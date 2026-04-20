"Pierwsza miłość": streszczenie odcinka 4204

W ostatnim czasie w serialu "Pierwsza miłość" działo się naprawdę sporo, a codzienna rzeczywistość znanych nam postaci skomplikowała się na wielu płaszczyznach. Podczas gdy Hubert planował huczne wesele, Paulina uświadomiła sobie, że ich budżet nie udźwignie takiej imprezy i potajemnie podjęła dodatkową pracę. Spore kłopoty dopadły też Borysa przez pijaństwo Koczarskiego, a wysłany do Iskry Darek przestał słuchać ojca i zaczął działać na własną rękę. Oskar z kolei robił wszystko, by wkupić się w łaski Wekslera, licząc na zostanie jego wspólnikiem, jednak po udanym spotkaniu biznesowym odebrał telefon, który go przeraził. Złe wieści dotarły również do Alana, który usłyszał o wypadkach na budowie Kaliny, a dodatkowo w jego drzwiach stanął Kostek z pytaniem o tatę. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?
"Pierwsza miłość" odc. 4204 - streszczenie
Julita zmaga się z silnymi wyrzutami sumienia, podczas gdy Florian zdaje się czerpać satysfakcję z faktu, że łącząca ich tajemnica pozostaje nieujawniona. Mężczyzna pozwala sobie na dwuznaczne uwagi w obecności kolegów, co sprawia, że kobieta ledwo panuje nad złością. W innym wątku Marta spotyka przypadkiem Szymona i po krótkiej kawie para decyduje się na wspólny spacer zakończony tańcem, co przywołuje w niej zapomniane emocje. Tymczasem na terenie budowy rozgrywa się walka o życie osób uwięzionych pod gruzami. Strażacy intensywnie pracują nad przebiciem się do poschodowanych, a ojciec Kaliny przestaje panować nad narastającym chaosem. Oskar szuka wszelkich dostępnych sposobów, aby jak najszybciej dotrzeć do zasypanych ludzi i udzielić im pomocy.
"Pierwsza miłość" odc. 4204 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Wiele osób z niecierpliwością czeka na rozwój wydarzeń związanych z akcją ratunkową oraz relacją Julity i Floriana. Aby dowiedzieć się, jak potoczą się losy bohaterów, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem pod koniec kwietnia. Najnowsze przygody mieszkańców Wrocławia i Wadlewa zostaną zaprezentowane standardowo w popołudniowym paśmie antenowym. Emisja 4204. odcinka serialu "Pierwsza miłość" odbędzie się w poniedziałek, 27 kwietnia 2026 roku o godzinie 18:00 na antenie stacji Polsat.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
"Pierwsza miłość" to produkcja z ogromnym stażem, która od ponad dwóch dekad pokazuje życie bohaterów we Wrocławiu oraz w urokliwym Wadlewie. Serial płynnie łączy wątki obyczajowe z elementami sensacji czy komedii, dzięki czemu każdy znajdzie w nim coś interesującego. To jedna z tych historii, która mimo upływu lat wciąż potrafi zaskoczyć nowymi postaciami i powrotami dobrze znanych twarzy. Na ekranie regularnie pojawiają się aktorzy, którzy zdążyli już stać się ikonami tej produkcji. W serialu występują między innymi:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
- Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
- Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
- Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
- Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
- Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
- Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
- Jan Bielski (jako Arczi)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)