Małgorzata Rozenek-Majdan pozowała w dżinsach, nagle zaczęła je ściągać. Podgrzała atmosferę!

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-06-09 10:00

Małgorzata Rozenek-Majdan doskonale potrafi przyciągnąć uwagę internautów. Na Instagramie gwiazdy zagościła seria fotografii, obok których trudno przejść beznamiętnie. Ubrana w dopasowane body 48-latka zaczęła niespodziewanie opuszczać spodnie, prezentując zgrabną sylwetkę.

Metamorfoza Małgorzaty Rozenek-Majdan 

Widzowie poznali Małgorzatę Rozenek-Majdan jako gospodynię "Perfekcyjnej Pani Domu", ale od tamtej pory gwiazda przeszła gigantyczną przemianę. Obecnie jest jedną z najgorętszych postaci w krajowym show-biznesie, która nie tylko święci triumfy zawodowe, ale też urzeka nienaganną prezencją. Jej początki w telewizji to przede wszystkim zachowawcza elegancja, dyskretny makijaż i klasyczne stroje. Z upływem lat prezenterka zyskała jednak odwagę w modowych wyborach, stawiając na nowoczesne kroje, żywe barwy i śmiałe stylizacje, eksponujące jej atuty.

Zobacz także: Małgorzata Majdan urządziła synowi bajeczną imprezę. Urodziny Henia jak małe wesele!

Małgorzata Rozenek-Majdan - jak dobrze ją znasz?
Pytanie 1 z 6
W którym roku Małgosia się urodziła?

Obserwatorzy celebrytki często zwracają uwagę na jej młodzieńczy i pełen blasku wygląd. Rozenek-Majdan nie ukrywa, że sekret jej formy tkwi w regularnej aktywności fizycznej, trosce o zdrowie i systematycznej pielęgnacji. W odróżnieniu od wielu znanych twarzy prezenterka bez oporów mówi o korzystaniu z medycyny estetycznej i operacjach plastycznych, z dumą prezentując efekty tych zabiegów. Wiele osób twierdzi, że z biegiem lat gwiazda prezentuje się coraz bardziej olśniewająco.

Zobacz także: Małgorzata Rozenek co trzy lata ma nową twarz. "Jeżeli coś mi przeszkadza, zmieniam to"

Od niewinnego selfie do śmiałych kadrów Małgorzaty Rozenek-Majdan

Niedawno celebrytka podzieliła się z internautami relacją z domowej sesji zdjęciowej. Początkowo zaprezentowała się w klasycznym, dość casualowym wydaniu, łącząc czarne body z ciemnymi dżinsami, szpilkami i marynarką. Z czasem jednak zrzuciła okrycie wierzchnie i postanowiła rozpiąć spodnie, zmysłowo opuszczając je z bioder. Śmiałe fotografie błyskawicznie trafiły na jej instagramowe konto, wzbudzając spore poruszenie. Jak oceniacie? TUTAJ znajdziecie ZDJĘCIA!

Zobacz więcej zdjęć. Agnieszka Hyży w odważnym stroju kąpielowym zachwala wakacje w Egipcie. Co za ciało! 

Małgorzata Rozenek-Majdan szczerze o poprawianiu urody. "Moja metamorfoza nie polega na piciu rumianku i bieganiu o 6 rano"
Agnieszka Hyży
Galeria zdjęć 20
Czy jesteś mądrzejszy od uczestniczek "Królowej Przetrwania"?
Pytanie 1 z 16
Kim był Neil Armstrong?
małgorzata rozenek-majdan