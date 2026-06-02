Opole Festiwal 2026: harmonogram. Oni wystąpią na na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej!

Spis treści
63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu rozpocznie się w czwartek 4 czerwca i potrwa do 7 czerwca 2026 roku. Transmisja w TVP1 oraz na kanałach VOD.
Opole Festiwal 2026 - dzień 1. Czwartek, 4 czerwca 2026 roku
Debiuty
Pierwszy dzień festiwalu to klasycznie kultowe "Debiuty".
Debiuty 2026:
- Martyna Baranowska,
- Jacko Brango,
- Sara Girgis,
- Michał Grobelny,
- Ola Kędra,
- Karolina Charko,
- Julia Wasilewska,
- zespół 21 Gram,
- Małgorzata Boć,
- Maja Oleśków.
Specjalnym gościem będzie m.in. Natalia Przybysz. Prowadzącymi będą Gabi Drzewiecka, Ralph Kaminski i Artur Orzech.
Start o godzinie 20.
SuperJedynki
Zaraz po "Debiutach" pojawi się kolejna kultowa i ważna "konkurencja muzyczna, czyli "SuperJedynki". To wtedy artyści zrobią przegląd największych przebojów. Na scenie zobaczymy:
- Ralph Kaminski,
- Natalia Kukulska,
- Afromental,
- Renata Przemyk,
- Dżem,
- Kombii,
- Luxtorpeda,
- Nocny Kochanek,
- Majka Jeżowska,
- Dawid Kwiatkowski.
Prowadzącymi będą Aleksandra Kostrzewska, Bartosz Cebeńko, Mateusz Jędraś oraz Maciej Orłoś.
Start o 22:35.
30-lecie Ani Wyszkoni
Zaraz po "SuperJedynkach" odbędzie się specjalny koncert świętujący 30 lat kariery znanej wokalistki - Ani Wyszkoni. Jej największe hity razem z nią zaśpiewają m.in.:
- Staś Kukulski,
- Daniel Godson,
- Natalia Szroeder,
- Doda,
- Kamil Bednarek,
- Natalia Przybysz.
Opole Festiwal 2026 - dzień 2. Piątek, 4 czerwca 2026 roku
Premiery
Kolejny dzień wielkiej opolskiej imprezy to ważne premiery. Nagrodę o najlepszy utwór powalczą:
- Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy i Patrycja Markowska – "Fale"
- Darya i Sebastian Fabijański – "Nieidealna"
- Krzysztof Iwaneczko – "Zatrzymaj się"
- Poparzeni Kawą Trzy – "Twoje oczy"
- Sargis – "Ziemia"
- Maciej Skiba – "Wołam"
- Kuba Szmajkowski – "Porto"
- Vix.N – "Stara dusza"
- Michał Wiśniewski – "Do moich dzieci"
- Jasiek Piwowarczyk – "Halo Houston"
Dodatkowo koncert uświetnią laureatki Premier 2025 - Katarzyna Żak oraz Anna Iwanek. Prowadzącymi koncert będą Paulina Chylewska i Łukasz Nowicki.
Start o 20.
30-lecie Justyny Steczkowskiej
Co za piękny jubileusz. Justyna Steczkowska również w Opolu 2026 będzie świętowała swój wielki jubileusz. Gwiazda zapowiedziała bardzo osobisty, ale specjalny też recital. Z tej okazji przygotowała nowe aranżacje niektórych utworów.
"Hip Hop. Jedno Podwórko 2"
Po udanym segmencie w 2025 roku, ponownie w 2026 zobaczymy wielki moment dla sceny hip-hopowej w Polsce. Usłyszymy takie gwiazdy jak:
- O.S.T.R.,
- Katarzyna Nosowska,
- Vienio X Kosi,
- DonGuralesko,
- Fukaj X Zalia,
- Łona, Sarius,
- Ryfa Ri,
- Eldo,
- Grammatik,
- OG Kamka,
- Molesta Ewenement,
- Numer Raz.
Start 22:15.
Opole Festiwal 2026 - dzień 3. Sobota, 6 czerwca 2026 roku
"Autobiografia"
W 2026 roku podczas Festiwalu w Opolu będziemy świętować 80. rodziny Bogdana Olewicza. Jego piosenki zaśpiewają:
- Krzysztof Cugowski i Zespół Mistrzów,
- Doda,
- Natalia Kukulska,
- Kuba Badach,
- Perfect & Łukasz Drapała,
- Alicja,
- Mietek Szcześniak,
- Krystyna Prońko,
- Kamil Bednarek,
- Alicja Majewska z Włodzimierzem Korczem,
- Golden Life,
- Universe,
- Urszula,
- Olga Szomańska,
- Natalia Sikora,
- Janusz Radek,
- Maciej Balcar,
- Andrzej Rybiński,
- Halina Mlynkova,
- Michał Lech,
- Echomotion.
Prowadzącymi koncert będą Ola Budka i Marek Niedźwiecki.
Start o 20.
Kabareton
Festiwal w Opolu 2026 to rok wielkich jubileuszy i występów. Jeden z nich, bo 26-lecie ma kultowy polski Kabaret Neo-Nówka. Artyści nie chcą ujawniać, ile dokładnie skeczy i gwiazd pojawi się podczas ich wielkiego występu. Jak zaznaczają - ma być to ogromna niespodzianka!
Start o 22:10.
Opole Festiwal 2026 - dzień 4. Niedziela, 7 czerwca 2026 roku
40-lecie Lady Pank
63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu będzie miał kolejny, wielki jubileusz. Ostatniego dnia posłuchamy największych hitów Lady Pank. Poprowadzi to wszystko Piotr Stalmach.
Start o 20.
"Kiedy mnie już nie będzie... - w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej"
To specjalny koncert poświęcony wybitnym polskim tekściarkom. Posłuchamy nowych wersji napisanych utworów przez Magdę Umer oraz Agnieszkę Osiecką. Na scenie w Opolu zobaczymy:
- Hannę Śleszyńską,
- Natalię Szroeder,
- Piotra Polka,
- Kubę Badacha,
- Igora Herbuta,
- Zbigniewa Zamachowskiego,
- Alicję Szemplińską,
- Maćka Musiałowskiego,
- Łukasza Zagrobelnego,
- Katarzynę Żak,
- Katarzynę Dąbrowską,
- Ewę Błaszczyk,
- Maćka Zakościelnego,
- Adama Nowaka,
- Olgę Bończyk,
- Dorotę Miśkiewicz,
- Wiktora Zborowskiego.
Start o 21:45.