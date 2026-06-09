Małgorzata Rozenek-Majdan pozowała w dżinsach, nagle zaczęła je ściągać. Podgrzała atmosferę!

Metamorfoza Małgorzaty Rozenek-Majdan

Widzowie poznali Małgorzatę Rozenek-Majdan jako gospodynię "Perfekcyjnej Pani Domu", ale od tamtej pory gwiazda przeszła gigantyczną przemianę. Obecnie jest jedną z najgorętszych postaci w krajowym show-biznesie, która nie tylko święci triumfy zawodowe, ale też urzeka nienaganną prezencją. Jej początki w telewizji to przede wszystkim zachowawcza elegancja, dyskretny makijaż i klasyczne stroje. Z upływem lat prezenterka zyskała jednak odwagę w modowych wyborach, stawiając na nowoczesne kroje, żywe barwy i śmiałe stylizacje, eksponujące jej atuty.

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Małgorzata Rozenek-Majdan - jak dobrze ją znasz? Pytanie 1 z 6 W którym roku Małgosia się urodziła? 1978 1982 1974 Następne pytanie

Obserwatorzy celebrytki często zwracają uwagę na jej młodzieńczy i pełen blasku wygląd. Rozenek-Majdan nie ukrywa, że sekret jej formy tkwi w regularnej aktywności fizycznej, trosce o zdrowie i systematycznej pielęgnacji. W odróżnieniu od wielu znanych twarzy prezenterka bez oporów mówi o korzystaniu z medycyny estetycznej i operacjach plastycznych, z dumą prezentując efekty tych zabiegów. Wiele osób twierdzi, że z biegiem lat gwiazda prezentuje się coraz bardziej olśniewająco.

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Od niewinnego selfie do śmiałych kadrów Małgorzaty Rozenek-Majdan

Niedawno celebrytka podzieliła się z internautami relacją z domowej sesji zdjęciowej. Początkowo zaprezentowała się w klasycznym, dość casualowym wydaniu, łącząc czarne body z ciemnymi dżinsami, szpilkami i marynarką. Z czasem jednak zrzuciła okrycie wierzchnie i postanowiła rozpiąć spodnie, zmysłowo opuszczając je z bioder. Śmiałe fotografie błyskawicznie trafiły na jej instagramowe konto, wzbudzając spore poruszenie. Jak oceniacie? TUTAJ znajdziecie ZDJĘCIA!

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Małgorzata Rozenek-Majdan szczerze o poprawianiu urody. "Moja metamorfoza nie polega na piciu rumianku i bieganiu o 6 rano" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

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