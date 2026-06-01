Tłum influencerów na otwartym castingu do "Top Model". Program przechodzi sporą rewolucję

Nowa jurorka w 15. edycji Top Model

Jubileuszowa, piętnasta seria telewizyjnego hitu "Top Model" przyniesie widzom mocno zmienioną formułę. Z formatem TVN żegna się dotychczasowy prowadzący kulisy, Michał Piróg, a jego rolę przejmuje Klaudia El Dursi, której kariera rozpoczęła się w tym samym programie od zdobycia premierowego Złotego Biletu. Poważne roszady dotknęły również stół jurorski. Do stałego składu, który tworzą Joanna Krupa, Marcin Tyszka, Katarzyna Sokołowska oraz Dawid Woliński, dołączy ceniona w kraju i na świecie stylistka oraz ekspertka od wizerunku, Ewelina Gralak.

Na ten moment nie podano jeszcze oficjalnej daty premiery nowych odcinków modowego show TVN. Biorąc pod uwagę harmonogramy z poprzednich lat, najbardziej prawdopodobnym terminem startu emisji jest przełom sierpnia i września, co idealnie wpisuje się w start jesiennej ramówki stacji.

Uczestnicy Hotelu Paradise na otwartym castingu do Top Model

Stacja TVN zdecydowała się na modyfikację samego procesu rekrutacji uczestników. Pierwszy otwarty nabór na przyszłych modeli zorganizowano 30 maja w stolicy. To właśnie tam kandydaci mieli szansę niemal „z ulicy” wkroczyć na wybieg i pokazać się przed sędziami w znacznie uproszczony sposób. Wydarzenie to okazało się doskonałą okazją dla wielu gwiazd internetu. Przed komisją stanęły między innymi uczestniczki programu "Hotel Paradise" – Natalia z jedenastego sezonu oraz Marta z dwunastego, a także Miłosz Kulesza reprezentujący formację Dre$$code.

- Chciałem sobie coś udowodnić co sobie wymarzyłem kilkanaście lat temu, przygotowywałem się po to, żeby móc zrozumieć jak najlepiej jakich poświęceń wymaga bycie w Top Model. Od wielu wyrzeczeń, samozaparcia, aż po przejście przez cały backstage i udział w open castingu otwartego dla każdego! - powiedział Miłosz.

Prawdziwe zaskoczenie wywołało jednak zachowanie innych rozpoznawalnych postaci polskiego show-biznesu. Znane z poprzednich edycji Magda Swat i Kasia Szklarczyk, a także sam Michał Piróg, zjawili się na standardowym castingu z własnymi „grupami modeli”.

Obecnie nie jest jasne, czy obecność znanych osób stanowiła tylko zaplanowany element akcji promocyjnej, czy też wynikała z rzeczywistej chęci spróbowania swoich sił w telewizyjnej rywalizacji. Wiadomo za to na pewno, że dla spóźnialskich zaplanowano jeszcze dodatkową rekrutację w formie internetowej.