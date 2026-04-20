"Na Wspólnej": streszczenie odcinka 4201

Ostatnie wydarzenia w serialu "Na Wspólnej" mocno namieszały w życiu bohaterów, stawiając ich przed wyjątkowo trudnymi wyzwaniami. Rodzina Szulców padła ofiarą zastraszeń ze strony Miśka, jednak Juliusz jako jedyny zachował zimną krew i, mimo że był śledzony przez bandytę, odważnie ruszył po Andżelę. Poważne kłopoty dopadły też Czerskiego, któremu zagroziło nie tylko odebranie prawa do wykonywania zawodu, ale i żądania wypłaty pięciu milionów złotych ze strony jednego z klientów. W międzyczasie Alan przekazał Oli bolesną wiadomość o śmierci swoich rodziców i poprosił ją o zajęcie się sprawami pogrzebowymi. Sytuacji nie ułatwiły tarcia w związku Jarka i Elizy oraz Sylwia, która wprowadziła spore zamieszanie w relacji Bartka. Po tak intensywnych momentach warto sprawdzić, co przyniosą kolejne dni na znanym osiedlu.

"Na Wspólnej" - rozwód Kasi i Darka to dopiero początek dramatów. Julia Chatys o nowych odcinkach

"Na Wspólnej" odc. 4201 - streszczenie

Mariusz zmaga się z ogromnym stresem po otrzymaniu pozwu od Nowińskiego, który żąda aż 5 milionów złotych odszkodowania. Za namową Oli postanawia przekonać klienta, że odpowiedzialność za upadek firmy ponoszą jego córki, lecz ta próba kończy się fatalnie. Podczas rozmowy Czerski traci nad sobą kontrolę i po gwałtownej bójce zostaje zatrzymany przez policję. W tym samym czasie Ola udaje się do Alana, aby pomóc mu w organizacji pogrzebu jego rodziców. Jarek decyduje się na wyjazd służbowy, jednak Eliza ignoruje go i rezygnuje z pożegnania. Wichrowski wyznaje Sylwii prawdę o swoich uczuciach do Bergowej, a następnie podejmuje się opieki nad jej dziećmi. Juliusz wyjawia natomiast swoją tajemnicę o przeszłości w wywiadzie, co pozwala mu zadbać o bezpieczeństwo bliskich i przekazać odzyskane pieniądze Andżeli.

"Na Wspólnej" odc. 4201 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani popularnej produkcji TVN z pewnością czekają na rozwinięcie wątku Mariusza oraz wyjaśnienie tajemnic z przeszłości Juliusza. Telewizja przygotowała już stały slot czasowy dla swojej flagowej telenoweli, więc planowanie wieczoru nie powinno być trudne. Warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem, by poznać dalsze losy mieszkańców słynnej ulicy. Emisja odcinka 4201 serialu "Na Wspólnej" odbędzie się 27 kwietnia 2026 o godzinie 20:15 na kanale TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

Ten kultowy już serial towarzyszy nam od lat, opowiadając o grupie przyjaciół, którzy wychowywali się pod okiem Marii i Włodka Ziębów. Wszystko zaczęło się od wspólnej obietnicy złożonej w domu dziecka, a dom przy ulicy Wspólnej stał się miejscem, gdzie krzyżują się drogi kilku pokoleń. Z czasem paczka dawnych wychowanków stworzyła więzi mocniejsze niż te rodzinne, wspólnie stawiając czoła codziennym problemom. To właśnie te dylematy i autentyczne relacje sprawiają, że chętnie zaglądamy do ich świata. W serialu występują:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)