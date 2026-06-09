Szymon Majewski kpi z Sandry Kubickiej. Zaskakująca riposta jej nowego partnera

Kariera Sandry Kubickiej i głośny rozwód z Baronem

Polska modelka i influencerka pierwsze zawodowe kroki stawiała za oceanem, gdzie pracowała przy kampaniach reklamowych dla takich gigantów jak Guess oraz Victoria’s Secret. Krajowa publiczność poznała Sandrę Kubicką bliżej w 2019 roku, gdy wystąpiła w programie „Taniec z Gwiazdami”. Wywalczyła w nim trzecie miejsce i dotarła do półfinału. Telewizja Polska powierzyła jej także rolę prowadzącej w reality show „Love Me or Leave Me. Kochaj albo rzuć”, które wyemitowano w 2023 roku.

W 2021 roku celebrytka związała się z muzykiem Aleksandrem Baronem, z którym doczekała się syna Leonarda. Para ostatecznie zakończyła relację i sfinalizowała swój rozwód w 2026 roku. Obecnie influencerka niezwykle chętnie udostępnia w internecie kulisy swojego macierzyństwa. Jej fani mogą regularnie oglądać relacje dokumentujące codzienność z dzieckiem, luksusowy styl życia oraz liczne podróże.

„U NAS PATOLOGII NIE BĘDZIE”. SANDRA KUBICKA I JURAS O GALI WALK NA GOŁE PIĘŚCI FIGHT MODE Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Szymon Majewski drwi z Sandry Kubickiej. Adam Zaorski odpowiada

Od pewnego czasu Sandra Kubicka buduje nową relację u boku Adama Zaorskiego. Gwiazda początkowo zarzekała się, że zamierza chronić swoją prywatność i nie będzie medialnie epatować tym związkiem. Dość szybko jednak zmieniła podejście, udostępniając w sieci kolejne materiały z nowym ukochanym. Na jednym z nagrań modelka uwieczniła moment, gdy jej partner zachwyca się przygotowaną przez nią kanapką. Sprawę opisał jeden z portali, a historię błyskawicznie podchwycił Szymon Majewski, który postanowił opublikować własny komentarz.

- Hej, nowy zażyczony Kubickiej. Piszesz, że zrobiła Ci kanapkę i się rozpływasz na nią. To teraz uważaj, żebyś się nie rozpłynął całkiem, ja teraz popłynę - wskażcie mi lepszą dziewczynę, bo ta Ci zrobiła kanapkę. To już, uważaj, wskazuję Ci. Ta dziewczyna, to Magda, 33 lata jest ze mną razem. Rano kanapka, po południu patrz teraz, uważaj. Widzisz to? (Majewski pokazał zdjęcia posiłków - przyp.pd) Widzisz pierożki? Widzisz kartofle? Szparażka widzisz? To teraz się rozpływaj. Wskaż - wskazałem. Jest 1-0 dla mnie, dziękuję bardzo, tyle pozamiatane. Mistrzostwa Świata, złoto należy się Madzi. Sandra, spoko. Druga, trzecia, błagam Cię, naprawdę, nie startuj. Także, meta, dziękujemy bardzo. Meta, meta to kobieta. Moja górą, Twoja niżej. Taka jest stawka. Trudno. Chciałeś zawodów - żartował Majewski.”

Satyryk zupełnie nie zakładał, że pod wpisem szybko znajdzie odpowiedź samego Adama Zaorskiego, partnera influencerki.

- Za czytanie pudelka to już 1:1, a szparagi mieliśmy dzień wcześniej i bardziej chrupiące (bo tak lubimy) więc 2:1 dla nas. Lecimy dalej? - napisał Zaorski.

Czas pokaże, czy to zwiastuje nowy konflikt w show-biznesie.

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