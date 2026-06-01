Błażej Stencel i Kamil Krupicz na salonach. Uwagę fotoreporterów skradły ich psy

Zaręczyny Błażeja Stencela i Kamila Krupicza. W planach ślub za granicą

Gospodarz popularnego teleturnieju oraz jego partner poznali się dzięki pracy w mediach i tworzą zgrany duet od ponad siedmiu lat. Z upływem czasu mężczyźni coraz śmielej opowiadają o swojej prywatności, czego bezpośrednim dowodem było publiczne ogłoszenie zaręczyn w marcu 2025 roku. Ich głównym celem jest wyprawienie wesela w Polsce, w gronie rodziny i najbliższych przyjaciół. Niemniej jednak, z uwagi na lokalne uwarunkowania prawne, zakochani poważnie rozważają wzięcie ślubu poza granicami kraju, by w dalszej kolejności zalegalizować ten fakt na terytorium ojczyzny.

W minionych latach obaj partnerzy musieli zmierzyć się z poważnym kryzysem w swoim związku. Wokalista zdradził niedawno, że wyjściem z tej trudnej sytuacji okazała się terapia dla par. Fachowe wsparcie specjalisty pomogło im zażegnać dotychczasowe konflikty i na nowo zbudować fundamenty zaufania. Przepracowanie dawnych problemów w gabinecie psychoterapeuty ostatecznie bardzo umocniło ich wieloletnią relację.

Artyści na co dzień sprawują troskliwą opiekę nad dwiema suczkami rasy hawańczyk, które otrzymały imiona „Forsa” oraz „Fortuna”. Właściciele przykładają ogromną wagę do odpowiedniego wychowania czworonogów i dbają o ich regularne szkolenie. Z uwagi na niezwykle silne przywiązanie do swoich domowych pupili, mężczyźni w wywiadach często w żartach nazywają psy własnymi córkami.

Błażej Stencel nie chce ślubu za granicą! Zdradził swoje plany po zaręczynach

Błażej Stencel na festiwalu See Bloggers 2026. Kamil Krupicz mocno wspierał partnera

W ostatnich dniach maja 2026 roku para pojawiła się na dwóch popularnych imprezach: festiwalu See Bloggers 2026 oraz gali wręczenia statuetek #HasztagiRoku. Podczas pierwszego eventu prezenter sprawdził się w roli prelegenta, z kolei na drugim wydarzeniu dumnie wręczał nagrody. Przed obiektywami aparatów stale asystował mu ukochany narzeczony, który w internetowych wpisach nie krył ogromnej dumy z najnowszych sukcesów swojego wieloletniego partnera.

Jeden z fotoreporterów uwiecznił obu panów w trakcie popołudniowego spaceru ze swoimi zwierzętami. Szybko wyszło na jaw, że podczas jednej z prelekcji prezentera telewizyjnego, jego wybranek cierpliwie siedział na widowni razem z dwiema suczkami.

W udostępnionej w sieci galerii fotografii można zobaczyć, jak znana para chętnie pozowała do pamiątkowych zdjęć. Forsa i Fortuna również zaliczyły tam swoją obecność!

