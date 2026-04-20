Rajskie Rozdanie 20.04.2026 - wyniki

Darek wylosował przed programem skrzynkę - znalazł się tam przywilej "blokada pary". Mężczyzna wybrał Roksanę i Tobiasza. Nie mogli się oni połączyć podczas Rozdania

Rajskie Rozdanie:

Marta - Bartek i Tobiasz

Dominika - Marcel

Magda - Andrzej

Roksana - Darek

Oliwia - Krystian

Marta wybrała Bartka i w ten sposób odpadł Tobiasz.

Tobiasz odpada z Hotelu Paradise. Odszedł z wielką klasą

Uczestnicy nie ukrywali swojego poruszenia zachowaniem Tobiasza. Śmiało można stwierdzić, że odszedł z klasą.

- Przykro mi mimo wszystko - powiedziała Magda.

Marta nie ukrywała swojego poruszenia tym, że nie wybrała Tobiasza. Została z nim na chwilę.

- Przepraszam. Już tego żałuję [...] Bałam się, że zostawisz mnie dla kogoś. Naprawdę cię przepraszam. Będę za tobą tutaj bardzo tęsknić. Nie wiem, czemu tak zrobiłam. - powiedziała Marta.

Tobiasz nie ukrył swojego rozbawienia podejściem Marty, ale żałował, że nie miał czasu jej bardziej poznać. Jak powiedział, może rozwiną relację po programie.

Hotel Paradise po odpadnięciu Tobiasza

Marta nie ukrywała swoich łez po odpadnięciu chłopaka. Żałowała wyboru Bartka, bo nie stawiła na swoje emocje.

- Nikt nie będzie miał do ciebie pretensji - powiedział Krystian do Marty.

Bartek też nie ukrywał swojej irytacji całą sytuacją.

- Wiesz jak ja się czuję? Postawiono mnie w chu** sytuacji - powiedział Bartek.

Roksana za to z Darkiem nie ukrywali zadowolenia dlatego, że będą w końcu razem. Dziewczyna liczy na rozwinięcie relacji romantycznej po programie. Marcel za to postanowił powiedzieć Marcie wprost, co myśli.

- To jest też ciężkie mówić po 3 dniach znajomości [...] Ty się zakochałaś w 3 dni? Czułaś potencjał na zakochanie? Patrzyłaś na to realnie? - powiedział Marcel.

Krystian ujawnia swoją pracę. Uczestnicy zgłupieli

Krystian ogólnie nie mówił uczestnikom, gdzie tak naprawdę pracuje. Postanowił to wyjawić w końcu w programie.

- Jestem inżynierem procesu - powiedział Krystian.

Wywołało to falę rozmyślań u uczestników. Nie mogli zrozumieć, co to oznacza.

- Zajmuję się optymalizacją procesów - powiedział Krystian.

Oliwia nie ukrywała, że to nic jej nie mówi.

- Czyli pracujesz na złomie - powiedziała Oliwka.

Uczestnicy debatują o wydaniu... wygranej

Andrzej nie ukrywał delikatnej radości, Magda też nie.

- Jakbym miała wybierać, kogo bardziej lubię, to wolę Bartka - powiedziała Magda.

Oboje zaczęli odliczać do finału. Rozmawiali o wygranej w programie.

- Muszę zrobić listę wydatków, na co wydam te pieniądze. Trzeba mieć oczy naokoło głowy- powiedziała Magda.

Po wszystkim też Magda nie ukrywa, że obserwuje zachowanie Oliwki. Nie ufa jej, bo wie, że próbowała rozbić parę jej z Andrzejem. Pozostali uczestnicy, w tym Darek i Bartek również nie chcą jej do końca zaufać.

- Nie lubię hipokryzji - powiedział Darek.