Zaskakujące spotkanie po "Sanatorium miłości". Wiemy, co łączy Emilkę i Pawła

Zasady i kulisy hitu TVP "Sanatorium miłości"

"Sanatorium miłości", emitowane w TVP1, to niezwykle popularny program, w którym osoby starsze poszukują miłości i przełamują stereotypy dotyczące wieku dojrzałego. Gospodynią show jest Marta Manowska, a seniorzy spędzają czas w uzdrowisku, biorąc udział we wspólnych aktywnościach fizycznych i zadaniach. Kulminacyjnym punktem turnusu jest uroczysty bal, podczas którego wybierani są Król i Królowa. Tytuły te przyznawane są za osobowość i zyskanie sympatii reszty kuracjuszy, a nie za stworzenie pary. Ósma odsłona programu, realizowana w 2026 roku w Konstancinie-Jeziornie, zgromadziła 12 osób: sześć pań i sześciu panów. W trakcie trwania edycji Wiesław musiał zrezygnować z udziału ze względów zdrowotnych, natomiast Barbara odeszła z powodu poczucia odrzucenia przez resztę grupy.

Zabiegi Pawła o względy Emilki i rywalizacja z Henrykiem

Od samego początku Paweł nie krył, że jego uwagę przykuły dwie uczestniczki: Ewa i Emilka. Pierwsza zaimponowała mu swoją energią i przebojowością, druga zaś ujęła go otwartością. Szybko zadeklarował chęć zabiegania o względy Emilki. Nie przewidział jednak, że poważnym rywalem okaże się Henryk R., który również otwarcie wyrażał swoje zainteresowanie kuracjuszką. Mimo rosnącej konkurencji, Paweł konsekwentnie starał się o uwagę kobiety. Zorganizował dla niej randkę, która jednak nieco rozczarowała Emilkę z powodu zbyt skromnego bukietu kwiatów.

Tymczasem relacja między Emilką a Henrykiem R. nabierała rumieńców, a między tą dwójką wyraźnie iskrzyło. Widzowie mogli dostrzec wyraźne wzajemne zauroczenie uczestników.

Bohaterowie „Sanatorium miłości" o życiu po programie i poszukiwaniu miłości

Wspólny wyjazd Emilki i Pawła. Znamy szczegóły ich relacji po programie

W trakcie programu Paweł wielokrotnie zapraszał innych kuracjuszy w swoje rodzinne strony, do leżącego zaledwie 25 kilometrów od morza Sławna. Z zaproszenia postanowiła skorzystać Emilka, co udokumentowała w swoich mediach społecznościowych. Kobieta odwiedziła Dąbki, a następnie udała się do Jarosławca, gdzie spotkała się z Pawłem. Według naszych ustaleń, to spotkanie nie było dziełem przypadku.

- Gdy Paweł tylko się dowiedział, że Emilka będzie w okolicy, od razu zaproponował jej zwiedzanie i spotkanie. Wiem, że miło spędził czas z Emilią. Dla niego to jednak obecnie jest głównie przyjaźń i chce o to jak najmocniej dbać - powiedział informator portalu VOX FM.

Inne źródło potwierdza, że Emilka podziela to podejście. Kobieta darzy Pawła dużą sympatią i ceni go jako przyjaciela. Na ten moment żadne z nich nie chce oficjalnie deklarować, w jakim kierunku rozwinie się ich znajomość.

Jak potoczyły się losy Emilki i Henryka R.?

W obliczu tych doniesień wielu widzów zastanawia się, co z relacją Emilki i Henryka R., między którymi w programie było tyle chemii. Sam Henryk w wywiadzie dla "Telemagazynu" zdradził, że utrzymuje z kobietą jedynie koleżeński kontakt. Jeden z czytelników portalu VOX FM rzucił więcej światła na tę sprawę.