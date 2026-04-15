Nie było tanio, ale za to magicznie. Koncert Alexa Warrena doprowadził mnie do łez

Kim jest Alex Warren?

Alex Warren choć rozpoczynał swoją karierę od Youtube i Tiktok, wolał zdecydowanie iść w kierunku śpiewu. Mężczyzna nigdy nie ukrywał swojej przeszłości - tata zmarł, gdy był mały, a matka była alkoholiczką. Wyrzuciła go z domu, gdy miał 18 lat i przez jakiś czas chłopak nie miał domu. W 2018 roku zaczął się spotykać z Kouvr Annon, z którą jest do dziś.

Muzyka Alexa to nie tylko przeszłość, ale i uwielbienie do żony. Jego największy hit "Ordinary" jest właśnie dedykowany jego ukochanej. Dzięki niej stał się popularny na całym świecie.

W 2026 roku odbyła się jego nowa trasa "Finding Family on the Road". Takie koncerty zaplanowano na Europę:

4 kwietnia: Düsseldorf, Niemcy – PSD Bank Dome (Otwarcie trasy);

6-7 kwietnia: Amsterdam, Holandia – Ziggo Dome;

9 kwietnia: Paryż, Francja – Accor Arena;

10 kwietnia: Frankfurt, Niemcy – Festhalle;

13 kwietnia: Berlin, Niemcy – Uber Arena;

15 kwietnia: Oslo, Norwegia – Unity Arena;

16 kwietnia: Kopenhaga, Dania – Royal Arena;

18 kwietnia: Antwerpia, Belgia – AFAS Dome;

20-21 kwietnia: Londyn, UK – The O2;

23 kwietnia: Newcastle, UK – Utilita Arena;

24 kwietnia: Birmingham, UK – Utilita Arena;

26 kwietnia: Glasgow, UK – OVO Hydro;

27 kwietnia: Manchester, UK – Co-op Live;

29 kwietnia: Leeds, UK – First Direct Arena;

30 kwietnia: Nottingham, UK – Motorpoint Arena;

2 maja: Belfast, UK – SSE Arena;

4 maja: Manchester, UK – Co-op Live (Dodatkowy termin);

6-7 maja: Dublin, Irlandia – 3Arena.

Setlista na koncertach:

"Troubled Waters"

"Bloodline"

"The Outside"

"First Time on Earth"

"Before You Leave Me"

"You'll Be Alright, Kid"

"Passenger"

"Never Be Far"

"Eternity"

"Catch My Breath"

"Same Stars"

"Heaven without you"

"Fine Place To Die"

"Getaway Car"

"You Can't Stop This"

"Carry You Home"

"Save You a Seat"

"Burning Down"

"FEVER DREAM"

"Ordinary"

Dodatkowo przewidziana też jest trasa ponownie w USA i Azji oraz Oceanii.

Ceny biletów i ciuchów na Alexa Warrena 2026

Ceny na koncerty w Europie zależą od tego, które miejsce oczywiście wybierzemy, ale też od kraju. Płyta waha się od 50 euro (211,84 zł) do nawet 100 euro (423,69 zł). Trybuny zależą od tego, jakie miejsce wybierzemy. W przypadku berlińskiej Uber Areny najwyższe miejsca kosztowały 70 euro (296,58 zł). Najniższe nawet 150/200 euro (635,53-847,38 zł).

Warto zaznaczyć, że w przypadku wielu dobrych miejsc - zostały one sprzedane w dniu ogłoszenia koncertu, natomiast zarówno na Ticketmaster jak i Eventim można było kupić miejscówki nawet tydzień przed koncertem.

Dodatkowo podczas trasy koncertowej można zakupić specjalny merch właśnie wydany z tej okazji. W ten sposób:

koszulki - od 50 euro (211,84 zł);

bluzy - od 70 euro (296,58 zł);

torebki - 30 euro (127,11 zł);

plakaty - 40 euro (169,48 zł);

czapki - 35 euro (148,29 zł).

Przelicznik euro na zł z dnia 15 kwietnia 2026 roku.

