Przed nami wielki Puls Kabaretu. Specjalna akcja dla czytelników VOX FM

Wielki kabaretowy festiwal w Płocku 2026

Na płockiej scenie zagości śmietanka polskiej sceny kabaretowej, która zaprezentuje publiczności zupełnie nowe, premierowe skecze oraz autorskie piosenki oparte na doskonale znanych melodiach. Całość upłynie pod znakiem czystej rozrywki - bez tematów politycznych, za to ze stuprocentowym skupieniem na otaczającej nas rzeczywistości.

To wyjątkowe widowisko postara się odpowiedzieć na pytanie, co tak naprawdę łączy generację wychowaną na kasetach magnetofonowych z pokoleniem TikToka. Choć jedni pamiętają jeszcze czasy, gdy słowo „sieć” kojarzyło się wyłącznie z wędkarstwem, a inni nie wyobrażają sobie życia bez stałego dostępu do internetu, to oba te światy mają ze sobą znacznie więcej wspólnego, niż mogłoby się wydawać.

- Zapraszamy na jedyny w swoim rodzaju wieczór, który połączy wszystkich - Boomersów, Iksów, Millenialsów i Zetki. Zabierzemy Was w podróż przez dekady - od jaskrawych lat 90. po współczesność pełną cyfrowych pułapek i poprawności politycznej. Zobaczycie, czym różni się zabawa dwudziestolatków od imprezy czterdziestolatków, jak rodzice próbują zrozumieć świat swoich dzieci i dlaczego żadne pokolenie nie jest w stanie pojąć, co tak naprawdę myśli to drugie - przekazał organizator.

Na scenie zobaczymy takie grupy jak:

Kabaret Ani Mru-Mru,

Zdolni i Skromni,

Kabaret Chyba,

Andrzej Kozłowski,

Formacja Sąsiedzi,

Kabaret Jurki,

Michał Paszczyk i Trupa Wysokiego Ryzyka,

Tomasz Oświeciński,

Kabaret Zachodni,

Kabaret Czwarta Fala i Malwina Bakalarz,

Bartosz Gajda.

Prowadzący: Marcin Wójcik i Olga Łasak

Start 7 sierpnia 2026 roku o godzinie 19:30 w Amfiteatrze w Płocku.

Mamy też specjalny rabat dla czytelników portalu VOX FM oraz słuchaczy Radia VOX FM - specjalny kod rabatowy uprawniający do zniżki przy zakupie biletu. Na hasło VOXFM10 dostajecie aż 10% rabatu. Tutaj LINK.

Wielki sukces Kabaretu Starszych Panów. Historia z Koprem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.