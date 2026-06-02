Opole Festiwal 2026: harmonogram. Oni wystąpią na na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej!

Paula Dąbrowska
2026-06-02 8:55

Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu to jeden z najbardziej kultowych wydarzeń muzycznych w Polsce. Jak zwykle na południu Polski pojawi się niesamowita śmietanka gwiazd, która zachwyci repertuarem i talentem. Kiedy będzie Opole Festiwal 2026? Kto wystąpi na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej 2026 w Opolu?

63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu rozpocznie się w czwartek 4 czerwca i potrwa do 7 czerwca 2026 roku. Transmisja w TVP1 oraz na kanałach VOD. 

Opole Festiwal 2026 - dzień 1. Czwartek, 4 czerwca 2026 roku

Debiuty

Pierwszy dzień festiwalu to klasycznie kultowe "Debiuty". 

Debiuty 2026:

  • Martyna Baranowska,
  • Jacko Brango,
  • Sara Girgis,
  • Michał Grobelny,
  • Ola Kędra,
  • Karolina Charko,
  • Julia Wasilewska,
  • zespół 21 Gram,
  • Małgorzata Boć, 
  • Maja Oleśków.

Specjalnym gościem będzie m.in. Natalia Przybysz. Prowadzącymi będą Gabi Drzewiecka, Ralph Kaminski i Artur Orzech. 

Start o godzinie 20. 

SuperJedynki

Zaraz po "Debiutach" pojawi się kolejna kultowa i ważna "konkurencja muzyczna, czyli "SuperJedynki". To wtedy artyści zrobią przegląd największych przebojów. Na scenie zobaczymy: 

  • Ralph Kaminski,
  • Natalia Kukulska,
  • Afromental,
  • Renata Przemyk,
  • Dżem,
  • Kombii,
  • Luxtorpeda,
  • Nocny Kochanek,
  • Majka Jeżowska,
  • Dawid Kwiatkowski.

Prowadzącymi będą Aleksandra Kostrzewska, Bartosz Cebeńko, Mateusz Jędraś oraz Maciej Orłoś.

Start o 22:35. 

30-lecie Ani Wyszkoni

Zaraz po "SuperJedynkach" odbędzie się specjalny koncert świętujący 30 lat kariery znanej wokalistki - Ani Wyszkoni. Jej największe hity razem z nią zaśpiewają m.in.:

  • Staś Kukulski,
  • Daniel Godson,
  • Natalia Szroeder,
  • Doda,
  • Kamil Bednarek,
  • Natalia Przybysz. 

Opole Festiwal 2026 - dzień 2. Piątek, 4 czerwca 2026 roku

Premiery

Kolejny dzień wielkiej opolskiej imprezy to ważne premiery. Nagrodę o najlepszy utwór powalczą:

  • Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy i Patrycja Markowska – "Fale"
  • Darya i Sebastian Fabijański – "Nieidealna"
  • Krzysztof Iwaneczko – "Zatrzymaj się"
  • Poparzeni Kawą Trzy – "Twoje oczy"
  • Sargis – "Ziemia"
  • Maciej Skiba – "Wołam"
  • Kuba Szmajkowski – "Porto"
  • Vix.N – "Stara dusza"
  • Michał Wiśniewski – "Do moich dzieci"
  • Jasiek Piwowarczyk – "Halo Houston"

Dodatkowo koncert uświetnią laureatki Premier 2025 - Katarzyna Żak oraz Anna Iwanek. Prowadzącymi koncert będą Paulina Chylewska i Łukasz Nowicki.

Start o 20. 

30-lecie Justyny Steczkowskiej

Co za piękny jubileusz. Justyna Steczkowska również w Opolu 2026 będzie świętowała swój wielki jubileusz. Gwiazda zapowiedziała bardzo osobisty, ale specjalny też recital. Z tej okazji przygotowała nowe aranżacje niektórych utworów. 

"Hip Hop. Jedno Podwórko 2"

Po udanym segmencie w 2025 roku, ponownie w 2026 zobaczymy wielki moment dla sceny hip-hopowej w Polsce. Usłyszymy takie gwiazdy jak:

  • O.S.T.R.,
  • Katarzyna Nosowska,
  • Vienio X Kosi,
  • DonGuralesko,
  • Fukaj X Zalia,
  • Łona, Sarius,
  • Ryfa Ri,
  • Eldo,
  • Grammatik,
  • OG Kamka,
  • Molesta Ewenement,
  • Numer Raz.

Start 22:15. 

Koncert poprowadzi Tomasz Kleyff CNE.
Opole Festiwal 2026 - dzień 3. Sobota, 6 czerwca 2026 roku

"Autobiografia"

W 2026 roku podczas Festiwalu w Opolu będziemy świętować 80. rodziny Bogdana Olewicza. Jego piosenki zaśpiewają:

  • Krzysztof Cugowski i Zespół Mistrzów,
  • Doda,
  • Natalia Kukulska,
  • Kuba Badach,
  • Perfect & Łukasz Drapała,
  • Alicja,
  • Mietek Szcześniak,
  • Krystyna Prońko,
  • Kamil Bednarek,
  • Alicja Majewska z Włodzimierzem Korczem,
  • Golden Life,
  • Universe,
  • Urszula,
  • Olga Szomańska,
  • Natalia Sikora,
  • Janusz Radek,
  • Maciej Balcar,
  • Andrzej Rybiński,
  • Halina Mlynkova,
  • Michał Lech,
  • Echomotion.

Prowadzącymi koncert będą Ola Budka i Marek Niedźwiecki. 

Start o 20. 

Kabareton

Festiwal w Opolu 2026 to rok wielkich jubileuszy i występów. Jeden z nich, bo 26-lecie ma kultowy polski Kabaret Neo-Nówka. Artyści nie chcą ujawniać, ile dokładnie skeczy i gwiazd pojawi się podczas ich wielkiego występu. Jak zaznaczają - ma być to ogromna niespodzianka! 

Start o 22:10. 

Opole Festiwal 2026 - dzień 4. Niedziela, 7 czerwca 2026 roku

40-lecie Lady Pank

63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu będzie miał kolejny, wielki jubileusz. Ostatniego dnia posłuchamy największych hitów Lady Pank. Poprowadzi to wszystko Piotr Stalmach. 

Start o 20. 

"Kiedy mnie już nie będzie... - w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej"

To specjalny koncert poświęcony wybitnym polskim tekściarkom. Posłuchamy nowych wersji napisanych utworów przez Magdę Umer oraz Agnieszkę Osiecką. Na scenie w Opolu zobaczymy:

  • Hannę Śleszyńską,
  • Natalię Szroeder,
  • Piotra Polka,
  • Kubę Badacha,
  • Igora Herbuta,
  • Zbigniewa Zamachowskiego,
  • Alicję Szemplińską,
  • Maćka Musiałowskiego,
  • Łukasza Zagrobelnego,
  • Katarzynę Żak,
  • Katarzynę Dąbrowską,
  • Ewę Błaszczyk,
  • Maćka Zakościelnego,
  • Adama Nowaka,
  • Olgę Bończyk,
  • Dorotę Miśkiewicz,
  • Wiktora Zborowskiego. 

Start o 21:45. 

