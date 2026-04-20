Polska influencerka walczy o życie. Rozpędzony mercedes wjechał w tłum przed klubem! Co tam się działo?

Awantura przed klubem w Londynie. Polska influencerka w stanie krytycznym

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w minioną niedzielę około godziny 4:30 w londyńskiej dzielnicy Soho. Przed jednym z popularnych lokali rozegrał się dramat z udziałem polskiej influencerki, Klaudii Zakrzewskiej, posługującej się w internecie pseudonimem Klaudiaglam. Kobieta została brutalnie potrącona przez inną gwiazdę internetu. Z relacji brytyjskiego serwisu Daily Mail wynika, że bezpośrednio przed wypadkiem doszło do ostrej wymiany zdań między kobietami, która błyskawicznie przerodziła się w fizyczną szarpaninę. W pewnym momencie jedna ze stron konfliktu, finalistka telewizyjnego show "X Factor" z 2013 r. Gabrielle Carrington, miała wsiąść do swojego luksusowego pojazdu i z impetem ruszyć prosto na Polkę.

W sieci pojawiły się wstrząsające nagrania dokumentujące cały incydent. Widać na nich wyraźnie, jak czarny mercedes taranuje grupę osób stojących przed wejściem do klubu. Siła uderzenia była na tyle duża, że oprócz Zakrzewskiej ucierpiały jeszcze dwie osoby. Poważnych obrażeń doznał obecny na miejscu 50-letni mężczyzna, natomiast 30-letnia kobieta trafiła do placówki medycznej z nieco lżejszymi urazami. Najbardziej wstrząsające relacje świadków wskazują, że kierująca mercedesem nie zatrzymała się po pierwszym uderzeniu i miała ponownie przejechać po leżącej na jezdni ofierze.

Gabrielle Carrington z zarzutami. Co grozi napastniczce?

Reakcja brytyjskich służb była natychmiastowa. Policja zatrzymała 29-letnią Gabrielle Carrington. Kobieta usłyszała już szereg poważnych zarzutów, wśród których znalazło się usiłowanie zabójstwa. Organy ścigania prowadzą intensywne śledztwo mające na celu ustalenie wszystkich okoliczności zdarzenia. Detektywi sprawdzają między innymi wątek ewentualnego dawnego konfliktu pomiędzy obiema influencerkami, który mógł doprowadzić do tej eskalacji przemocy.

Tymczasem lekarze nieustannie walczą o życie Klaudii Zakrzewskiej. Od momentu transportu do szpitala z ciężkimi obrażeniami jej stan oceniany jest jako krytyczny.

Carrington 21 kwietnia ma pojawić się w sądzie. Stawiane jej zarzuty to usiłowanie zabójstwa, celowe spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, rzeczywiste uszkodzenie ciała, niebezpieczna jazda i jazda pod wpływem alkoholu.

Tak wygląda grób Maszy Graczykowskiej. Influencerka została pochowana w Bydgoszczy