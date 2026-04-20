Afera wokół Sanatorium Miłości. Internauci wściekli na uczestników, w tym na jedną kobietę

Sanatorium Miłości 8 - co wiemy?

Program "Sanatorium miłości" zadebiutował na antenie TVP1 w 2019 roku i od początku prowadzony jest przez Martę Manowską. Formuła zakłada trzytygodniowy pobyt dwunastu samotnych seniorów w uzdrowisku, gdzie uczestnicy starają się nawiązać głębokie relacje lub znaleźć miłość. Program umiejętnie łączy aktywność fizyczną oraz zabiegi zdrowotne z wyzwaniami przełamującymi wewnętrzne bariery, takimi jak skoki na bungee czy lekcje tańca. Stałym elementem każdego dnia są wybory „Kuracjusza Odcinka”, który w nagrodę udaje się na prywatną randkę. Cały turnus zwieńczony jest uroczystym balem, podczas którego wszyscy uczestnicy wybierają spośród siebie Królową i Króla danej edycji.

Uczestnicy:

Ewa z Lublina;

Emilia z Ozorkowa;

Bożena z Bydgoszczy;

Barbara ze Szczecina;

Anna z Sieradza;

Lilla z Sosnowca;

Teresa z Tarnobrzega;

Henryk z Żychlina;

Henryk z Gliwic;

Aleksander z Krakowa;

Wiesław z Wrocławia;

Paweł ze Sławna;

Mike z Bielska-Białej;

Zbigniew z Pilicy.

Bohaterowie „Sanatorium miłości" o życiu po programie i poszukiwaniu miłości

Teresa jeszcze bardziej nielubianą uczestniczką Sanatorium Miłości

Już wcześniej internauci mieli coraz więcej zarzutów do Teresy. Już wtedy oni zaznaczali, że kobieta jest wyniosła i odcina się od panów, ale jednocześnie oczekuje zaangażowania. 7. odcinek tylko pogłębił krytykę wobec seniorki, szczególnie po emisji fragmentu z jej poezją. Internauci nie mogli uwierzyć w to, jak pod płaszczykiem "żartu" obrażała poniekąd innych uczestników.

- Uważaj Tereska, żeby Ciebie też ktoś nie podsumował, a wtedy znając Ciebie napewno się obrazisz. Miałaś być numerem 1 tej edycji, a okazałaś się, przynajmniej dla mnie, największą porażką - napisała jedna z internautek.

Fani programu wprost zaznaczają, że kobieta z odcinka na odcinek stała się coraz bardziej uszczypliwa do wszystkich, ale zasłania się "własnym zdaniem oraz humorem".

- Teresa nie powinna na forum czytać swojej twórczości na jego temat. To jest niekulturalne. Uważam, że kobieta która zrozumie Mika będzie miała w nim wspaniałego i oddanego partnera - skomentowała inna internautka.

Dodatkowo kobieta odpowiada też w podobny sposób internautom pod różnymi postami.

Henryk R i Zbyszek pod ostrzałem internautów

Nikt się jednak nie spodziewał tego, że po 7. odcinku spadnie tak spora krytyka na jednego z Henryków oraz Zbyszka.

W przypadku tego drugiego, internautom nie podobało się jego zachowanie nie tylko względem Bożenki, ale Pawła. Mężczyzna najpierw próbował nachalnie podrywać Bożenkę (gdzie ona zaznaczała, że nie lubi tego typu podrywu), a potem rzucał niewybredne komentarze do Pawła.

- Widać, że Bożenka jest już zniechęcona do niego - napisała jedna z internautek pod postem "Sanatorium Miłości".

Henryk R od samego początku wzbudzał zainteresowanie widzów, ale głównie przez swoje luźne podejście do miłości. Mężczyzna nie ukrywał, że kocha kobiety, jednocześnie nie chce się jeszcze na stałe wiązać. Swoim zachowaniem sprawił, iż np. Emilce było kilkukrotnie przykro. Szczególnie gdy wyszło, że w kolejnym odcinku na randkę chce zaprosić... Ewę.

- Nie podobał się pocałunek? To poleciał do Ewy. A może wszystkiego chciał spróbować - napisała jedna z fanek programu.