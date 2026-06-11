Quiz z Ranczo: Jak miał na imię bohater serialu? Tylko prawdziwy fan to wie!

Fenomen Rancza na przestrzeni lat

Ten komediowo-obyczajowy serial to absolutny fenomen w historii rodzimej telewizji. Produkcja stworzona przez duet scenarzystów - Roberta Bruttera i Jerzego Niemczuka oraz reżysera Wojciecha Adamczyka gościła na antenie TVP1 w latach 2006–2016.

Głównym motywem opowieści są perypetie Lucy Wilskiej, Amerykanki z polskimi korzeniami, która w spadku dostaje podupadający dworek w fikcyjnych Wilkowyjach. Przeprowadzka nowej lokatorki wywraca do góry nogami codzienność mieszkańców. Ton lokalnemu życiu nadaje odwieczny spór braci bliźniaków - Wójta i Proboszcza, w których wcielił się Cezary Żak. Oprócz wątków miłosnych serial skupia się na urokach i trudach codzienności na wsi, debatach na temat życia na kultowej ławeczce czy walce kościoła z urzędem.

Choć producenci zamierzali zamknąć historię na czterech sezonach, ogromna popularność zmusiła ich do zmiany planów. Przyciągając przed ekrany nawet 10 milionów widzów, serial rozrósł się do 10 serii (łącznie 130 odcinków) i doczekał się wersji kinowej.

Pamiętacie Pietrka z "Ranczo"? Nieźle się zmienił! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ranczo i jego wielki powrót

Wiadomość o tym, że w 2025 roku zapadła decyzja o powrocie kultowej produkcji, zelektryzowała fanów. Choć początkowo aktorzy nie chcieli zdradzać szczegółów, wielu z nich głośno mówiło o chęci powrotu do swoich ról. Przełom nastąpił 9 czerwca podczas oficjalnego czytania scenariusza, w którym uczestniczyła plejada gwiazd znanych z poprzednich sezonów. Na spotkaniu stawili się:

Violetta Arlak

Artur Barciś

Magdalena Kuta

Jacek Kawalec

Marta Chodorowska

Piotr Ligienza

Arkadiusz Nadera

Cezary Żak

Grażyna Zielińska

Katarzyna Żak

Bartłomiej Kasprzykowski

Ilona Ostrowska

Widzowie mocno niepokoili się o nieobecność serialowej Michałowej – twórcy szybko jednak uspokoili publiczność, tłumacząc, że Marta Lipińska dołączy do ekipy w późniejszym etapie prac.

Choć sama fabuła kontynuacji jest pilnie strzeżoną tajemnicą, rąbka tajemnicy uchyliło Radio Eska, zdradzając pierwsze roszady w obsadzie. Do zespołu dołączył Daniel Olbrychski, który na legendarnej ławeczce ma zastąpić zmarłego Franciszka Pieczkę. Z kolei w postać dorosłej córki Lucy i Kusego wcieli się Karolina Ludwiniak, a Maciej Tomaszewski zagra postać młodego malarza.

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Quiz: dopasuj imiona do bohaterów Rancza

Postanowiliśmy specjalnie dla was przygotować ciekawą zabawę. Kilkanaście pytań związanych z imionami... bohaterów serialu "Ranczo". O niektórych prawie w ogóle się nie mówi! Poradzicie sobie? Zaraz to sprawdzimy.