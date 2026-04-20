"Pierwsza miłość": streszczenie odcinka 4204

W ostatnim czasie w serialu "Pierwsza miłość" działo się naprawdę sporo, a codzienna rzeczywistość znanych nam postaci skomplikowała się na wielu płaszczyznach. Podczas gdy Hubert planował huczne wesele, Paulina uświadomiła sobie, że ich budżet nie udźwignie takiej imprezy i potajemnie podjęła dodatkową pracę. Spore kłopoty dopadły też Borysa przez pijaństwo Koczarskiego, a wysłany do Iskry Darek przestał słuchać ojca i zaczął działać na własną rękę. Oskar z kolei robił wszystko, by wkupić się w łaski Wekslera, licząc na zostanie jego wspólnikiem, jednak po udanym spotkaniu biznesowym odebrał telefon, który go przeraził. Złe wieści dotarły również do Alana, który usłyszał o wypadkach na budowie Kaliny, a dodatkowo w jego drzwiach stanął Kostek z pytaniem o tatę. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Pierwsza miłość" odc. 4204 - streszczenie

Julita zmaga się z silnymi wyrzutami sumienia, podczas gdy Florian zdaje się czerpać satysfakcję z faktu, że łącząca ich tajemnica pozostaje nieujawniona. Mężczyzna pozwala sobie na dwuznaczne uwagi w obecności kolegów, co sprawia, że kobieta ledwo panuje nad złością. W innym wątku Marta spotyka przypadkiem Szymona i po krótkiej kawie para decyduje się na wspólny spacer zakończony tańcem, co przywołuje w niej zapomniane emocje. Tymczasem na terenie budowy rozgrywa się walka o życie osób uwięzionych pod gruzami. Strażacy intensywnie pracują nad przebiciem się do poschodowanych, a ojciec Kaliny przestaje panować nad narastającym chaosem. Oskar szuka wszelkich dostępnych sposobów, aby jak najszybciej dotrzeć do zasypanych ludzi i udzielić im pomocy.

"Pierwsza miłość" odc. 4204 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wiele osób z niecierpliwością czeka na rozwój wydarzeń związanych z akcją ratunkową oraz relacją Julity i Floriana. Aby dowiedzieć się, jak potoczą się losy bohaterów, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem pod koniec kwietnia. Najnowsze przygody mieszkańców Wrocławia i Wadlewa zostaną zaprezentowane standardowo w popołudniowym paśmie antenowym. Emisja 4204. odcinka serialu "Pierwsza miłość" odbędzie się w poniedziałek, 27 kwietnia 2026 roku o godzinie 18:00 na antenie stacji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to produkcja z ogromnym stażem, która od ponad dwóch dekad pokazuje życie bohaterów we Wrocławiu oraz w urokliwym Wadlewie. Serial płynnie łączy wątki obyczajowe z elementami sensacji czy komedii, dzięki czemu każdy znajdzie w nim coś interesującego. To jedna z tych historii, która mimo upływu lat wciąż potrafi zaskoczyć nowymi postaciami i powrotami dobrze znanych twarzy. Na ekranie regularnie pojawiają się aktorzy, którzy zdążyli już stać się ikonami tej produkcji. W serialu występują między innymi:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)