikam tematów politycznych czy tematów społecznych, jednak to jest dla mnie biznes i też chcę to chronić. Jest to po prostu bezpieczne i też nie chcę denerwować was. Do tego nie jestem wystarczająco inteligentny, żeby się wypowiadać na wszystkie tematy. Tworzę kontent, który sam bym oglądał. Unikam tematów prywatnych, nigdy nie komentowałem, dlaczego się rozstaliśmy z Madzią. Rok temu też mój tata był bardzo chory, nigdy o tym nie rozmawiałem. Nie uważam, że jestem inną osobą przed kamerą, jestem po prostu bardziej family friendly i niestety w jakimś stopniu dodaję swoją cygiełkę do tego, że udajemy życie w mediach społecznościowych jest piękne i idealne. Oczywiście mam swoje problemy, ale po co mam o tym rozmawiać? Uważam, że ludzie mają większe problemy. Każdy ma swoje problemy - wyjaśnił Igor

Jak sam zaznaczał, wielu tematów nie zamierza dalej poruszać, bo nie taki będzie cel jego profilu czy contentu. Jest takim samym człowiekiem jak każdy, robi takie same rzeczy, dlatego nie ma zamiaru się na tym skupiać.

Docenia w swojej pracy influencera to, że pracuje kiedy chce i jak chce. A ile może zarobić?

- Małe grono osób zarabia z tego miliony. Ja zarabiam między 12 a 25 tysięcy złotych - powiedział Łubkowski.