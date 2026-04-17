Joanna Opozda i Antoni Królikowski mieli ślub jak z bajki! Teraz czekają na ostateczny wyrok. Rozwiodą się?

Początki tej głośnej relacji przypominały scenariusz komedii romantycznej. Reporterzy przyłapali Joannę Opozdę i Antoniego Królikowskiego na jednej z imprez w 2020 roku, a sami zainteresowani szybko potwierdzili krążące w mediach plotki. Uczucie wybuchło nagle, ale od samego początku charakteryzowało się ogromną niestabilnością. Prasa nieustannie donosiła o kolejnych rozstaniach i wielkich powrotach tej popularnej pary.

Prawdziwe zawirowania nadeszły rok później. Aktorzy zdążyli się rozstać, po czym niespodziewanie do siebie wrócili. W sierpniu 2021 roku zakochani stanęli przed ołtarzem w warszawskim kościele św. Wojciecha. Huczne wesele zgromadziło blisko stu pięćdziesięciu gości, w tym wiele znanych osobistości ze świata polskiego show-biznesu. Niestety ten idealny obrazek szybko przestał istnieć.

Zdrada i rozstanie. Joanna Opozda i Antoni Królikowski zakończyli małżeństwo po kilku miesiącach

Poważne kryzysy pojawiły się jeszcze zanim ich syn przyszedł na świat. Wzajemne pretensje przeradzały się w awantury, a ostatecznym powodem rozpadu relacji okazała się niewierność. Antoni Królikowski zostawił ciężarną żonę dla nowej partnerki, grzebiąc tym samym wszelkie szanse na stworzenie szczęśliwej rodziny z aktorką. Udało mu się zrobić to z nową ukochaną - teraz Antek i Izabela są rodzicami małej Jadzi.

Związek aktorów rozpadł się zaledwie kilka miesięcy po hucznym ślubie, co zapoczątkowało trwający do dziś konflikt. W świetle polskiego prawa celebryci nadal pozostają formalnie małżeństwem, choć gwiazdor zdążył już ułożyć sobie życie u boku innej kobiety i doczekał się narodzin drugiego dziecka. Batalia sądowa trwa znacznie dłużej (4 lata!) niż pożycie małżeńskie Joanny i Antoniego (pół roku)!

Pary, które szybko się rozstały. Czy je pamiętasz? Pytanie 1 z 10 Kim Kardashian złożyła pozew rozwodowy przeciwko Krisowi Humphriesowi po: 3 dniach od ślubu 3 tygodniach od ślubu 3 miesiącach od ślubu 3 latach od ślubu Następne pytanie

Kiedy ostateczny wyrok? Joanna Opozda i Antoni Królikowski spotkali się w sądzie w kwietniu

Procedura rozwodowa tej dwójki wystartowała na początku 2022 roku, jednak pierwsza rozprawa odbyła się dopiero dwa lata później. Zakończenie sądowej batalii zaplanowano ostatecznie na 17 kwietnia 2026 roku. Posiedzenie ma ostatecznie zamknąć ten burzliwy rozdział w ich życiu, choć emocje na sali z pewnością znowu sięgną zenitu.

Antek Królikowski: Widzę w swojej córeczce swojego ojca