Miało być pięknie, a było magicznie i wzruszająco

Nie ukrywam, że o Alexie Warrenie usłyszałam przed "Ordinary", kiedy to mężczyzna stał się wręcz idolem Booktoka (społeczność osób czytających ksiażki na TikToku). Okazało się, że sporo z jego piosenek pasuje do m.in. książek fantasy czy romantasy (miłosny odłam gatunku fantasy). W ten sposób na niego natrafiłam. Z racji mojego miejsca zamieszkania i braku koncertu w Polsce (był w 2025 roku w Warszawie), postanowiłam zakupić miejscówki na Berlin. Udało się cudem dorwać miejsca na górze, ale ostrzegam - niemiecki Ticketmaster potrafi sprawić problemy. Można kupić bez problemu bilety z Polski, ale polecam to zrobić przez aplikację. Przez www jest problem z zakupem biletu mobilnego.

Przed samym koncertem fani rozdawali maski Alexa Warrena (zdjęcie w galerii). Wszyscy mieli je "nałożyć" podczas śpiewania "Fever Dream". Supportem wokalisty okazała się piosenkarka - Claire Rosinkranz. Dziewczyna śpiewa na pograniczu rocka, country i pop, co mi osobiście nie przypadło do gustu. W końcu czekałam na kogoś innego.

Sam koncert Alexa Warrena to nietypowe show. Nie stawia się tu na liczne efekty specjalne, ale na wrażliwość muzyka. A jest ona ogromna. Każda piosenka jest o czymś, o czym przekonał się każdy słuchacz. Nie zabrakło także łez ze strony wokalisty, fanów również. Alex potrafi przekazywać emocje za pomocą swojego wokalu. To niezwykle cenny talent. Czy jego głos jest perfekcyjny? Oczywiście, że nie. Ale czy to było najważniejsze? Nie. Przy "Fever Dream" wybrany uczestnik show włączał specjalną atrakcję. A "Ordinery" oczywiście miało confetti.

Co ważne i mi się bardzo podobało - Alex był po prostu sobą. Lekko szalonym, ale wesołym chłopakiem z ogromnym dystansem do siebie. Podczas koncertu wyświetlano różne nagrania z jego życia, jak np. uczył się grać na instrumentach. Sam też rozmawiał ze swoimi fanami czy opowiadał o swoim trudnym dzieciństwie. Na trybunach siedziały nie tylko osoby młodsze, ale i starsze. Pokazuje to, ilu fanów ma Warren na całym świecie.

Całością byłam zachwycona, bo show zapewniło mi nie tylko doznania wokalne, ale również wizualne i emocjonalne. Czy płakałam? Owszem i to nie raz.

Uber Arena i Berlin na koncerty - pigułka

Uber Arena jest jednym z lepiej skomunikowanych miejsc w Berlinie. W przypadku dojazdu z Polski jest kilka opcji:

busem na dworzec autobusowy lub Alexanderplatz;

pociągiem na Ostbahnhof (bezpośrednie połączenia z Polski);

samolotem.

Uber Arena znajduje się bezpośrednio przy przystanku kolei miejskiej i metra Warschauer Strasse. Dojedziemy tam z prawie każdej części miasta. Z Ostbahnhof dojdziemy pod halę w zaledwie 10 minut. Dodatkowo przy dworcu znajduje się płatny, ale pojemny parking. Bilety na kolejkę czy metro można zakupić w automatach lub aplikacji BVG.

Uber Arena otwierana jest zazwyczaj 2 godziny przed wydarzeniem. Na stronie hali znajduje się regulamin, który jest mocno przestrzegany przez ochronę obiektu. Można tam wejść z konkretnym powerbankiem czy torebką. Oczywiście w przypadku większych koncertów wiele osób czeka przed wejściem już 6 godzin wcześniej. Tutaj można dodać, że przy hali znajduje się multum restauracji oraz galeria z fast-foodami czy sklepami spożywczymi.

Czy trzeba czekać 3 godziny przed koncertem? Jeżeli macie biletowane miejsca na trybunach - nie. Obsługa sprawnie wpuszcza ludzi na obiekt nawet przy komplecie. W przypadku zakupu wody (uwaga na kaucyjne kubki zwracane po wydarzeniu) jednak możemy chwilę dłużej postać.