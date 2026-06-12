Paulina Smaszcz pokazała nagranie z basenu. Fani zachwyceni formą 53-latki

Paulina Smaszcz w letnim wydaniu. Wystarczyło krótkie nagranie z basenu

Była żona Macieja Kurzajewskiego niezmiennie pozostaje w stałym kontakcie ze swoimi fanami, aktywnie relacjonując swoją codzienność. Jej profil w mediach społecznościowych to zbiór ujęć z podróży i aktywności fizycznych, jednak tym razem zaprezentowała się w iście wakacyjnej odsłonie. Na najnowszym wideo widzimy relaksującą się na słońcu i w basenowej wodzie celebrytkę w stroju kąpielowym.

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Fani nie mogą wyjść z podziwu nad wyglądem Pauliny Smaszcz

Udostępniony materiał przedstawia, jak znana prezenterka radośnie spędza czas w wodzie, ciesząc się promieniami słonecznymi. Odbiorcy błyskawicznie zareagowali na ten wakacyjny kadr, skupiając się głównie na świetnej formie fizycznej gwiazdy.

„Pani Paulino, ta metamorfoza jest obłędna. Nie mogę się na Panią napatrzeć. Cudownie” - pisali zachwyceni w sekcji komentarzy.

Internauci w swoich wpisach nie szczędzą komplementów, podkreślając znakomitą prezencję 53-latki. Wielu obserwatorów zaznacza, że jej witalność i świetna sylwetka mogą stanowić powód do zazdrości dla znacznie młodszych kobiet.

„Jak wygląda szczęśliwa. Kobieta Petarda - Babcia Petarda lat 53? A właśnie tak. Temperatura +37 stopni” - napisała Smaszcz.

Dziennikarka rzadko odnosi się bezpośrednio do pochwał na temat swojej urody, promując w sieci przede wszystkim dbanie o własne potrzeby i czerpanie radości z życia. Publikowane przez nią materiały wskazują, że obecnie ceni sobie przede wszystkim życiową harmonię i niezależność. Niedawno wspominała również o pojawieniu się w jej życiu wyjątkowego mężczyzny, co może mieć wpływ na jej doskonałe samopoczucie.

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