Internet płonie po Rajskim Rozdaniu. Marta TERAZ się tłumaczy, dlaczego wyrzuciła Tobiasza

Hotel Paradise 12 - relacja Tobiasza i Marty

Relacja Werki i Tobiasza w Hotelu Paradise opierała się na determinacji muzyka, który mimo dystansu dziewczyny walczył o jej względy. Barberka z Rzeszowa z czasem odwzajemniła uczucia, przyznając, że tylko więź z Tobiaszem powstrzymuje ją przed rezygnacją z udziału w show. Choć inni uczestnicy sugerowali grę pod publiczkę, Werka odrzuciła zaloty Bartka, pozostając lojalną partnerką. Niespodziewanie po przegranym pojedynku z Magdą musiała opuścić willę, co Tobiasz przyjął z ogromnym smutkiem, obiecując jej wierność. Sytuacja zmieniła się po wejściu Marty, która mimo preferencji do starszych mężczyzn, oczarowała Tobiasza. Ich wspólne randki wywołały spore zamieszanie, spychając na boczny tor Roksanę, którą muzyk traktował jedynie jak koleżankę. Uczestnicy nie ukrywali swojego oburzenia zachowaniem Tobiasza. Według nich zachowywał się on dosyć "fałszywie".

Marta wyrzuca Tobiasza z Hotelu Paradise 12

Większość uczestników choć wierzyła w Bartka, to jednocześnie czuła, że Marta pójdzie za sercem i postawi na Tobiasza. Nie ukrywali zaskoczenia, gdy postanowiła wybrać lakiernika z Brzegu, a nie młodego muzyka. Dziewczyna po podjęciu decyzji, zalała się w pokoju łzami. Od razu żałowała swojej decyzji i wprost mówiła, że nie chce być z Bartkiem.

- Przepraszam. Już tego żałuję [...] Bałam się, że zostawisz mnie dla kogoś. Naprawdę cię przepraszam. Będę za tobą tutaj bardzo tęsknić. Nie wiem, czemu tak zrobiłam. - powiedziała Marta.

Uczestnicy nie oceniali decyzji Marty, choć Bartek w tym wszystkim, zamiast skupić się na partnerce, mówił głównie o swoich uczuciach.

Marta i Tobiasz reagują na Rajskie Rozdanie

Internauci nie ukrywali swojego oburzenia przez zachowanie Marty. W mediach społecznościowych TVN i Hotelu Paradise dosłownie zapłonęło od masowych komentarzy. Wszyscy nie mogli uwierzyć w decyzję Marty, ale również jej późniejsze łzy.

- Sama go wyrzuciła, a teraz płacze. Nie rozumiem - napisała jedna z internautek.

Tobiasz zaznaczył na swoim Instagramie, że rozumie decyzję Marty.

- Już wtedy na miejscu rozumiałem decyzję Marty i nie miałem pretensji. Było mi przykro, ale to był jej wybór i nic mi do tego - powiedział Tobiasz.

Marta dostała za to multum pytań w wiadomościach prywatnych o jej odpadnięcie.

- Zacznijmy od tego, że ja wchodząc do hotelu, najwięcej czasu spędziłam z Bartkiem. To on wygrał konkurencję, to on wprowadzał mnie do hotelu. Ja gdzieś tam oglądałam tylko i wyłącznie sezon jedenasty poprzednich edycji hotelowych, więc nie do końca zdawałam sobie sprawy, co ile są Rajskie Rozdania, jak to wygląda itd., itd. Na samym początku, jak weszłam, jak dosyć mocno z Bartkiem zaczęliśmy ze sobą rozmawiać, to obiecaliśmy sobie, że wybierzemy siebie pomimo wszystko. Wchodząc też do hotelu w późniejszym etapie jest o tyle ciężko, że są już osoby, które są gdzieś tam poparowane, potworzone relacje. Tak naprawdę ja sobie obiecałam z Bartkiem to, żeby zapewnić sobie jakieś bezpieczeństwo, bo wiadomo, każdy z nas chce zostać jak najdłużej w tym programie - tłumaczyła się Marta.

Czy Marta jest z Tobiaszem po Hotelu Paradise 12?

Fani sobie jednak zadają kluczowe pytanie - czy faktycznie Marta spotyka się z Tobiaszem po Hotelu Paradise? Uczestnicy do emisji wielkiego finału NIE MOGĄ zdradzać szczegółów dotyczących ich relacji, nawet jeżeli odpadli. Wiadomo tyle, że Tobiasz utrzymuje kontakt z Werką i Oliwką, co pokazuje na zdjęciach. Z Martą nie komentuje relacji oprócz tego, że nie dostał zaproszenia na jej urodziny.