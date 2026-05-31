Rodzina Filipa z "Love is Blind" nie przyszła na ślub. Powód zaskakuje

Zasady polskiej edycji "Love is Blind"

Polska wersja hitu platformy Netflix, "Love is Blind", miała swoją premierę w maju 2026 roku. Ten społeczny eksperyment polega na tym, że single chodzą na randki do specjalnych, wyciszonych kabin. Chodzi o to, by uczestnicy nawiązali głęboką relację emocjonalną, nie widząc swojego potencjalnego partnera. Dopiero po zaręczynach para może się zobaczyć. Później zakochani wyruszają we wspólną podróż i zaczynają razem mieszkać, by sprawdzić swoją kompatybilność przed ślubem. Program prowadzili Zofia Zborowska-Wrona oraz jej mąż, siatkarz Andrzej Wrona.

Historia miłości Darii i Filipa w "Love is Blind: Polska"

Dla wielu obserwatorów związek Filipa i Darii był niemałym zaskoczeniem. Chociaż widać było między nimi nić porozumienia, produkcja skupiła się na ukazywaniu ich pogawędek o zabarwieniu erotycznym. Sprawę utrudniał fakt, że oboje angażowali się w relacje z innymi singlami – Daria spotykała się z Jackiem, a Filip z Julitą. Ostatecznie postawili na siebie i się zaręczyli, co wiązało się z powrotem do szarej rzeczywistości. Częste wyjazdy Filipa, który pracuje jako steward, rodziły konflikty, jednak para starała się je łagodzić. Mimo że mężczyzna otwarcie dzielił się swoimi obawami dotyczącymi małżeństwa, jego decyzja w finale zaskoczyła wielu. Filip bez zawahania powiedział "tak", przysięgając Darii miłość. W specjalnym odcinku "Reunion" potwierdzili, że nadal są razem i tworzą zgrany duet.

Dlaczego na ślubie w "Love is Blind: Polska" zabrakło bliskich Filipa?

Brak rodziny Filipa u jego boku w programie zasmucił wielu fanów. Podczas gdy Darię wspierali najbliżsi i koleżanki, on mógł liczyć jedynie na obecność przyjaciół, a rodziców na próżno było szukać u jego boku. Sam zainteresowany milczał na ten temat przed kamerami. Sprawa wyjaśniła się w podcaście "Piekielnie Szczere", gdzie małżonkowie wzięli udział. Powód nieobecności okazał się bardzo prozaiczny.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Poza kamerami udało nam się poznać. Tutaj jest dużo gdzieś pokazanej napięcia. Po prostu nie chcieli brać w tym udziału. Z różnych względów, przeróżnych, po prostu nie chcieli się pokazywać [...] Filip już miał kilka szalonych pomysłów i decyzji gdzieś tam w życiu, więc mama pewnie pomyślała, co on znowu wymyślił, ale kiedy się poznałyśmy już poza kamerami, pojechaliśmy do Trójmiasta, to jakby było bardzo fajnie i przyjemnie - powiedziała Daria.

Wyszło na jaw, że Daria utrzymuje stały kontakt z mamą Filipa. Również on sam świetnie dogaduje się z rodziną żony. Mężczyzna przyznał, że zżył się z jej bliskimi, a w szczególności z dziadkiem, który od jakiegoś czasu zmaga się z poważną chorobą.

