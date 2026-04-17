"Pierwsza miłość": streszczenie odcinka 4203

Ostatnie wydarzenia w serialu "Pierwsza miłość" mocno namieszały w życiu znanych nam postaci, a nagłe odejście Emilki z pracy błyskawicznie wywołało falę nowych plotek. Przygnębiona kobieta szukała wsparcia u Bartka, jednak on nie zamierzał ponownie popełniać tych samych błędów, co w przeszłości. W tym samym czasie Marysia zabiegała u Kacpra o pomoc dla Pawła, który wciąż rozpamiętywał dawną relację, a jego losem zaczęła mocniej interesować się Dominika. Mikołaj zrezygnował z zaplanowanej wycieczki do zoo i udał się bezpośrednio na budowę do Kaliny, ponieważ nie potrafił zaakceptować jej milczenia. Niestety ta nieoczekiwana wizyta doprowadziła do wielkiej tragedii, która położyła się cieniem na wspólnych relacjach bohaterów. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Pierwsza miłość" odc. 4203 - streszczenie

Hubert z wielkim entuzjazmem zajmuje się organizacją hucznego wesela, jednak Paulina uświadamia sobie, że jej budżet nie wystarczy na pokrycie kosztów wymarzonej uroczystości. Zamiast szczerze porozmawiać o tym z partnerem, kobieta potajemnie znajduje drugą pracę, by samodzielnie udźwignąć ciężar wydatków. W tym samym czasie Borys musi radzić sobie z problematycznym zachowaniem Koczarskiego, który zamiast prowadzić treningi, pije alkohol w biurze. Bolesław deleguje Darka do Iskry, by ten pilnował tam jego interesów, lecz młody mężczyzna szybko wymyka się spod ojcowskiej kontroli i zaczyna działać na własną rękę. Oskar intensywnie stara się przypodobać Wekslerowi, licząc na to, że po odejściu Artura zostanie jego oficjalnym wspólnikiem. Choć ich spotkanie biznesowe przebiega pomyślnie, Oskar nagle odbiera telefon z przerażającą wiadomością, a Alan dowiaduje się o niepokojących wypadkach na budowie Kaliny.

"Pierwsza miłość" odc. 4203 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Serial od lat gości na ekranach polskich telewizorów, gromadząc przed odbiornikami osoby zainteresowane codziennymi perypetiami postaci z Wrocławia i okolic. Każdy kolejny epizod przynosi nowe odpowiedzi na pytania dotyczące skomplikowanych relacji i problemów, z którymi mierzą się bohaterowie. Aby być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami, warto zarezerwować sobie czas w popołudniowej ramówce. Premiera tego odcinka odbędzie się 24 kwietnia 2026 o godzinie 18:00 na antenie stacji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

Ta produkcja to prawdziwy fenomen, który już od dwóch dekad pozwala nam zaglądać do domów mieszkańców Wrocławia oraz malowniczego Wadlewa. Znajdziemy tu niemal wszystko: od romantycznych uniesień i bolesnych rozstań, przez wątki kryminalne, aż po lekkie akcenty komediowe. Twórcy sprawnie łączą tematy obyczajowe z ważnymi problemami społecznymi, co sprawia, że losy Marysi, Kingi i ich przyjaciół wciąż wydają się bardzo naturalne. Dzięki tak różnorodnej mieszance gatunkowej historia ta niezmiennie cieszy się sympatią wielu osób. W serialu występują m.in.:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)