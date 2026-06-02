Łukasz Nowicki z żoną na nietypowej Komunii Świętej. Impreza w Tatrach, a w tle ogromny dmuchaniec

Organizacja Pierwszej Komunii Świętej to w naszym kraju nie tylko ważne wydarzenie duchowe, ale również spora impreza rodzinna. Oprócz samego sakramentu, w wielu domach pojawiają się dyskusje na temat odpowiednich strojów, wynajęcia sali czy wyboru podarunków. Takie same rozterki mają z pewnością znane osoby, które przygotowują się do tego ważnego dnia. Niedawno na dość oryginalnym przyjęciu komunijnym pojawili się Łukasz i Olga Nowiccy.

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Każdego roku w maju portale plotkarskie żyją komunijnymi imprezami polskich celebrytów. Internauci chętnie komentowali już eleganckie przyjęcie u córki Pauliny Sykut-Jeżyny, a także dość kontrowersyjne kreacje u pociech Elizy Trybały i Iwony Węgrowskiej. Z drugiej strony, nie brakuje sław, które świadomie zrezygnowały z posyłania dzieci do komunii. Do tego grona zaliczają się między innymi Małgorzata Rozenek-Majdan oraz Edyta Górniak.

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Łukasz Nowicki na górskiej Komunii. Dzieci szalały na dmuchańcu

Tym razem powód do świętowania mieli Olga i Łukasz Nowiccy, ponieważ do sakramentu przystąpiła dziewczynka z ich rodziny o imieniu Blanka. Małżonkowie pochwalili się w mediach społecznościowych zdjęciami z tego wydarzenia, ale zadbali o to, by nie pokazywać twarzy dziecka. Po wyjściu z kościoła na najmłodszych gości czekała niespodzianka w postaci ogromnego dmuchańca ze zjeżdżalnią, a cała impreza została zorganizowana z widokiem na tatrzańskie szczyty.

Łukasz Nowicki ma już dorosłego syna z poprzedniego małżeństwa z Haliną Mlynkovą. Obecnie jest związany z Olgą Paszkowską, z którą w 2018 roku powitał na świecie córeczkę Józefinę.

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