Opole Festiwal 2026: harmonogram. Oni wystąpią na na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej!

63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu rozpocznie się w czwartek 4 czerwca i potrwa do 7 czerwca 2026 roku. Transmisja w TVP1 oraz na kanałach VOD.

Opole Festiwal 2026 - dzień 1. Czwartek, 4 czerwca 2026 roku

Debiuty

Pierwszy dzień festiwalu to klasycznie kultowe "Debiuty".

Debiuty 2026:

Martyna Baranowska,

Jacko Brango,

Sara Girgis,

Michał Grobelny,

Ola Kędra,

Karolina Charko,

Julia Wasilewska,

zespół 21 Gram,

Małgorzata Boć,

Maja Oleśków.

Specjalnym gościem będzie m.in. Natalia Przybysz. Prowadzącymi będą Gabi Drzewiecka, Ralph Kaminski i Artur Orzech.

Start o godzinie 20.

SuperJedynki

Zaraz po "Debiutach" pojawi się kolejna kultowa i ważna "konkurencja muzyczna, czyli "SuperJedynki". To wtedy artyści zrobią przegląd największych przebojów. Na scenie zobaczymy:

Ralph Kaminski,

Natalia Kukulska,

Afromental,

Renata Przemyk,

Dżem,

Kombii,

Luxtorpeda,

Nocny Kochanek,

Majka Jeżowska,

Dawid Kwiatkowski.

Prowadzącymi będą Aleksandra Kostrzewska, Bartosz Cebeńko, Mateusz Jędraś oraz Maciej Orłoś.

Start o 22:35.

30-lecie Ani Wyszkoni

Zaraz po "SuperJedynkach" odbędzie się specjalny koncert świętujący 30 lat kariery znanej wokalistki - Ani Wyszkoni. Jej największe hity razem z nią zaśpiewają m.in.:

Staś Kukulski,

Daniel Godson,

Natalia Szroeder,

Doda,

Kamil Bednarek,

Natalia Przybysz.

Opole Festiwal 2026 - dzień 2. Piątek, 4 czerwca 2026 roku

Premiery

Kolejny dzień wielkiej opolskiej imprezy to ważne premiery. Nagrodę o najlepszy utwór powalczą:

Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy i Patrycja Markowska – "Fale"

Darya i Sebastian Fabijański – "Nieidealna"

Krzysztof Iwaneczko – "Zatrzymaj się"

Poparzeni Kawą Trzy – "Twoje oczy"

Sargis – "Ziemia"

Maciej Skiba – "Wołam"

Kuba Szmajkowski – "Porto"

Vix.N – "Stara dusza"

Michał Wiśniewski – "Do moich dzieci"

Jasiek Piwowarczyk – "Halo Houston"

Dodatkowo koncert uświetnią laureatki Premier 2025 - Katarzyna Żak oraz Anna Iwanek. Prowadzącymi koncert będą Paulina Chylewska i Łukasz Nowicki.

Start o 20.

30-lecie Justyny Steczkowskiej

Co za piękny jubileusz. Justyna Steczkowska również w Opolu 2026 będzie świętowała swój wielki jubileusz. Gwiazda zapowiedziała bardzo osobisty, ale specjalny też recital. Z tej okazji przygotowała nowe aranżacje niektórych utworów.

"Hip Hop. Jedno Podwórko 2"

Po udanym segmencie w 2025 roku, ponownie w 2026 zobaczymy wielki moment dla sceny hip-hopowej w Polsce. Usłyszymy takie gwiazdy jak:

O.S.T.R.,

Katarzyna Nosowska,

Vienio X Kosi,

DonGuralesko,

Fukaj X Zalia,

Łona, Sarius,

Ryfa Ri,

Eldo,

Grammatik,

OG Kamka,

Molesta Ewenement,

Numer Raz.

Start 22:15.

Koncert poprowadzi Tomasz Kleyff CNE.

ralph wywiad opole 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Opole Festiwal 2026 - dzień 3. Sobota, 6 czerwca 2026 roku

"Autobiografia"

W 2026 roku podczas Festiwalu w Opolu będziemy świętować 80. rodziny Bogdana Olewicza. Jego piosenki zaśpiewają:

Krzysztof Cugowski i Zespół Mistrzów,

Doda,

Natalia Kukulska,

Kuba Badach,

Perfect & Łukasz Drapała,

Alicja,

Mietek Szcześniak,

Krystyna Prońko,

Kamil Bednarek,

Alicja Majewska z Włodzimierzem Korczem,

Golden Life,

Universe,

Urszula,

Olga Szomańska,

Natalia Sikora,

Janusz Radek,

Maciej Balcar,

Andrzej Rybiński,

Halina Mlynkova,

Michał Lech,

Echomotion.

Prowadzącymi koncert będą Ola Budka i Marek Niedźwiecki.

Start o 20.

Kabareton

Festiwal w Opolu 2026 to rok wielkich jubileuszy i występów. Jeden z nich, bo 26-lecie ma kultowy polski Kabaret Neo-Nówka. Artyści nie chcą ujawniać, ile dokładnie skeczy i gwiazd pojawi się podczas ich wielkiego występu. Jak zaznaczają - ma być to ogromna niespodzianka!

Start o 22:10.

Opole Festiwal 2026 - dzień 4. Niedziela, 7 czerwca 2026 roku

40-lecie Lady Pank

63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu będzie miał kolejny, wielki jubileusz. Ostatniego dnia posłuchamy największych hitów Lady Pank. Poprowadzi to wszystko Piotr Stalmach.

Start o 20.

"Kiedy mnie już nie będzie... - w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej"

To specjalny koncert poświęcony wybitnym polskim tekściarkom. Posłuchamy nowych wersji napisanych utworów przez Magdę Umer oraz Agnieszkę Osiecką. Na scenie w Opolu zobaczymy:

Hannę Śleszyńską,

Natalię Szroeder,

Piotra Polka,

Kubę Badacha,

Igora Herbuta,

Zbigniewa Zamachowskiego,

Alicję Szemplińską,

Maćka Musiałowskiego,

Łukasza Zagrobelnego,

Katarzynę Żak,

Katarzynę Dąbrowską,

Ewę Błaszczyk,

Maćka Zakościelnego,

Adama Nowaka,

Olgę Bończyk,

Dorotę Miśkiewicz,

Wiktora Zborowskiego.

Start o 21:45.

22