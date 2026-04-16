Agnieszka Kaczorowska wzbudza kontrowersje

Agnieszka Kaczorowska zyskała ogólnopolską popularność już jako dziecko, wcielając się w rolę Bożenki w serialu „Klan” od 1999 roku. Równolegle rozwijała profesjonalną karierę taneczną, zdobywając w 2010 roku tytuły mistrzyni świata w tańcach latynoamerykańskich oraz młodzieżowej mistrzyni Polski. Jej sukcesy sportowe i rozpoznawalność medialna sprawiły, że w 2014 roku dołączyła do ekipy „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” w Polsacie, gdzie w parze z Krzysztofem Wieszczkiem wygrała jedną z edycji.

Jednak to jej występ najpierw w "Królowej Przetrwania", a potem taniec z Filipem Gurłaczem i Marcinem Rogacewiczem sprawił, że na kobietę polała się fala krytyki, a najwięcej podczas 17. edycji Tańca z Gwiazdami. Już wtedy wielokrotnie uczestnicy zaznaczali, że nie do końca dobrze pracuje im się z Agnieszką. Miała ona momentami być opryskliwa i nieprzyjemna. Podczas jednego z live Mikołaja Bagińskiego, tancerka wpadła nawet do niego do szatni. Widzowie również byli zmieszani, ale nie spodziewali się tego, co zrobią uczestnicy show. Podczas jednego z live wyraźnie naśmiewali się z Marcina i Agnieszki, co wywołało szybką reakcję mężczyzny. Nie ukrywał on swojego oburzenia zachowaniem "kolegów" z show.

Michał Kassin szczerze o Agnieszce Kaczorowskiej

Michał Kassin to jeden z popularniejszych tancerzy "Tańca z Gwiazdami". Ogromną popularność zyskał dzięki parze z Roksaną Węgiel, a potem z m.in. Basią Bursztynowicz. Na co dzień aktywnie prowadzi również swoje social media. W rozmowie z VOX FM przyznał, jak ocenia Agnieszkę Kaczorowską. Można śmiało powiedzieć, że na tle ogromnej krytyki, tancerz podchodzi do tego bardzo... neutralnie.

- Agnieszka Kaczorowska jest osobą bardzo konkretną i wymagającą - zarówno wobec siebie, jak i innych. To ktoś, kto dokładnie wie, czego chce i potrafi to jasno komunikować. Z jednej strony może to być odbierane jako surowość, ale z drugiej - to właśnie dzięki temu trzyma bardzo wysoki poziom. Myślę, że to typ osoby, która stawia na profesjonalizm i nie idzie na skróty - powiedział Kassin.